Враг нанес ракетные авиаудары по Сумщине. Известно о 4-х погибших и 6-х раненых, - Живицкий
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Ночью по территории Садовской ОТГ Сумского района враг нанес ракетный авиаудар.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.
Информация о разрушении и повреждении пока не сообщается.
"И да, это тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – добавляет Живицкий.
Также сообщается, что около 5 утра по Краснопольской громаде россияне нанесли один ракетный авиаудар.
"Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens", - добавляет глава региона.
Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.
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Надо думать как таких ,,друзей ,, послать за кораблем
Зелє в будь-якому випадку доведеться приймати рішення по цьому питанню. Краще було б вже вчора. Але як завжди до нього все довго доходить. Три роки до нього доходило, що формула "надо просто перестать стрелять" з рашкою не працює. Очевидно, ще три роки до нього буде доходити, що треба стріляти за порєбрік у відповідь.
Все б нічого, але руйнуються наші прикордонні містечка та села, гинуть наші люди...
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
Непокаране зло завжди повертається.
Вже не кажучи за те що рф там має полігони, які використала для того щоб швидко зайти на територію України, і які вона у разі миру використає ще раз коли накопичить війська та техніку.
На 100 км в глиб рф мінімум має бути попелище.