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армия РФ (15358) война (46746) обстрел (20144) ракеты (2715) Сумская область (1841) Живицкий Дмитрий (242)

Враг нанес ракетные авиаудары по Сумщине. Известно о 4-х погибших и 6-х раненых, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Ночью по территории Садовской ОТГ Сумского района враг нанес ракетный авиаудар.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых.

Информация о разрушении и повреждении пока не сообщается.

"И да, это тот взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", – добавляет Живицкий.

Также сообщается, что около 5 утра по Краснопольской громаде россияне нанесли один ракетный авиаудар.

"Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens", - добавляет глава региона.

Также читайте: Российские вертолеты ракетами обстреляли Глухов на Сумщине. 1 человек погиб, 6 ранены, - Живицкий

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

Автор: Анастасія Потіха
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Це не ворог . По ворогу зазвичай стріляють у відовідь , або на упередження . Або ворог не тільки за кордоном .
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16.06.2022 08:56 Ответить
це ворог, авіаудари. ППО охороняє бари та ресторани Києва і Львова.
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16.06.2022 09:28 Ответить
Наши отвечают (Сумская область). Сам видел, как самолеты наши летели парой, пускали ракеты в сторону параши.
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16.06.2022 14:40 Ответить
Бажаю кожному кацапу такої долі. Хоча ні, в десять разів гіршої долі, від немовляти до пенсіонера, щоб кожен кацап не жив, а мучився 24/7, і проклинав той час, коли вони вирішили вбивати українців.
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16.06.2022 08:57 Ответить
Это называется ----,,, дружба народов,,
Надо думать как таких ,,друзей ,, послать за кораблем
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16.06.2022 09:43 Ответить
Здається такі публікації вже нема сенсу коментувати. Якщо ми не будемо давати відповідь (будь-чим, що є в наявності, по будь-яких об'єктах інфраструктури за порєбріком), то це триватиме безкінечно. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 2014 року, це триватиме далі.
Зелє в будь-якому випадку доведеться приймати рішення по цьому питанню. Краще було б вже вчора. Але як завжди до нього все довго доходить. Три роки до нього доходило, що формула "надо просто перестать стрелять" з рашкою не працює. Очевидно, ще три роки до нього буде доходити, що треба стріляти за порєбрік у відповідь.
Все б нічого, але руйнуються наші прикордонні містечка та села, гинуть наші люди...
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16.06.2022 09:54 Ответить
Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного? А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.

Непокаране зло завжди повертається.
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16.06.2022 10:49 Ответить
Раше пох.. на спаленые сараи, они и сами свои же спалят для картинки и чтоб на нас свалить. Палить надо не сараи, а минометные расчеты, которые по нам стреляют, причем как только, так сразу. Проблема в том, что сумская область имеет самую протяженную границу с кацапами, ну и поскольку это как сказал наш харант - депрессивный регион, то и защита тут всегда была так себе. Все на добровольцах и волонтерах.
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16.06.2022 14:45 Ответить
Ми вимушені у відповідь випалити прикордонну території на росії вглибину мінімум 100 км щоб створити ДМЗ інакше обстріли з параші будуть продовжуватись.

Вже не кажучи за те що рф там має полігони, які використала для того щоб швидко зайти на територію України, і які вона у разі миру використає ще раз коли накопичить війська та техніку.
На 100 км в глиб рф мінімум має бути попелище.
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16.06.2022 10:52 Ответить
ти вже випалюєш? чи ще за клавіатурою досі на дивані сидиш, випалювач?
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16.06.2022 11:02 Ответить
Такими темпами скоро и Ураганы подтянут, начнут лупить по жилым кварталам в Сумах. Вся надежда на то, что наши керивныки усвоили урок 24.02.22. Что маловажных городов не бывает, когда речь идет об казламордой оккупации. И на ВСУ вся надежда.
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16.06.2022 14:48 Ответить
 
 