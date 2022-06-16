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Украина мобилизовала 1 млн человек и может мобилизовать еще 2 млн, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украина может довести общее число мобилизованных до 3 млн. человек.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По словам Арахамии, Украина уже мобилизовала 1 млн украинцев и может мобилизовать еще 2 млн. Таким образом, у нее достаточное количество людей, чтобы продолжить противостоять захватчикам и защищать страну на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем - 200-500, - Арахамия
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Топ комментарии
+52
тварь неопрятна знову рота роззявила
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16.06.2022 09:06
+43
Як не Люська Арестович щось пробує коментувати, то Хламідія....
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16.06.2022 09:07
+39
Давно його не було чути. Випустили після чергових пpoйoбiв зе.
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16.06.2022 09:09
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То есть наша армия численно уже равна кацапской? Там то мобилизации не было.
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16.06.2022 09:40 Ответить
Зеля вже казав що тоді ми не зможемо будувати дороги.
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16.06.2022 09:40 Ответить
Если мы будем воевать как Россия мясом , во-первых мы проиграем , во-вторых за что тогда мы воюем и чем отличаемся от рашки?
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16.06.2022 09:41 Ответить
дивлячись на нашого ***********, ВР, "бізнес-еліту", спортсменів і співаків, а також на єдиний марафон і його піздуватий нАрід - то нічим!
п.с. а якщо ще глянути на те, як проводиться "мобілізація"(вилов) і на поведінку і зарплатню мусорні і сбу - то АБСОЛЮТНО нічим!
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16.06.2022 18:52 Ответить
зачем этому чЬуду дали паспорт Украины?..
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16.06.2022 09:41 Ответить
Большинство людей и в средние века не горели желанием сражаться, ни за какую Родину. Достаточно почитать про многочисленную крестьянскую пехоту, которую загоняли в армии. Про их боевые способности, вернее их полное отсутствие. Что будет с этими немотивированными и неподготовленными двумя миллионами?
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16.06.2022 09:42 Ответить
Селянської піхоти ніколи не існувало, "ополчение" це вільні містяни і робітникі.
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16.06.2022 10:30 Ответить
Агрохімія говорить про мобілізацію? Це ту мач, його рівень корабельні сосни максимум 😂
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16.06.2022 09:46 Ответить
а коли цю хламідію мобілізують...?
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16.06.2022 09:47 Ответить
У нього "білий квиток" та плоскостопість, на морді написано.
З таким набором, тільки головою "слуг урода" у ВР, держбюджет дерибанити та на перемовинах протягувати інтереси кацапів, від імені України.
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16.06.2022 10:39 Ответить
Киздит.
Не знаю зачем.
В нашей многоэтажке жило примерно 400 чел.
Т е призвать от нас должны были если верить словам хламидии 10 .
Я знаю наверняка только про одного. Ну пусть ещё 3-4 про которых я не знаю.
Но даже так это в два раза меньше чем хламидия заявляет.
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16.06.2022 09:53 Ответить
Не показник, в мене в родині 6 чоловік призовного віку, 3 в армії.
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16.06.2022 10:32 Ответить
А це не перебір? Такими темпами здорових чоловіків в Україні може не залишится. Що тоді буде з країною?
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16.06.2022 10:00 Ответить
Так на це і розрахунок, жінок вигнати, чоловік повбивати,при владі ворог України.
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16.06.2022 10:54 Ответить
От тварюки... Ваше шобло би, всіх разом, та в бліндаж під Ізюмом...Хоч на один день.
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16.06.2022 10:01 Ответить
Лисого з кварталах мобілізували
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16.06.2022 10:03 Ответить
Ета савсєм другоє. Огидне видовище, сидить ірже, як кінь "я нічєво нє умєю, меня сразу убьют, а я жить буду долго". Він там часто шастає по магазинах в р-ні Ривер мола - товариш воєнком, ви де з повісткою?
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16.06.2022 10:13 Ответить
Нет, они уехали в тур по Европе. Гастроли.
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16.06.2022 10:22 Ответить
А на початку війни казали, що Резніков, що ця Маляр, і сам Арестович - ми "воюємо якістю, а не кількістю", "тактика закидування гарматним мясом - рашистська, а не наша"... Ага...
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16.06.2022 10:04 Ответить
Українці не воюют «м'ясом» , кацапский троль !!

Straight Ahead

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Реєстрація: 04.05.2022
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16.06.2022 10:09 Ответить
по суті є що зауважити?
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16.06.2022 10:14 Ответить
ты обдолбан? набросился на цитату. иди и скажи это абхазскому архару, у которого вроде 5-8 детей.
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16.06.2022 10:26 Ответить
узбагойся убогая(((
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16.06.2022 18:54 Ответить
Відправити на передову. Від одного його вигляду вороги з переляку порозбігаються!
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16.06.2022 10:13 Ответить
Ні, вороги швидше зі сміху поздихають.
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16.06.2022 11:11 Ответить
трахамонію на мило...
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16.06.2022 10:19 Ответить
Тоді Агрохімія треба, щоби Безумна накатала новий закон про "чорні воронки" по відлову.
Бо вчорашні феєричні відео з Закарпаття - це просто позорисько. В Тячеві мордоворот на пікапі(чомусь на звичайних номерах), на крутому віражі, перегородив хлопчині дорогу і гнався за ним. А ще один на паркетнику Рено, вдягнений у цивільне молодик з кипою повісток і папкою, відловлював селян вздовж дороги.
Ви такими діями вбиваєте мотивацію, а може спеціально розгойдуєте ситацію в країні в цілому і в Закарпатті в т.ч.
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16.06.2022 10:22 Ответить
золоті слова! жодної мотивації і жодного бажання помагати! наїлися зеленого безпредєла!
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16.06.2022 18:56 Ответить
Только один вопрос? Сколько "слуг народа" реально воюют, а не сидят в штабах бригад, как "начальники политотделов"?
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16.06.2022 10:26 Ответить
Хорош считать , бухгалтер! Давай вали на фронт, что, слабо страну защищать, или труслив без меры, как все вы там, жабы зелёные? Отъелись там, сидячи за шашлычками со своим Зе, не весь
народ угробили, можно ещё попытаться! И квартал свой 95, верните из гастролей по Европе, кому он там нужен, и его на фронт тоже. А то ездит со спецзаданием рейтинг убогого поднять у беженцев, напомнить им, благодаря кому они оказались заграницей в человеческих условиях.
Выборы же скоро, а так хочется на остатках страны ещё один срок попрыгать, да и на фронт боязно, там убить могут при такой то подготовке к войне.
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16.06.2022 10:33 Ответить
Ну і ..? Скільки штук "слуг урода" на "0" воює, а не сексотить, як безумна?
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16.06.2022 10:33 Ответить
Із них напевно 100 тис воює, а 900 тис., наближених до влади, чекають закінчення війни щоб отримати посвідчення учасника бойових дій.
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16.06.2022 10:34 Ответить
В россии 140 000 000 человек. Даже если все остатки из Украины сгребсти, толка не будет.
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16.06.2022 10:37 Ответить
140 000 000 - було років 20 назад. Зараз ~ 80 000 000.
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16.06.2022 10:50 Ответить
А как же китайцы в Забайкалье ?
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16.06.2022 14:59 Ответить
Ось якби тебе звіздун мобілізували, то я б промовчав. А так -арачмонія , іди *****.
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16.06.2022 10:39 Ответить
що він верзе?? Всі данні про мобілізаційне готовність та розгортання військ (сил), зокрема про про їх чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань є державною ТЄМНИЦЕЮ! ст.8 ЗУ Про Державну таємницю! пункти 1.1.5 , 1.4.1,1.4.2 Звіду відомостей, що становлять державну таємницю; Сподіваюсь СБУ вже почала розслідування за фактом розголошення державної таємниці
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16.06.2022 10:50 Ответить
Їм до сраки всі закони
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16.06.2022 12:34 Ответить
Заткните кто-нибудь этого гамадрила!
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16.06.2022 10:50 Ответить
Боже яке воно тупе(((Замість того щоб сказати що в нас міліон людей які ми озброїмо до зубів якісною зброєю технікою,воно розказує про то скільки ще має бути з одними пістолями йти на танки.Так всі кажуть по Україні люди є немає чим їх забезпечити,хлопе ви хочете дороги будувати після війни,ким ви будете відбудовувати країну дурні ви!Ставка має бути на якість а не на кількість людей!!!Один класно підготований воїн мочить 10орків а може і більше.
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16.06.2022 10:56 Ответить
когда уже арахамию мобилизуют только прямо в ад.
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16.06.2022 10:58 Ответить
Голімий 95 квартал.
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16.06.2022 10:59 Ответить
Если надо мы все готовы пойти защищать Родину и убивать орков, только полная победа с возвратом ВСЕХ территорий!
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16.06.2022 11:07 Ответить
Якась дивна заява. Я не дуже експерт, але в мене виникає запитання. Якщо мобілізували цілий мілліон, то невже такого невʼїпенного натовпу недостатньо, щоб розігнати 150 тищ кацапів, які були зібрані на початку вторгнення і вже більшою частиною утілізовані?
Бої під Северодонецьком ідуть на фронті в кілометрів тридцять. Ще шматок активної зони під Харковом на на півдні. Туди навіть пів мільона народу фізично не влізуть. Де решта?
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16.06.2022 11:15 Ответить
Туди навіть пів мільона народу фізично не влізуть. Де решта?
Мені здається, йде розпил бабла.
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16.06.2022 21:39 Ответить
Ага. А Херсон ще й досі під кацапськими тварюками
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16.06.2022 11:31 Ответить
?! Що це за синхрон такий ?!
1. Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія
2. Медведев предсказал исчезновение Украины через два года
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16.06.2022 11:33 Ответить
А до чого це? Типу, бійся *****, ми уже на мацкву готуємо похід? Десь два тижні тому було 700тис., а сьогодні вже мільйон? Всіх сил орків 200-250 тис., а наших у 4-5 разів більше, але наших все одно видавлюють? Якось все це у комплексі схоже на дискредитацію військового керівництва.
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16.06.2022 11:34 Ответить
Ми уже в курсі , повістки получають психічно хворі в Закарпатській області .. А що буде дальше ? Дасте їм автомат, щоб вони на хер постріляли всіх своїх сослуживців? Яка гарантія ,що він там буде пити таблетки ,які вони постійно вживають. Докотилися.
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16.06.2022 11:36 Ответить
Треба мобілізувати Арахамію!
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16.06.2022 11:43 Ответить
Мобілізувати нізя,його готують на місце міністра оборони а потім на главнокомандуючого,Дуже страшно розумний
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16.06.2022 12:02 Ответить
Дебіл!!!!!!
Такі дані є державною таємницею!
Під суд "довбо&ба!
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16.06.2022 12:09 Ответить
тварюки Zелені! броніки та каски де?? Лише половину ніби то забезпечує ваше зелене МінОборони, а все решта то волонтери та західні партнери, котрих ви лайном мажете вже 3 роки. Скільки вже хлопців у ЗСУ загинуло через те, що ви, злодійкуваті ватні покидьки, робили все, щоб ЗСУ не було забезпечене не те що ракетами, а навіть броніками та касками!!! Ті тупоголові вилупки, які вас обрали мають щодня прощення в Бога вимолювати, бо ті "шашлички" що вся країна отримала 24.02.22. це й на їх совісті...
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16.06.2022 12:22 Ответить
пісня тих хто не зміг захистити родіну...
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16.06.2022 12:33 Ответить
Заступник МО Маляр. МО забезпечило ЗСУ бронежилетами на 65%. Враховуючи заявлену,Арахамією, чисельність збройних сил один мільйон-650тис.Тобто ,350 тис. без належного захисту? А як же тоді два мільйони? Чим іх озброювати, одягти, каски і інше? куди іде міжнародна допомога,виділені сотні мільйонів доларв?
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16.06.2022 13:01 Ответить
Не числом а вмінням. Хоча, чого чекати від зеленого шапіто.
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16.06.2022 13:02 Ответить
агрохамло,єто начальная стадія розвитку бокової ветві людства під назвою - агрохамус хоме орангутанус.
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16.06.2022 13:21 Ответить
Можна і 10 млн мобілізувати.Є але велике але.Велику армію треба обути одіти прогодувати повністью забезпечити зброєю і профінансувати.Це неймовірні кошти які країна не може собі дозволити.Ба більше таку велику армію не можливо довго тримати.Ми не Китай і не штати.Така армія яка сформована через 2-3 місяця повинна бути повністю задіяна контрнаступом.Інакше будуть величезні проблеми в логистиці в екнономиці а головне в ротації втомлених людей і мотивації с психологією.
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16.06.2022 14:06 Ответить
З урахуванням всіх нездорових-комісованих, заброньованих, студентів, викладачів, аграріїв, блатних, перебуваючих за кордоном, у нас ніяк не набереться 10 млн призовників. По моїх особистих підрахунках - максимум 3 млн
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16.06.2022 14:25 Ответить
🐒
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16.06.2022 14:08 Ответить
Мобілізатор виліз.
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16.06.2022 19:19 Ответить
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