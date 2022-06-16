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Украина мобилизовала 1 млн человек и может мобилизовать еще 2 млн, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина может довести общее число мобилизованных до 3 млн. человек.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
По словам Арахамии, Украина уже мобилизовала 1 млн украинцев и может мобилизовать еще 2 млн. Таким образом, у нее достаточное количество людей, чтобы продолжить противостоять захватчикам и защищать страну на Донбассе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем - 200-500, - Арахамия
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показать весь комментарий16.06.2022 09:06
+43 Oleg Zdyrko
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показать весь комментарий16.06.2022 09:09
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п.с. а якщо ще глянути на те, як проводиться "мобілізація"(вилов) і на поведінку і зарплатню мусорні і сбу - то АБСОЛЮТНО нічим!
З таким набором, тільки головою "слуг урода" у ВР, держбюджет дерибанити та на перемовинах протягувати інтереси кацапів, від імені України.
Не знаю зачем.
В нашей многоэтажке жило примерно 400 чел.
Т е призвать от нас должны были если верить словам хламидии 10 .
Я знаю наверняка только про одного. Ну пусть ещё 3-4 про которых я не знаю.
Но даже так это в два раза меньше чем хламидия заявляет.
Straight Ahead
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Реєстрація: 04.05.2022
Бо вчорашні феєричні відео з Закарпаття - це просто позорисько. В Тячеві мордоворот на пікапі(чомусь на звичайних номерах), на крутому віражі, перегородив хлопчині дорогу і гнався за ним. А ще один на паркетнику Рено, вдягнений у цивільне молодик з кипою повісток і папкою, відловлював селян вздовж дороги.
Ви такими діями вбиваєте мотивацію, а може спеціально розгойдуєте ситацію в країні в цілому і в Закарпатті в т.ч.
народ угробили, можно ещё попытаться! И квартал свой 95, верните из гастролей по Европе, кому он там нужен, и его на фронт тоже. А то ездит со спецзаданием рейтинг убогого поднять у беженцев, напомнить им, благодаря кому они оказались заграницей в человеческих условиях.
Выборы же скоро, а так хочется на остатках страны ещё один срок попрыгать, да и на фронт боязно, там убить могут при такой то подготовке к войне.
Бої під Северодонецьком ідуть на фронті в кілометрів тридцять. Ще шматок активної зони під Харковом на на півдні. Туди навіть пів мільона народу фізично не влізуть. Де решта?
Мені здається, йде розпил бабла.
1. Питання в тому, чи існуватиме Україна за три-чотири роки, - Арахамія
2. Медведев предсказал исчезновение Украины через два года
Такі дані є державною таємницею!
Під суд "довбо&ба!