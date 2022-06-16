Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 950 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1449 танков и 3545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 июня потери личного состава противника составляют около 32 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32950 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1449 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 3545 (+17) ед.,

артиллерийских систем - 729 (+7) ед.,

РСЗО - 233 (+3) ед.,

средств ПВО - 97 (+0) ед.,

самолетов - 213 (+0) ед.,

вертолетов- 179 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),

крылатых ракет - 129 (+0),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед.,

специальной техники - 55(+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе ВСУ.