В районе Изюма войска РФ продолжают попытки вести наступление в направлении Славянска, - Синегубов
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За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью враг нанес удар из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет.
"В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов", - информирует глава региона.
Также сообщается, что в с.Лебяжье Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили.
Всего в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе 1 человек получил ранения, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей.
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"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне рубежей. В районе Изюма российские оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении г. Славянск. Наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике", – резюмирует Синегубов.
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Декілька днів росіяни заявляли про те, що останні два дні вони «перегруповувалися, а потім атакували» - і це майже по всій лінії фронту. Що маємо насправді:
Ізюм.
Немає жодних новин у сенсі наступів чи розворотів, але є повідомлення про удари української авіації.
Святогірськ-Слов'янськ.
Після чотириденних запеклих штурмів росіяни захопили Богородичне. Потім виявилося, що вони втратили все, чого досягли в Долині, і тому тепер атакують те саме з трьох напрямків. Село з населенням близько 1000 осіб, атаковане трьома російськими БТГ… на мою думку, сказано достатньо.
Сєвєродонецьк.
Поки росіяни гадають, «оточили» вони 500 чи 2000 українських військовослужбовців на заводі «Азот», українці ввели частини 112-ї бригади ТрО та здійснили локальну контратаку на північ.
Попасна дуга.
Не зумівши досягти (дороги) Т1302 або, принаймні, захопити Золоте та Тошківку, росіяни втратили Нагірне та Білогорівку та, схоже, перебувають на шляху до втрати Василівки та Ниркового. Вони стверджують, що захопили Врубівку та половину Комишувахи, атакували Берестове (де, за словами українців, цей напад був швидко відбитий), а за кілька кілометрів на південь досягли Вершини на шосе М-03 на Бахмут. Якщо це правда, то не дуже гарна новина для українських військ, які утримують лінію фронту південніше, у районі між Миронівкою та Семигір'ям, бо їхній основний канал постачання був би перерізаний.
Авдіївка.
Думаю, що скарги росіян на те, що це місце тримають «15 000 фанатичних укронацистів», говорять самі за себе. До речі, причини для скарг у тому, що саме «з цього загального напрямку» українці обстрілюють Донецьку залізницю в останні кілька днів.
Південь.
Українці продовжують просуватися у напрямку Херсона, як і раніше, широким фронтом - для кращого розсіювання, необхідного через перевагу російської артилерії - і тому все ще повільно. Причина низької швидкості: майже все робить піхота, і насамперед у вигляді нічних атак, на які армія рф не знаходить ефективної відповіді. Росіяни не навчені воювати вночі і не ******* такі бої.
Нинішніми українськими цілями є Снігурівка, Велика Олександрівка, Старосілля, Киселівка (перебуває в процесі зачистки, але за даними РУМІНТу, вони насправді перебувають південно-східніше) і Миколаївка. Можливо, вони звільнили Олександрівку та Станіслав на півдні, а наступ на Томину Балку вже триває. Крім того, учора у Херсонській області був збитий Ка-52. Учора ж підірвали російське депо у Новій Каховці.
* Олег Шарп