В районе Изюма войска РФ продолжают попытки вести наступление в направлении Славянска, - Синегубов

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Харькова и населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью враг нанес удар из РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Жертв и пострадавших нет.

"В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов", - информирует глава региона.

Также сообщается, что в с.Лебяжье Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошли возгорания в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили.

Всего в течение суток в результате российского террора против мирного населения Харьковщины в Лозовском районе 1 человек получил ранения, в Изюмском - ранены 5 мирных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэру Волчанска на Харьковщине объявили подозрение в государственной измене, - прокуратура

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне рубежей. В районе Изюма российские оккупанты продолжают попытки вести наступление в направлении г. Славянск. Наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике", – резюмирует Синегубов.