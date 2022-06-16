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Ситуация в Северодонецке остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мост,сєверодонецьк

Все основные мосты через реку Северский Донец, которые связывают Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, вероятнее всего, разрушены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки", - говорится в сообщении.

Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь придется либо навести переправу через реку, либо наступать через фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.

"Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных групп. По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для обеих сторон, сражающихся в городах на передовой, бои, вероятно, все чаще переходят к небольшим группам войск, обычно действующим в пешем порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Логистика с Северодонецком усложнена. Украинские воины сохраняют управляемость, используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов, - Бутусов

"Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Трошки інформації від незалежного військового експерта Тома Купера щодо ситуації на фронті.

Декілька днів росіяни заявляли про те, що останні два дні вони «перегруповувалися, а потім атакували» - і це майже по всій лінії фронту. Що маємо насправді:

Ізюм.
Немає жодних новин у сенсі наступів чи розворотів, але є повідомлення про удари української авіації.

Святогірськ-Слов'янськ.
Після чотириденних запеклих штурмів росіяни захопили Богородичне. Потім виявилося, що вони втратили все, чого досягли в Долині, і тому тепер атакують те саме з трьох напрямків. Село з населенням близько 1000 осіб, атаковане трьома російськими БТГ… на мою думку, сказано достатньо.

Сєвєродонецьк.
Поки росіяни гадають, «оточили» вони 500 чи 2000 українських військовослужбовців на заводі «Азот», українці ввели частини 112-ї бригади ТрО та здійснили локальну контратаку на північ.

Попасна дуга.
Не зумівши досягти (дороги) Т1302 або, принаймні, захопити Золоте та Тошківку, росіяни втратили Нагірне та Білогорівку та, схоже, перебувають на шляху до втрати Василівки та Ниркового. Вони стверджують, що захопили Врубівку та половину Комишувахи, атакували Берестове (де, за словами українців, цей напад був швидко відбитий), а за кілька кілометрів на південь досягли Вершини на шосе М-03 на Бахмут. Якщо це правда, то не дуже гарна новина для українських військ, які утримують лінію фронту південніше, у районі між Миронівкою та Семигір'ям, бо їхній основний канал постачання був би перерізаний.

Авдіївка.
Думаю, що скарги росіян на те, що це місце тримають «15 000 фанатичних укронацистів», говорять самі за себе. До речі, причини для скарг у тому, що саме «з цього загального напрямку» українці обстрілюють Донецьку залізницю в останні кілька днів.

Південь.
Українці продовжують просуватися у напрямку Херсона, як і раніше, широким фронтом - для кращого розсіювання, необхідного через перевагу російської артилерії - і тому все ще повільно. Причина низької швидкості: майже все робить піхота, і насамперед у вигляді нічних атак, на які армія рф не знаходить ефективної відповіді. Росіяни не навчені воювати вночі і не ******* такі бої.

Нинішніми українськими цілями є Снігурівка, Велика Олександрівка, Старосілля, Киселівка (перебуває в процесі зачистки, але за даними РУМІНТу, вони насправді перебувають південно-східніше) і Миколаївка. Можливо, вони звільнили Олександрівку та Станіслав на півдні, а наступ на Томину Балку вже триває. Крім того, учора у Херсонській області був збитий Ка-52. Учора ж підірвали російське депо у Новій Каховці.

* Олег Шарп
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16.06.2022 09:40
+6
Безмозгла доуправлялась на фронте ?
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16.06.2022 09:52
+5
Ватнічкі.
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16.06.2022 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Якими словами можно назвати мирних мешканців, які в супереч вказівки влади не виїхали із міста ще місяць назад???
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16.06.2022 09:38 Ответить
Ватнічкі.
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16.06.2022 09:45 Ответить
He "мірниє", а ті, хто свідомо не евакуювався, й потенційні "абнавлєнци", диверсанти, колаборанти.
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16.06.2022 11:19 Ответить
можна вже кредит Привату не повертати ,хто там його брав
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16.06.2022 09:39 Ответить
Трошки інформації від незалежного військового експерта Тома Купера щодо ситуації на фронті.

Декілька днів росіяни заявляли про те, що останні два дні вони «перегруповувалися, а потім атакували» - і це майже по всій лінії фронту. Що маємо насправді:

Ізюм.
Немає жодних новин у сенсі наступів чи розворотів, але є повідомлення про удари української авіації.

Святогірськ-Слов'янськ.
Після чотириденних запеклих штурмів росіяни захопили Богородичне. Потім виявилося, що вони втратили все, чого досягли в Долині, і тому тепер атакують те саме з трьох напрямків. Село з населенням близько 1000 осіб, атаковане трьома російськими БТГ… на мою думку, сказано достатньо.

Сєвєродонецьк.
Поки росіяни гадають, «оточили» вони 500 чи 2000 українських військовослужбовців на заводі «Азот», українці ввели частини 112-ї бригади ТрО та здійснили локальну контратаку на північ.

Попасна дуга.
Не зумівши досягти (дороги) Т1302 або, принаймні, захопити Золоте та Тошківку, росіяни втратили Нагірне та Білогорівку та, схоже, перебувають на шляху до втрати Василівки та Ниркового. Вони стверджують, що захопили Врубівку та половину Комишувахи, атакували Берестове (де, за словами українців, цей напад був швидко відбитий), а за кілька кілометрів на південь досягли Вершини на шосе М-03 на Бахмут. Якщо це правда, то не дуже гарна новина для українських військ, які утримують лінію фронту південніше, у районі між Миронівкою та Семигір'ям, бо їхній основний канал постачання був би перерізаний.

Авдіївка.
Думаю, що скарги росіян на те, що це місце тримають «15 000 фанатичних укронацистів», говорять самі за себе. До речі, причини для скарг у тому, що саме «з цього загального напрямку» українці обстрілюють Донецьку залізницю в останні кілька днів.

Південь.
Українці продовжують просуватися у напрямку Херсона, як і раніше, широким фронтом - для кращого розсіювання, необхідного через перевагу російської артилерії - і тому все ще повільно. Причина низької швидкості: майже все робить піхота, і насамперед у вигляді нічних атак, на які армія рф не знаходить ефективної відповіді. Росіяни не навчені воювати вночі і не ******* такі бої.

Нинішніми українськими цілями є Снігурівка, Велика Олександрівка, Старосілля, Киселівка (перебуває в процесі зачистки, але за даними РУМІНТу, вони насправді перебувають південно-східніше) і Миколаївка. Можливо, вони звільнили Олександрівку та Станіслав на півдні, а наступ на Томину Балку вже триває. Крім того, учора у Херсонській області був збитий Ка-52. Учора ж підірвали російське депо у Новій Каховці.

* Олег Шарп
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16.06.2022 09:40 Ответить
Купер говно, которое питается с русских помоек. Я еще помню его сражение за Изюм в марте. Так что не читайте Купера.
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16.06.2022 09:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2022 09:41 Ответить
Там вже Бутусов казав що доводилось переправлятись вплав через річку, яка там може бути лолістика? Не можна залишати людей триматись на одному героїзмі, вже був Маріуполь за який ніхто відповідальності нести не збирається.
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16.06.2022 09:47 Ответить
Гівнокомандуючий асфальтоукладчик і цих здасть в полон.
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16.06.2022 10:07 Ответить
Безмозгла доуправлялась на фронте ?
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16.06.2022 09:52 Ответить
Украина мобилизовала 1 млн человек и может мобилизовать еще 2 млн, - Арахамия
и где те люди, кто их видел?
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16.06.2022 10:15 Ответить
Раз фельдмаршал арахамія - абхазська обізянія так сказав, то так воно і є.
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16.06.2022 12:45 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ввечері 15.06 заявив:
"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.".
Джерело:
#тримаємо_Сєвєр
https://www.facebook.com/100068564836091/posts/pfbid02yZk7VmEjKfPFRY1uShtRWhGsQ7Q5TURs1shtW26FBkABsjMnANFBFwaC9KwLep4Xl/?sfnsn=mo
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16.06.2022 10:22 Ответить
Наші славні ЗСУ захищають нашу землю, а мирні жителі, які не виїхали, їм у цьому перешкоджають
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16.06.2022 12:00 Ответить
 
 