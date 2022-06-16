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С начала боевых действий на Черниговщине погибли 478 гражданских лиц и почти 700 получили ранения, - облпрокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на территории Черниговской области погибли 478 гражданских лиц и почти 700 получили ранения.

Такие цифры привела в фейсбуке Черниговская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и с начала боевых действий на территории Черниговской области погибли 478 гражданских лиц, из них: мужчины – 334, женщины – 122, несовершеннолетние – 22. Еще 692 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего людей погибли в результате артобстрелов и авиаударов по населенным пунктам. Также имели место факты обстрела автомобилей и расстрела мирного населения.

По этим и другим фактам совершения преступлений военнослужащими страны-агрессора начато 1263 уголовных производства. В частности, 866 производств - по ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушения законов и обычаев войны), 349 по ст. 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Во всех уголовных производствах проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на сбор доказательств преступной деятельности Российской Федерации. Кроме того, сейчас уже сообщено о подозрении 22 военнослужащим РФ, подозреваемым в совершении военных преступлений на территории Черниговской области. В суд направлен обвинительный акт в отношении 1 военнослужащего", - добавили в прокуратуре.

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Автор: Анастасія Потіха
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16.06.2022 10:42 Ответить
Скільки пропавших? Як мене вибішують ось ці заяви із неймовірно далекими від реальності цифрами.

Ви хоч пишіть що це ті кого встигли порахувати, ті кого зразу побачили. Тому що реальна цифра мінімум в 20 раз більша. А в деяких місцях типу Маріуполя цифра в 100 раз більша тої що офіційно зафіксували органи які там від самого початку перестали працювати.

Після війни ми не дорахуємось мільйонів бо вони просто будуть вважатись пропавшими безвісті - а по факту це ті кого рф стратила, викрала та знищила сліди.
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16.06.2022 11:02 Ответить
 
 