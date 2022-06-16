С начала боевых действий на Черниговщине погибли 478 гражданских лиц и почти 700 получили ранения, - облпрокуратура

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на территории Черниговской области погибли 478 гражданских лиц и почти 700 получили ранения.

Такие цифры привела в фейсбуке Черниговская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и с начала боевых действий на территории Черниговской области погибли 478 гражданских лиц, из них: мужчины – 334, женщины – 122, несовершеннолетние – 22. Еще 692 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего людей погибли в результате артобстрелов и авиаударов по населенным пунктам. Также имели место факты обстрела автомобилей и расстрела мирного населения.

По этим и другим фактам совершения преступлений военнослужащими страны-агрессора начато 1263 уголовных производства. В частности, 866 производств - по ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушения законов и обычаев войны), 349 по ст. 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Во всех уголовных производствах проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на сбор доказательств преступной деятельности Российской Федерации. Кроме того, сейчас уже сообщено о подозрении 22 военнослужащим РФ, подозреваемым в совершении военных преступлений на территории Черниговской области. В суд направлен обвинительный акт в отношении 1 военнослужащего", - добавили в прокуратуре.

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