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Делегации Украины и РФ раз-два в неделю говорят по телефону. Официальных переговоров пока не будет, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальный переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией заморожен.
Об этом сказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.
По его словам, обе стороны четко понимают, что сейчас нет места для переговоров.
"Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении. Нам нужно как-то его изменить", - добавил Арахамия, отметив необходимость возобновить контроль над временно оккупированной территорией Украины.
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О чому вони говорять: о бабах, о горілке, о футболі?
Чи гадаєш за ради війни вони свої відпустки відмінять?
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На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.
На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
У "росатома" За 40% відкату. Зі скаженими збитками для українськиї АЕС. На 8 році війни Будучи попередженими що кацапи попруть на Україну і з території Білорусі.
зелені мавпи сумують що невзмозі отримати достатньо грошей за зраду.....
В зелених зараз трошки інший порядок денний, бо тепер підтягуються для переговорів інші російські олігархи, а значить можна буде "прибарахлитися".
https://twitter.com/antiputler_news/status/1537329234888347649
наша разведка имеет доступ к этим звонкам?
Может так ЗЕтвари здают наши позиции?
Нахрена ставати в слабку переговорну позицію?