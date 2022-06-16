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война (46746) Россия (91256) Арахамия (956) переговоры с Россией (442)

Делегации Украины и РФ раз-два в неделю говорят по телефону. Официальных переговоров пока не будет, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Официальный переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией заморожен.

Об этом сказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

По его словам, обе стороны четко понимают, что сейчас нет места для переговоров.

"Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении. Нам нужно как-то его изменить", - добавил Арахамия, отметив необходимость возобновить контроль над временно оккупированной территорией Украины.

Читайте: До 1000 защитников Украины погибают на фронте ежедневно, в среднем - 200-500, - Арахамия
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Топ комментарии
+43
Заберіть у бабуїна абхазького мікрохвон !!!)))
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16.06.2022 10:24
+26
Та закрий ти вже свого рота, переговорник мля
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16.06.2022 10:26
+18
и снова о погоде)))
//
На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.



На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
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16.06.2022 10:30
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Заберіть у бабуїна абхазького мікрохвон !!!)))
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16.06.2022 10:24 Ответить
Та закрий ти вже свого рота, переговорник мля
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16.06.2022 10:26 Ответить
Перемовини лише на кордонах 1991 р.!!!))
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16.06.2022 10:26 Ответить
А навіщо дзвонити, якщо перемовин нема? Хібп що.... 😲
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16.06.2022 10:27 Ответить
Цікаво.
О чому вони говорять: о бабах, о горілке, о футболі?
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16.06.2022 10:28 Ответить
Где пропадало это у-бище? Наверняка медвежью болезнь "лечил"
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16.06.2022 10:29 Ответить
воює на колчаківських фронтах
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16.06.2022 11:50 Ответить
У Європі відпочивав.
Чи гадаєш за ради війни вони свої відпустки відмінять?
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16.06.2022 13:10 Ответить
Ці перемовники-мироточці задовбали вселякими формулами та італійськими програмами за рахунок українських земель!!!)))
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16.06.2022 10:30 Ответить
и снова о погоде)))
//
На Урале горит крупнейшее на россии газовое месторождение.



На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7-8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, но его тушение активно продолжается. О жертвах пока не сообщается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы - до 10 трлн кубических метров газа. Тушение такого пожара может занять сутки, недели или даже больше. Предсказать пока не реально.
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16.06.2022 10:30 Ответить
Ну і як горить? -- Хорошо горит!!))
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16.06.2022 10:35 Ответить
Коли ця мавпа буде висіти?
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16.06.2022 10:31 Ответить
Яке воно тупе
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16.06.2022 10:32 Ответить
Як сказати? Тупі ті, хто цю вражину вибрали і терплять.
У "росатома" За 40% відкату. Зі скаженими збитками для українськиї АЕС. На 8 році війни Будучи попередженими що кацапи попруть на Україну і з території Білорусі.
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16.06.2022 10:53 Ответить
Полномтью согласен с вами, это на сколько человек тупой, что верит всему что пишут желтые сми без подтверждений и источников. Как такие люди вообще выживают.. понятно теперь почему так много людей до сих пор ведутся на всякие лохотроны, ммм, «службы бещопасности банка» и прочее.. если для них надпись на заборе - уже авторитетный источник, если забор американски
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16.06.2022 11:13 Ответить
Переговорником з тварюками призначили примата. Результат таких перемовин природа зафіксувала наперед на його пиці.
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16.06.2022 10:33 Ответить
Blin , vi tam nemozhete atstrelatj etih dalbajobov po adnamu ? Ih tam ochen ahranajet ? Panimaju chto vaina , no astavlaja v zhivih , mozhet paluchitsa nisamij pravilnij variant !
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16.06.2022 10:34 Ответить
Більшість людей їх підтримує,бо відсутні причинно-наслідкові зв'язки, тільки телевізор.
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16.06.2022 11:03 Ответить
Це треш. Вколіть йому галоперідолу😧
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16.06.2022 10:35 Ответить
Терапія безсила,лише жорстка ізоляція !!))
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16.06.2022 10:37 Ответить
У вас есть подтверждение слов этих аксиос, откуда они взяли инфу для своей статьи и сегодня ее везде раскручивают? Почему вы обосрали человека ппосто потому шо левый блогер написал «арахамия сказал»?
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16.06.2022 11:15 Ответить
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16.06.2022 13:30 Ответить
Угрохімия як ти попав на Україну який стебе переговоиник
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16.06.2022 10:37 Ответить
Та завали ты уже табло, кто тебя спрашивает тварь.
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16.06.2022 10:42 Ответить
Наша переговорная позиция достаточно слабая. Мы не хотим сидеть за столом переговоров, пока находимся в таком положении ....

зелені мавпи сумують що невзмозі отримати достатньо грошей за зраду.....
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16.06.2022 10:43 Ответить
начиная с чеченских войн "переговоры" орки затевают чтобы избежать полного погрома своих орд. если кто встретит "ара-хама" и прочих "уставших от войны" - пристрелите. иначе эта война затянется на десятки лет.
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16.06.2022 10:58 Ответить
начиная с чеченских войн "переговоры" они затевают когда слабы, чтобы избежать полного погрома своих орд. если кто увидит арахама и прочих "уставших от войны" - пристрелите. иначе эта война затянется на десятки лет.
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16.06.2022 10:59 Ответить
щось його забагато за два дні ....
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16.06.2022 11:08 Ответить
Схоже ніби Берлаґу запустили.
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16.06.2022 11:50 Ответить
На мою думку, цій людині вже потрібно тікати від війни в Україні до Абхазії.
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16.06.2022 11:09 Ответить
Те що "немає місця для переговорів"., ну то таке. Важливіше щоб, що зусилля Зеленського (прохання зняти персональні санкції з Абрамовича) і Арахамії (лист в англійський суд на захист Абрамовича-миротворця) не пройшли даремно (авансові платежі прийдеться повертати).
В зелених зараз трошки інший порядок денний, бо тепер підтягуються для переговорів інші російські олігархи, а значить можна буде "прибарахлитися".
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16.06.2022 11:12 Ответить
И о чем же вы сучьи морды переговариваетесь ? Втихаря неофициально и 2 раза в неделю, пока козломордые лаптеноги убивают людей. Может как пуйлу лицо сохранить никак не придумаете?
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16.06.2022 11:16 Ответить
парадокс - у власти в Украине не те... после распада союза многие украинцы хотели и пытались вернуться в Украину, чтобы помочь ей... но "проходчик, мать его, промеж крапелек" ногомопед кравчук принял закон, по которому гражданами Украины становились те, что проживал на момент объявления независимости на территории Украины... таким образом многие украинцы уперлись в приобретение гражданства страны, в том числе те, кто был послан служить за ее пределы, работать и т.д. и гражданство получило чурководство и всякая шлобедрень... и тархамонии, и найемы и прочее неукраинское... через 30 лет Украины пожинает плоды ленинского курса на раздрай кравчукчи, кучмо, юща... а вот сейчас на передний край выскочил агент (предположим) фсб трахамония... в его действиях постоянно присутствуют элементы отрабатывания задания страны-террориста - то одно скажет, то количество потерь озвучит (за такую публичную информацию его надо садить в тюрьму... правда, первым сказал зеленьський, потом резников, сейчас - трахамония)...в болтовне каждого из трех абсолютно четко прослеживается указание вражеской стороны внести сумятицу в ряды ВСУ... так кто вы - зеленьський и резников? а ты, амёба однояйцевое, чье? быканов спит... так пусть булданов что-то скажет...
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16.06.2022 11:17 Ответить
Зрозуміло , що на перемовини з істотами символічно призначити істоту . Але ж йде війна , навіщо ці жарти ? Ну хоча б рота не роззявляло .
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16.06.2022 11:38 Ответить
..а-аА.., так от як воно отримує інструкції з "Центру"?.. Штірліц нєрвно куріт в сторонкЄ: а чЬо, так можно било?
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16.06.2022 11:50 Ответить
1000 солдат помирає в день ..Цікаво хто до кого перший набирає ...Я знаю
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16.06.2022 11:56 Ответить
модер Цензора виложіть це відео будьласка ..Царство небесне Героям

https://twitter.com/antiputler_news/status/1537329234888347649
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16.06.2022 12:10 Ответить
"раз-два на тиждень" скидають інформацію...
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16.06.2022 12:23 Ответить
може питають чи х!йло вже здох?
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16.06.2022 12:45 Ответить
а че созваниваются?
наша разведка имеет доступ к этим звонкам?
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16.06.2022 12:57 Ответить
О чем говорить?
Может так ЗЕтвари здают наши позиции?
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16.06.2022 13:32 Ответить
Зелені сцуть відкрито здавати Україну, але намагаються шось там комбінувати по-тихому. Треба припинити ці балачки, будьяке спілкування з ворогом не на нашу користь. Навіть якщо про погоду там розмовляють.
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16.06.2022 13:41 Ответить
Отнапуя пистіти "Наша переговорна позиція досить слабка. Ми не хочемо сидіти за столом перемовин, допоки перебуваємо в такому положенні"???

Нахрена ставати в слабку переговорну позицію?
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16.06.2022 17:14 Ответить
 
 