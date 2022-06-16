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За минувшие сутки оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева и два района области, ранены 11 человек, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаївщина

Под обстрелами оказались громады Баштанского и Николаевского районов – Широковская, Березнеговатская, Первомайская, Куцурубская и Галицыновская громады. Обстреливали оккупанты и жилые кварталы города Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Николаевская областная государственная администрация в сводке относительно вражеских обстрелов в области за минувшие сутки, по состоянию на 8:00 16 июня.

"Город Николаев: днем, 15 июня, российские оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы "Ураган". В 13:05 попали в четырехэтажный жилой дом. Разрушена крыша, перекрытие от четвертого до второго этажа, повреждена несущая стена и выбиты окна. В общей сложности в доме повреждено 6 квартир. По предварительной информации, пять человек пострадали.

Баштанский район: днем, 15 июня, была обстреляна Широковская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушены фермерские склады. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: в течение дня, 15 июня, обстреливали с. Лиманы Галицыновской громады. В результате чего два дома сгорели, в других – выбиты окна, двери. Было временное отключение газа. Потерпевших нет. После вражеских обстрелов вечером, 15 июня, в с. Лиманы загорелось пшеничное поле. Также 15 июня в 11:30 в результате обстрела Парутинского старостинского округа Куцурубской громады произошло два случая огневых возгораний на открытой территории. Потерпевших нет. Во второй половине дня, 15 июня, в результате обстрелов пгт Первомайское произошло возгорание жилого дома. После вражеских обстрелов вчера, 15 июня, в с. Заселье Первомайской громады сгорел жилой дом. Потерпевших нет.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, говорится в сообщении

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В то же время председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в Telegram, что за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек.

"Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 287 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 26 пострадавших получили помощь амбулаторно", – говорится в сообщении.
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Что-то давно не видел жизнерадостный и-пальник Кима. Пока в Николаеве Марченко, и ким гоголем ходил и видосики каждый день показывал . А сейчас что-то "загрустил"
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16.06.2022 10:35 Ответить
і це нічого не змінює у свідомості миколаївців і області, бо всі ринки і магазини забиті подкшечками, футболками, труселями із зображенням Боневтіка з автоматами, Абдристовича і Кіма. Для них вони герої, а не Марченко. З генералом не бічив жодної подушки, чи футболки.
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16.06.2022 11:12 Ответить
Я сам з Миколаївщині. Багато родичів та друзів там. Реально в шоці якщо це правда... Брат був теж, щось намагався хвалити його у перший тиждень після вторгнення, зараз вже вподобляє в фейсбуці мої пости де я висвітлюю всю ниць зелених потвор та дебілізм "простого наріду"....
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16.06.2022 17:47 Ответить
 
 