США с начала вторжения РФ помогли Украине на $5,6 млрд, - Блинкен

Решение США о передаче Украине вооружений на сумму $350 млн совместно с дополнительной помощью в размере $650 млн, о которой было объявлено 15 июня, довело общий объем помощи с начала российского вторжения до $5,6 млрд.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решив начать необоснованное вторжение против своего соседа, президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее, мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины сильны. Российские войска проиграли битву за Киев и продолжают медленное и упорное наступление на востоке и юге Украины, сдерживаемое решительными и доблестными защитниками Украины", - подчеркнул Блинкен, комментируя выделение нового пакета помощи.

Он подчеркнул, что США совместно с более чем 40 союзниками и партнерами продолжают укреплять позиции Украины по защите своей независимости, обеспечивать победы на поле боя и, наконец, усиливать позиции Украины за столом переговоров.

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"Мы ввели мощные санкции против России, укрепили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили исторический уровень военной и другой помощи Украине, поскольку она храбро защищала свою территорию и свою свободу. Наша решимость непоколебима. Мы едины с Украиной", - заявил Блинкен.

Как сообщалось, 15 июня президент США Джозеф Байден объявил о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд. По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".