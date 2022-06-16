США с начала вторжения РФ помогли Украине на $5,6 млрд, - Блинкен
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Решение США о передаче Украине вооружений на сумму $350 млн совместно с дополнительной помощью в размере $650 млн, о которой было объявлено 15 июня, довело общий объем помощи с начала российского вторжения до $5,6 млрд.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Решив начать необоснованное вторжение против своего соседа, президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее, мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины сильны. Российские войска проиграли битву за Киев и продолжают медленное и упорное наступление на востоке и юге Украины, сдерживаемое решительными и доблестными защитниками Украины", - подчеркнул Блинкен, комментируя выделение нового пакета помощи.
Он подчеркнул, что США совместно с более чем 40 союзниками и партнерами продолжают укреплять позиции Украины по защите своей независимости, обеспечивать победы на поле боя и, наконец, усиливать позиции Украины за столом переговоров.
"Мы ввели мощные санкции против России, укрепили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили исторический уровень военной и другой помощи Украине, поскольку она храбро защищала свою территорию и свою свободу. Наша решимость непоколебима. Мы едины с Украиной", - заявил Блинкен.
Как сообщалось, 15 июня президент США Джозеф Байден объявил о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд. По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".
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буба 3-го коня зашишликує, а по 5тій повістці так і не явиться...
Среди поставок очень много крайне бесполезного хлама. Как БМП-1. Нулевая броня в крыше и крайняя опасность для экипажа при взрыве БК. Но ценники на них как у мардеров нарисовали, также они тяжелые.
СССР на базе ленд-лиза сделал тысячи, даже десятки тысяч Катюш. Оружие 42-го года по сути. Шасси полностью американское, а остальное делали даже женщины в 4 смены на заводе на конвеере. Прошло 80 лет, неужели сейчас этого сделать нельзя? Тоже тысячи катюш на базе грузовика, да недальнобойные, но за 30 минут они могут проехать и отстреляться и потом уехать. Вот на эти миллиарды нам нужны дешевые грузовички, доставленные морем, а также все необходимые станки, ну завод в бункере мы сделаем, но ведь можно и в Польше наших рабочих отправить, пускай там штампуют оружие. Станки, станки и еще раз станки, а также пару профессионалов и наши рабочие.
Странная у вас арихмеьика Мr. Блинкенко...
Перші із 40 ярдів в теорії мають бути не раніше чим через 2 місяці після 9 травня. Самі рахуйте коли.
Тем временем раша за 100 дней войны получила от Европы 100 млрд на войну с Украиной
А от Ленд Лиза пока что только название
Когда мир поумнеет?
В любом случае помощь не сопоставима, эффективность не сопоставима, когда огласили ленд линз все восприняли это иначе, и то что европа платит сотни миллиардов за грязную энергетику ты про всё это решил умолчать, придурковатая личность Борюх ЗакелбельХер