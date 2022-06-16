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США с начала вторжения РФ помогли Украине на $5,6 млрд, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блинкен

Решение США о передаче Украине вооружений на сумму $350 млн совместно с дополнительной помощью в размере $650 млн, о которой было объявлено 15 июня, довело общий объем помощи с начала российского вторжения до $5,6 млрд.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решив начать необоснованное вторжение против своего соседа, президент Путин намеревался разделить Соединенные Штаты, их союзников и партнеров. Тем не менее, мы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Кремль думал, что это подорвет или даже свергнет украинское правительство, но президент Зеленский и демократически избранное правительство Украины сильны. Российские войска проиграли битву за Киев и продолжают медленное и упорное наступление на востоке и юге Украины, сдерживаемое решительными и доблестными защитниками Украины", - подчеркнул Блинкен, комментируя выделение нового пакета помощи.

Он подчеркнул, что США совместно с более чем 40 союзниками и партнерами продолжают укреплять позиции Украины по защите своей независимости, обеспечивать победы на поле боя и, наконец, усиливать позиции Украины за столом переговоров.

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"Мы ввели мощные санкции против России, укрепили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили исторический уровень военной и другой помощи Украине, поскольку она храбро защищала свою территорию и свою свободу. Наша решимость непоколебима. Мы едины с Украиной", - заявил Блинкен.

Как сообщалось, 15 июня президент США Джозеф Байден объявил о решении предоставить Киеву транш американской военной помощи в размере $1 млрд. По его словам, речь идет о "дополнительной артиллерии, вооружении для береговой обороны, боеприпасах для артиллерии, современных ракетных системах".
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Топ комментарии
+7
Боже, бережи Америку
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16.06.2022 10:45
+5
Щира подяка Сполученим Штатам за всебічну допомогу Україні.
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16.06.2022 11:05
+2
Вони ще їдуть.

Перші із 40 ярдів в теорії мають бути не раніше чим через 2 місяці після 9 травня. Самі рахуйте коли.
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16.06.2022 11:10
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https://youtu.be/8qAxIUSOMX4
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16.06.2022 10:45 Ответить
Боже, бережи Америку
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16.06.2022 10:45 Ответить
Щира подяка Сполученим Штатам за всебічну допомогу Україні.
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16.06.2022 11:05 Ответить
та замовкните вже МАКРОН У КИЕВІ!
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16.06.2022 10:49 Ответить
Він міг би й на Луну злитати. Що воно там дитячими ніжками борсається?
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16.06.2022 11:01 Ответить
незабаром драгі шольца придрагує...
буба 3-го коня зашишликує, а по 5тій повістці так і не явиться...
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16.06.2022 10:54 Ответить
Чуть больше миллиарда в месяц. Х*йло только за энергоносители получает млрд в день....
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16.06.2022 10:55 Ответить
Это очень много, но дело в том, что сейчас нам не нужны ракеты на один километр по 150 штук баксов с полумиллионной установки (и то цены крайне старые, еще во время Трампа рост был, а сейчас инфляция и подавно огромная, впрочем в стоимость единицы оружия всегда включают его разработку и сами материалы не такие дорогие). Нам нужен дешевый стальной ствол с отфрезерованными нарезками и простейшая гаубица. А то и миномет гладкоствольный. Тысячи штук нужны. Либо станки для производства этого оружия, это еще лучше будет. Все это стоит совсем недорого, если доставлять контейнеровозами в Польшу (а лучше в Одессу с конвоем).

Среди поставок очень много крайне бесполезного хлама. Как БМП-1. Нулевая броня в крыше и крайняя опасность для экипажа при взрыве БК. Но ценники на них как у мардеров нарисовали, также они тяжелые.

СССР на базе ленд-лиза сделал тысячи, даже десятки тысяч Катюш. Оружие 42-го года по сути. Шасси полностью американское, а остальное делали даже женщины в 4 смены на заводе на конвеере. Прошло 80 лет, неужели сейчас этого сделать нельзя? Тоже тысячи катюш на базе грузовика, да недальнобойные, но за 30 минут они могут проехать и отстреляться и потом уехать. Вот на эти миллиарды нам нужны дешевые грузовички, доставленные морем, а также все необходимые станки, ну завод в бункере мы сделаем, но ведь можно и в Польше наших рабочих отправить, пускай там штампуют оружие. Станки, станки и еще раз станки, а также пару профессионалов и наши рабочие.
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16.06.2022 10:56 Ответить
Так тобі ніхто вигадані тобою "ракети на 1 кілометр" і не пропонував.
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16.06.2022 11:13 Ответить
А куда делись 40 ярдов Байдена...и 13 ярдов Байдена...за апоель-май...
Странная у вас арихмеьика Мr. Блинкенко...
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16.06.2022 11:02 Ответить
Вони ще їдуть.

Перші із 40 ярдів в теорії мають бути не раніше чим через 2 місяці після 9 травня. Самі рахуйте коли.
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16.06.2022 11:10 Ответить
Ти типу клована з себе корчиш?
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16.06.2022 11:15 Ответить
Не...я корчу из себя Леонид Данилыча...основателя украинской не Олегархии...
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16.06.2022 11:22 Ответить
Може спочатку би протверезився, а потім у коменти?
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16.06.2022 11:26 Ответить
Від початку вторгнення деякі ЕЛІТИ ЄС допомогли рф на 100 мільярдів $. Піднявши штучно ціну на газ та перевівши ці суми за нього щоб не дай бог бидло росіяни не почали нити що війна це погано бо у них життя стало гірше.
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16.06.2022 11:09 Ответить
А афганским военным сколько? Триллион? Какую эффективность они показали? Сравните с эффективностью украинских военных

Тем временем раша за 100 дней войны получила от Европы 100 млрд на войну с Украиной

А от Ленд Лиза пока что только название

Когда мир поумнеет?
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16.06.2022 11:13 Ответить
А ти впевнений, що це увесь світ повинен перестати бути тупим, а не ти? Якім щє "афганським військовим", це ти зараз тридцять років допомоги сплюсовав для порівняння із 110 днями чи що?
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16.06.2022 11:20 Ответить
При чем тут я, личность. Ты решил на личности перейти, дурачёк?

В любом случае помощь не сопоставима, эффективность не сопоставима, когда огласили ленд линз все восприняли это иначе, и то что европа платит сотни миллиардов за грязную энергетику ты про всё это решил умолчать, придурковатая личность Борюх ЗакелбельХер
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16.06.2022 11:28 Ответить
Ну це ти ж припустив, що світ тупий. Світ тобі і відповів. А тепер чухай шукати фотки хімарсів і свічблейдів у афганців, щоб хоч якось підтвердити свою маячню про "не сопоставима".
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16.06.2022 11:32 Ответить
Коротко - в спам
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16.06.2022 11:39 Ответить
Чому ж так? Мокшансько-антиамериканські аргументи скінчилися?
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16.06.2022 11:40 Ответить
Дякуємо.
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16.06.2022 11:14 Ответить
То что финансовый год в USA начинается с 1 октября я помню...
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16.06.2022 11:19 Ответить
Ти взагалі у фінансах дупля не відбиваєш, якщо кукурікаєш про загальні 40 млрд як про якусь платіжку у жек "за квітень-травень".
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16.06.2022 11:24 Ответить
Тупой кацап Борюх ЗакелбельХер, хватит срать под всеми постами. Заткни пельку в своем болоте мокшандии и сиди обтекай. Личность атакующая другие личности. Ты смотри, мразь такая, врагов в украинцах нашёл
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16.06.2022 11:34 Ответить
Державною давай, клован. Побачимо, хто тут з нас у мокшандіі.
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16.06.2022 11:36 Ответить
це якраз мокшанці такі як ти, ********** поливати американську підтримку лайном.
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16.06.2022 11:37 Ответить
В спам таких как ты
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16.06.2022 11:40 Ответить
Очікувана поведінка мокші, чию маячню розвалили аргументацією і фактами. "Ой, усе".
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16.06.2022 11:41 Ответить
Блін, я насправді не хотів ображати мокшів, назвавши так звичайного російського нациста-антиамериканця.
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16.06.2022 11:45 Ответить
Тим, хто нам віддав МіГи і С-300 (за що ми дуже вдячні) ніхто нічого не "закупав", американці просто перегнали вже існуючі системи та літаки у рамках бюджету НАТО з однієї своєї бази на іншу.
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16.06.2022 12:09 Ответить
 
 