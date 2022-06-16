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Новости Война в Украине
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Сотни людей в Лисичанске застряли в подвалах, многие без еды и воды, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Дети, женщины и старушки сидят в подвалах под вражескими обстрелами без еды и доступа к воде.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, под прицельным огнем росскийских войск вся территория Лганской области. В течение суток вследствие обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Лисичанске, Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нирковом и Горском.

"Враг продолжает тактику тотального уничтожения и в очередной раз нанес удары по Лисичанску. В городе пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в очередной раз выезжали на ликвидацию пожаров, которые произошли в результате обстрелов. Сотни людей застряли в подвалах. Многие сидят без еды и воды", - говорится в сообщении. .

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Отмечается, что спасатели продолжают подвоз воды и продуктов питания в город. В часности, за прошедшие сутки в Лисичанск была доставлена ​​гуманитарная помощь и более 30 тонн воды.
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Топ комментарии
+12
там достатньо часу було евакуюватися, на відміну від мешканців Бучі чи Маріуполя. але ні, більшість залишившихся там чекали на руzzкіх асвабадітєлєй. дочекалися, хто їм доктор?
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16.06.2022 11:06
+9
Якщо я все вірно пам'ятаю, всім цивільним наполегливо прпонували евакуацію ще близько 2 міс тому.
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16.06.2022 11:06
+7
Головне виїхати вчасно. Хоч в Україні, хоч за кордоном нікому не дадуть померти. Навіть деякий дискомфорт - це краще ніж смерть
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16.06.2022 11:55
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Мариуполи продолжаются...
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16.06.2022 11:05 Ответить
Якщо я все вірно пам'ятаю, всім цивільним наполегливо прпонували евакуацію ще близько 2 міс тому.
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16.06.2022 11:06 Ответить
А тут постоянно комментарии с беженцами нафиг. Раздражают беженцы, понаехали. И чего им дома не сиделось, по кафе шастают, водку глушат.
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16.06.2022 13:11 Ответить
там достатньо часу було евакуюватися, на відміну від мешканців Бучі чи Маріуполя. але ні, більшість залишившихся там чекали на руzzкіх асвабадітєлєй. дочекалися, хто їм доктор?
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16.06.2022 11:06 Ответить
Ты понимаешь что такое бросить свой дом навесгда и голым и босым уйти вникуда? Человек без своего жилья бомж, представляешь сейчас оказаться таким? Время много было, да ехать некуда и ненужен ты никому, ещё и плюнут вслед. Жертва кацап кой агрессии по умолчанию у вас в ее любителя превращается? Это что за виктим блейминг?
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16.06.2022 13:14 Ответить
так, я розумію що це таке і спробував вже на власній шкірі. і на мій погляд, жодна розумна людина не залишиться сама, а тим паче з дітьми, під ворожими обстрілами, якщо є шанс врятуватися. і там саме така картина, залишилися любітєлі рускава мира, ждущіє асвабадітєлєй.
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16.06.2022 14:17 Ответить
Ну просили же эвакуироваться.
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16.06.2022 11:07 Ответить
до 60 лет должна в Лисичанске быть принулительная мобилизация. Опять мирных на произвол оставите как в Северодонецке. Они не захотели. Так дайте лагеря, условия. А не просто выезжайте. Или базы все депутатские. Не комфортно беженцев принимать
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16.06.2022 11:18 Ответить
Головне виїхати вчасно. Хоч в Україні, хоч за кордоном нікому не дадуть померти. Навіть деякий дискомфорт - це краще ніж смерть
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16.06.2022 11:55 Ответить
Ждут , когда можно будет по богатым квартирам соседей прошвырнуться. Которые им оставили ключи и уехали.
Как сейчас это делается в Рубежном. Получают бесплатно то чего не имели в жизни из-за пьянок или лени , набивают грузовики и везут в Луганск на продажу. Ну если конечно доживут до этого момента.
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16.06.2022 11:20 Ответить
От моего дома в Харькове остались руины...уехали с женой за сутки до обстрела...
Дом соседа прицепом сгорел...
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16.06.2022 11:26 Ответить
Мы тоже с матерью пешком выбирались из Мариуполя. Авиабомба в пяти метрах от дома упала, шрапнелью от мин все окна побило.
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16.06.2022 13:17 Ответить
Чому не виїхали вчасно? Бо або самогубці, або дурні, або колаборанти ( ждуть своїх), або все це разом
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16.06.2022 11:52 Ответить
Блеать, суки, вам 3 месяца назад сказали эвакуироватся...
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16.06.2022 12:35 Ответить
 
 