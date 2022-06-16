"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", - коллаборант Стремоусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый заместитель главы оккупационной "ВГА" коллаборант Кирилл Стремоусов, которого цитирует кремлевское издание ТАСС.
"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", - говорится в сообщении.
По его словам, дети-сироты гражданство России уже получили.
Стремоусов уверяет, что на российские паспорта в области "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях".
Коллаборант также говорит, что в области подано более 10 тысяч заявок на российское гражданство.
Топ комментарии
+22 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий16.06.2022 11:23
+11 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий16.06.2022 11:27
+10 три - пятнадцать
показать весь комментарий16.06.2022 11:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
автоматично отримають гражданство Монголії...
в нуль всіх..
кацапи - сцикуни, мародери, гвалтівники, вбивці, садисти, брехуни.. - джек-пот для сатани
Тоді цього СТРЬОМоусова ніхто розстрілювать не буде- ми ж не звірі...Підвісимо за шию на верьовці ,-виживе - поїде в росію.
Дітей потім визволимо, відмиємо, відмолимо...
А кацапам 3,14зда!
Вони повинні благати про розстріл.
Після війни, їм відтворити їх любу расею.
Жити в бараках під охороною.
Строєм ходити на сніданок, обід, вечерю...
Годувати їх любою їм їжею, щі та брюква...
А з ранку до вечора, займаются відбудовою усього, що їхні любі рашисти зруйнували...
Харьків, Мариуполь, Лисічанск та інші міста.
От так років через п'ять можно до когось проявити мілисть и розтриляти
ну не собаки ж вас рожали? - хоча думаю шо да...