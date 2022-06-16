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гражданство (1281) дети (6021) оккупация (9506) Херсонщина (3500)

"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", - коллаборант Стремоусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паспорт,рф

Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый заместитель главы оккупационной "ВГА" коллаборант Кирилл Стремоусов, которого цитирует кремлевское издание ТАСС.

"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", - говорится в сообщении.

По его словам, дети-сироты гражданство России уже получили.

Стремоусов уверяет, что на российские паспорта в области "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях".

Коллаборант также говорит, что в области подано более 10 тысяч заявок на российское гражданство.

Читайте также: В ООН изучают факты принудительной депортации украинских детей Донбасса в Россию, - Бачелет
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Топ комментарии
+22
Просто залишу це тут
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16.06.2022 11:23
+11
.. .
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16.06.2022 11:27
+10
всі кацапи народжені на кацапщині до і після 300 річного татаро-монголів
автоматично отримають гражданство Монголії...
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16.06.2022 11:29
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А справку можно будет взять? Ах нет. Нельзя. Так что просто серый паспорт. Как крымский.
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16.06.2022 11:23 Ответить
Ні, трохи не так. Це ветеринарний паспорт. З відмітками про щеплення. Для тварюк (не тварин)
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16.06.2022 11:29 Ответить
За что детям такое наказание? Они же ничего никому плохого не сделали!
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16.06.2022 14:23 Ответить
Просто залишу це тут
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16.06.2022 11:23 Ответить
Выглядит как голова профессора Доуэля. Или как голова Берлиоза.
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16.06.2022 11:27 Ответить
Ймовірно він вже змінив апартаменти...
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16.06.2022 11:42 Ответить
повісити падлюку потрібно на центральній площі Херсону , щоби інші боялись зраджувати краіну , де живеш !!
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16.06.2022 11:48 Ответить
.. .
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16.06.2022 11:27 Ответить
Делали детей в Украине, так что по гражданству вопросов не возникает от слова ВООБЩЕ. Ну это на случай если кто-то захочет спорить с дебилом, ему там пожить осталось на 3 дня, а оно идеи выдвигает
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16.06.2022 11:28 Ответить
всі кацапи народжені на кацапщині до і після 300 річного татаро-монголів
автоматично отримають гражданство Монголії...
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16.06.2022 11:29 Ответить
Пожалійте Монголію
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16.06.2022 11:36 Ответить
жалілка відпала і десь загубилася...
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16.06.2022 11:38 Ответить
Буряти це етнічні монголи.. не перехотілось жаліти монголів?
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16.06.2022 12:54 Ответить
бачимо да, з якою підаснею маємо діло?
в нуль всіх..
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16.06.2022 11:36 Ответить
без кіднепінгу недодержаві-терористу - ажніяк не обійтися, за ким же "народ-побєдітєль" ховатися буде, стояти не зпереду, а позаду?..
кацапи - сцикуни, мародери, гвалтівники, вбивці, садисти, брехуни.. - джек-пот для сатани
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16.06.2022 11:42 Ответить
Доречі кацапи показують як треба проводити Українізацію - кацапські книжки спалити, хто спілкується кацапською - штраф і догана, досить з малоросами панькатися, хочеш бути рускомовним українцем - ласкаво просимо в лугандон.
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16.06.2022 11:45 Ответить
Може,хто не вірить що Херсон невдовзі буде звільнений нашими ЗСУ ,- а я вірю!
Тоді цього СТРЬОМоусова ніхто розстрілювать не буде- ми ж не звірі...Підвісимо за шию на верьовці ,-виживе - поїде в росію.
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16.06.2022 11:47 Ответить
Стремоусов, а твоя родина в якій країні захована? Адназначна не на русии!
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16.06.2022 11:50 Ответить
Да вы посмотрите и послушайте того Стремоусова - по нему явно дурка плачет.
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16.06.2022 11:54 Ответить
Нічого страшного!
Дітей потім визволимо, відмиємо, відмолимо...
А кацапам 3,14зда!
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16.06.2022 11:58 Ответить
Дивись Зеленський, ким мала займатись, ТВОЯ млять!, прокуратура і СеБе-У, замість того, щоб ганятись і "пресувати" Рому Ратушного...
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16.06.2022 12:02 Ответить
Усі колаборанти після 24 лютого підлягають страті через розстріл...
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16.06.2022 12:23 Ответить
Розстріл, для них то милість...
Вони повинні благати про розстріл.
Після війни, їм відтворити їх любу расею.
Жити в бараках під охороною.
Строєм ходити на сніданок, обід, вечерю...
Годувати їх любою їм їжею, щі та брюква...
А з ранку до вечора, займаются відбудовою усього, що їхні любі рашисти зруйнували...
Харьків, Мариуполь, Лисічанск та інші міста.
От так років через п'ять можно до когось проявити мілисть и розтриляти
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16.06.2022 13:12 Ответить
после этой статьи,-недолго стрямоусову осталось......
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16.06.2022 12:26 Ответить
то всі москалі по всьому світу автоматично стають мудаками і співучасниками вбиств
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16.06.2022 12:39 Ответить
Це той дегенерат, який стверджує, що ЗСУ постійно обстрілюють Херсон з артилерії, але всі снаряди збиває кацапське ППО )))
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16.06.2022 13:08 Ответить
Якщо твоя мати курва, то ти автоматично курвий син. Це для стремоусова.
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16.06.2022 13:08 Ответить
Кацапи , та хоч громадянства Альфа Центавра і місяця Юпітєра давайте, окрім як маячня це ніхто не сприймає.
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16.06.2022 13:30 Ответить
кацапня - не стріляйте дітей вашу кацапську мать!
ну не собаки ж вас рожали? - хоча думаю шо да...
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16.06.2022 15:09 Ответить
Сремоусов яке має громадянство?якщо російське то що робить в Україні якщо українське то чого ще не засуджений за державну зраду?Херсон деюре і де факто Україна російське громадянство на території України бредові ілюзії орків.
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16.06.2022 17:24 Ответить
 
 