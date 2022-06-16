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Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины - темы для обсуждения Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,шольц,драгі,візит

Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис прибыли в Киев.

Вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержание заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.

Читайте также: После встречи с Зеленским Макрон, Шольц и Драги посетят Ирпень.
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Топ комментарии
+10
Тримайте Макрона подалі від телефона
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16.06.2022 11:36
+9
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16.06.2022 11:36
+6
дєрьмака на нари!
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16.06.2022 11:40
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Фермери Мелітополя підсунули рашистам отруєну черешню

Про це у прямому ефірі національного телемарафону заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. https://t.me/operativnoZSU/28739
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16.06.2022 11:35 Ответить
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16.06.2022 11:36 Ответить
Тримайте Макрона подалі від телефона
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16.06.2022 11:36 Ответить
Намалювався "головний рупор" ОП
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16.06.2022 11:36 Ответить
дєрьмака на нари!
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16.06.2022 11:40 Ответить
нахрена він тобі на нарах? хай здохне мерзота, як най швидше.
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16.06.2022 12:05 Ответить
територію в обмін на зерно? )(уйлу нє патєрять ліцо?
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16.06.2022 11:44 Ответить
Парад Победы ЗСУ в москве, оружие каждому фермеру И ТОЛЬКО ПОТОМ продовольственная безопасность.
Не наоборот.
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16.06.2022 11:44 Ответить
В первую очередь надо думать о гражданах Украины. Сегодня уже сообщили о хлебном поде в Николаевской области сожжённом рашистами. А сколько таких полей сгорит по всей Украине? Говорят нет мощностей для хранения зерновых? Так почему не переработать зерно на муку м макаронные изделия. Нет главное продать. У зебилов всегда так. . Вспомните про маски отправленные в Китай. А потом в наших аптеках мед. маску нельзя было купить. А ведь хлеб это не медицинская маска
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16.06.2022 11:44 Ответить
Стосовно продовольчої безпеки
Слов'янський район. Ось так кляті москалі знищують нашу родючу землю. За ці екологічні злочини після нашої перемоги має бути компенсація, а саме - Московія зобов'язана буде передати свої прилеглі області (Білгородську, Ростовську і Кубань) для ведення українцями повноцінного сільського господарства, адже культурний родючий шар ґрунту нарощується зі швидкістю 1 см за 1000 років.

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16.06.2022 11:49 Ответить
тобто ті свині,що там проживають стануть громадянами України?
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16.06.2022 12:09 Ответить
Ні - кандидатами на громадянство через 30 років
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16.06.2022 12:33 Ответить
Украинцы...прекратило унижать рабZeю...
Макрон ...13 дней назад...
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16.06.2022 11:49 Ответить
Дуже насичений тиждень!! Чекаємо на результати,з яких можливо робити висновки та складати план подальшої діяльності!!!))
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16.06.2022 11:50 Ответить
****,опять эта гнида
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16.06.2022 12:14 Ответить
Топливо в обмен на зерно !
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16.06.2022 12:31 Ответить
Без Дермака-оманського така зустріч звісно не пройде, інформація в центр потрібна від першоджерела.
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16.06.2022 12:53 Ответить
Завхоз в курсе дела...
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16.06.2022 13:01 Ответить
вбивця українського народу "капутин первый" "забив стрілку" для своїх холуїв в Києві,щоб обсосати план здачі окупованої ним території України в замін на куйню(ДОВГИЙ ПОВОДОК-кандидатство в члени ЄС" )
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16.06.2022 14:39 Ответить
 
 