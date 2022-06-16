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Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины - темы для обсуждения Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис прибыли в Киев.
Вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержание заявки Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС", - отметил он.
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Про це у прямому ефірі національного телемарафону заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. https://t.me/operativnoZSU/28739
Не наоборот.
Слов'янський район. Ось так кляті москалі знищують нашу родючу землю. За ці екологічні злочини після нашої перемоги має бути компенсація, а саме - Московія зобов'язана буде передати свої прилеглі області (Білгородську, Ростовську і Кубань) для ведення українцями повноцінного сільського господарства, адже культурний родючий шар ґрунту нарощується зі швидкістю 1 см за 1000 років.
Макрон ...13 дней назад...