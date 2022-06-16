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Обменивать и помиловать трех иностранных бойцов ВСУ, которых "приговорили" к смертной казни в "ДНР", не планируют, - глава террористов Пушилин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что приговоренных к казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима не планируют ни обменивать, ни помиловать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
На вопрос, помилуют ли "ДНР" британцев, он сказал: "Я не вижу для этого никаких оснований".
Комментируя их возможный обмен, Пушилин заявил: "Этот вопрос даже не обсуждается".
В то же время, как передает РИА Новости, глава террористов заявил, что решение о расстреле может быть принято не ранее чем через месяц.
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Топ комментарии
+28 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий16.06.2022 11:38
+22 jklpqrs
показать весь комментарий16.06.2022 11:37
+12 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий16.06.2022 11:38
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Русня конечно уже пошла в полный разнос в своем фашистском безумии, но даже они должны это понимать. Так что пока все больше похоже на шоу для лишнехромосомного скота, запугивание иностранных добровольцев и попытку повысить ставки, возможно, с целью выторговать за них побольше.
на шматки рвати і манікюрними ножничками будемо вирізати те , що висить між ногами 😡
Метаморфозы...
А те, що чекає на Зе, це вже буде помста, банальна помста за повернення їх до реалій. До реалій у яких вони змушені робити те саме, що робили би за Порошенка, за Іваненка, за Петренка, за будь кого іншого...
Цікавим є тільки одне, що ці 73% зебілів зроблять на наступних виборах - висновки чи знову оберуть популіста у якого все просто?