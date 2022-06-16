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Обменивать и помиловать трех иностранных бойцов ВСУ, которых "приговорили" к смертной казни в "ДНР", не планируют, - глава террористов Пушилин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іноземці,піннер,саадун,еслін

Глава террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что приговоренных к казни британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима не планируют ни обменивать, ни помиловать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

На вопрос, помилуют ли "ДНР" британцев, он сказал: "Я не вижу для этого никаких оснований".

Комментируя их возможный обмен, Пушилин заявил: "Этот вопрос даже не обсуждается".

В то же время, как передает РИА Новости, глава террористов заявил, что решение о расстреле может быть принято не ранее чем через месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН назвали "военным преступлением" смертный приговор трем иностранцам в "ДНР"
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Топ комментарии
+28
Пєніс Душилін, тебе також помилувати не планують, май це на увазі
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16.06.2022 11:38
+22
тебя, пид@рок, никто не спрашивает. Сядь и засохни. За тебя решат.
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16.06.2022 11:37
+12
Напевно, як виняток смертну кару треба винести самому чепушилу і одразу її виконати. Як цн було з моторолкою, гіві і іншими. І "скддям", які "суд" зображали заодно.
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16.06.2022 11:38
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тебя, пид@рок, никто не спрашивает. Сядь и засохни. За тебя решат.
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16.06.2022 11:37 Ответить
Пєніс Душилін, тебе також помилувати не планують, май це на увазі
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16.06.2022 11:38 Ответить
Чепушилин
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16.06.2022 11:47 Ответить
ніхто цього покидька судити не буде. Забагато честі.
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16.06.2022 12:14 Ответить
Напевно, як виняток смертну кару треба винести самому чепушилу і одразу її виконати. Як цн було з моторолкою, гіві і іншими. І "скддям", які "суд" зображали заодно.
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16.06.2022 11:38 Ответить
Таким образом показательно запугивают иностранцев, что б не воевали за нас.
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16.06.2022 11:39 Ответить
Да обычное действие дикарей. ИГИЛ вообще на камеру голову отрезал.
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16.06.2022 11:41 Ответить
спасибо, кэп!
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16.06.2022 11:46 Ответить
Обращайтесь
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16.06.2022 11:56 Ответить
Если свинособаки реально их расстреляют это приведет к обратному эффекту. Это реально заденет британцев и многих на западе, которые до этого просто сочувствовали украинцам, но после такого почувствуют ярость и желание отомстить, а отношение к рашке в цивилизованном мире пробьет очередное дно.
Русня конечно уже пошла в полный разнос в своем фашистском безумии, но даже они должны это понимать. Так что пока все больше похоже на шоу для лишнехромосомного скота, запугивание иностранных добровольцев и попытку повысить ставки, возможно, с целью выторговать за них побольше.
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16.06.2022 12:15 Ответить
Емемемщік пеніс душилін нічого не вирішує.
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16.06.2022 11:40 Ответить
Пеніс Душілін, скоро будемо тебе , падлюку ,

на шматки рвати і манікюрними ножничками будемо вирізати те , що висить між ногами 😡
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16.06.2022 11:41 Ответить
дєніс пєтушилін - твоє місце біля параши. Ти нічого не рішаєш на Донбасі
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16.06.2022 11:41 Ответить
Для тебе пушасте чмо "сваи " напевно вже придбали проїздний на концерт "кабздона"
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16.06.2022 11:44 Ответить
Ничего, пушок, ты еще получишь свои виселицу.
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16.06.2022 11:44 Ответить
Пушилина и Пасечника надо ликвидировать, если эти твари выполнят "приговор"
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16.06.2022 11:46 Ответить
Да просто цену набивает чучело, понимает же, что за головы иностранцев не наши импотентные спецслужбы, а MI6, Моссад, и т.п. с него жестко спросят.
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16.06.2022 11:49 Ответить
Я тоже про это подумал - у британцев наверняка и свой "новичок" найдется, и свои Петров с Башировым, только профессиональнее.
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16.06.2022 12:02 Ответить
Значить увесь цей цирк саме для обміну. Ну і що ж вони хочуть отримати, Мертвячука?
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16.06.2022 11:53 Ответить
Кому він потрібен
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16.06.2022 12:30 Ответить
Сэр Уинстон Черчилль...единственный политик Мира воевавший с нацистами Гитлера с первого и до последнего дня и победивший Адольфа с треском проиграл выборы в 1945 году и сложил полномочия премьера...
Метаморфозы...
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16.06.2022 11:55 Ответить
Обьясняет почему украинцы гонят на Зеленского.
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16.06.2022 12:10 Ответить
Де Черчилль а де Зе... Це як раз таки пояснює чому Порошенко програв Зеленському. Бо суспільство знайшло "крайнього", переклала на образ Петі усі наші проблеми та невдачі. На його фоні популіст Зе був таким собі солодким легким варіантом безхмарного майбутнього, де усі страшні та тяжкі проблеми вирішаться не потом та кров'ю, я за Порошенка, а легко та просто. Просто перестати стріляти, подивитися в очі, у яких замість сказу побачити мир, ну і перестати наживатися на війні, вона ж триває не тому, що 140 лямів кацапів скоти,а тому що Пеця краде...

А те, що чекає на Зе, це вже буде помста, банальна помста за повернення їх до реалій. До реалій у яких вони змушені робити те саме, що робили би за Порошенка, за Іваненка, за Петренка, за будь кого іншого...

Цікавим є тільки одне, що ці 73% зебілів зроблять на наступних виборах - висновки чи знову оберуть популіста у якого все просто?
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16.06.2022 12:38 Ответить
Некоторым умникам-теоретикам невозможно угодить.
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17.06.2022 14:17 Ответить
Чепушилин - твою ДНК зітрем з України, планети та історії!
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16.06.2022 11:56 Ответить
на кадыровцев пушилин и себя поменяет, их только надо где-то найти...
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16.06.2022 11:57 Ответить
Как бы жестоко это ни звучало - и я надеюсь что этого не случится - но если их казнят - это будет такой оглушительный информповод в нашу пользу - что в глазах жителей стран Запада это может легко затмить Бучу. Я думаю что кацапы это понимают и такого не сделают
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16.06.2022 12:00 Ответить
МММ ная свинья, твой час еще придет
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16.06.2022 12:01 Ответить
кем вообразил себя жтот ***** и жополиз *****
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16.06.2022 12:03 Ответить
коко-******** Че Пушилін досі не роздуплився, що смертний вирок воно вже підписало само собі..
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16.06.2022 12:07 Ответить
Пишилин, выкупят, за твоей спиной ты и знать не будешь!
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16.06.2022 12:07 Ответить
Одна снайперская пуля может творить чудеса.
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16.06.2022 12:09 Ответить
Нахіба снайперові ризикувати? Прилетить "Томагавк" з Середземного моря і накриє все керівництво. Може й "Ріпер",не залітаючи у "молоду республіку" покласти ракету чи бомбу точнісінько йому на стіл.
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16.06.2022 14:54 Ответить
потенційний оркотрупак, справа часу
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16.06.2022 12:11 Ответить
А за це, Пушок, відповідати прийдеться! Кремлівські куратори відмажуться, а рильце в пушку буде в тебе. Британія за своїх спитає строго...
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16.06.2022 12:21 Ответить
Попередити через ЗМІ, про те що він, в разі страти мішень №1 без строку давності та місцезнаходження.
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16.06.2022 12:26 Ответить
А пушилін, це хто?
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16.06.2022 12:26 Ответить
Предупредите лугандоновских дебилов, что за каждого расстрелянного из числа украинских пленных - будет уничтожено более 100 пленных из числа рашистов (каким образом это уже другое дело)… может тогда лугандон немного попустит, а то что то расдухарились не по масти!
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16.06.2022 12:27 Ответить
А чепушиле давно пора покататься на лифте, сходить в ресторан «Сепар», или послушать полёт «Шмеля», вообщем сходить на концерт кобздона или нырнуть за русским кораблём! Что то он сильно зажился на этом свете а Мавроди его уже ждать замучатся (в аду некому акции МММ распространять). Чепушило, ау…..
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16.06.2022 12:31 Ответить
Лугандонов до полону не брати! Їх кацапи все одно не обмінюють на наших полонених!
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16.06.2022 12:44 Ответить
А шо там доця, його , ще в Еміратах проживає .?..... Додому не поспішає? Може Брітанія напружиться та виштовхає цю лічинку.
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16.06.2022 12:46 Ответить
За такі слова треба Чепушилу показово кокнути
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16.06.2022 12:51 Ответить
Суд был. Приговор объявлен. Так приводите в исполнение! Чепухневый---первое слово дороже второго. Ждём.
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16.06.2022 12:55 Ответить
Чепушилин , такой дебил , не понимает , что рано или поздно вся эта херня заключается с Лугандоном , и надо будет отвечать, если он конечно доживёт . Такое впечатление, что его с Марса забросили, и он не знает, чем закончил Совок,
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16.06.2022 13:11 Ответить
Нахіба його личинка людям, які ухвалюють рішення?
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16.06.2022 14:56 Ответить
Невже нема кому серйозно зайнятися пушиліним і його донькою? Щось надовго він влаштувався.
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16.06.2022 14:59 Ответить
 
 