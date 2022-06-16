Поставки оружия тормозят, потому что страны исчерпали свои запасы, - The New York Times
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Одной из причин медленных поставок оружия для Украины есть то, что некоторые страны исчерпали свои запасы и теперь переходят на предоставление финансовой помощи.
Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
"Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но Альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - сказано в сообщении.
Также издание отмечает, что "обещание оружия и его поставки - разные вещи".
Среди других причин называют:
- нежелание Запада истощать свои арсеналы,
- невозможность быстро произвести дополнительное оружие,
- сложную логистику,
- опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,
- необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений,
- опасность эскалации, если последуют удары по России.
О сложностях поставок Украине вооружений также рассказала постпред США при НАТО Джулиан Смит.
"Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила она.
По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопросы предоставления Украине бронемашин.
При этом несколько стран "постепенно стали выражать беспокойство" в связи с тем, что их запасы вооружения иссякают. "Некоторые страны отдали все, что имели", – сказала она.
Поэтому некоторые страны решают перейти на предоставление финансовой помощи, добавила Смит.
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Исчерпалось западное оружие?
По логике таймс получается - после Украины путлер просто зайдет в Евпропу без единого выстрела - ведь оружия-то нет?
Американские сми - как обычно высасывают "сенсацию" из пальца для продаж - это просто бизнес.
а анекдот с вертолётами апачи при ком был? а скандал с автоматами не она развила. как гинеколог по профессии может решать такие проблемы? она как дипломат не какой, она просто воспетка детсадовская, она даже до училки начальных классов недотянула.
А як вони взагалі воювати збирались?Відстоювати свої території?
Западная техника, в отличие от савеццкой, берёт качеством.
На их взгляд этот величайший лидер современности может внезапно договориться с Путиным, и тогда Европе уже самой понадобится вооружение, которое она отдала Украине и теперь оно будет направлено против них.
Необхідно перейти до аналогу демократичної польської стстеми виборів президента. Без цього ми ніколи не ліквідуємо олігархічну стстему і завжди президентом буде ставленик олігархії.
https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/europe/biden-ukraine-weapons.html
Оружие США поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Крым и Донбасс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников CNN.
"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", - сказал он.
По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля.
Только на третьем этапе, по словам министра, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".
На вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает Крым своим, Резников сказал, что это не рассматривается.
"Это неважно. Потому что они [россияне] это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. но это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", - сказал он.