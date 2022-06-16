Поставки оружия тормозят, потому что страны исчерпали свои запасы, - The New York Times

Одной из причин медленных поставок оружия для Украины есть то, что некоторые страны исчерпали свои запасы и теперь переходят на предоставление финансовой помощи.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но Альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что "обещание оружия и его поставки - разные вещи".

Читайте также: Мы будем помогать столько, сколько потребуется, - Шольц

Среди других причин называют:

нежелание Запада истощать свои арсеналы,

невозможность быстро произвести дополнительное оружие,

сложную логистику,

опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,

необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений,

опасность эскалации, если последуют удары по России.

О сложностях поставок Украине вооружений также рассказала постпред США при НАТО Джулиан Смит.

"Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила она.

Читайте также: Министр обороны США Остин сообщил, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопросы предоставления Украине бронемашин.

При этом несколько стран "постепенно стали выражать беспокойство" в связи с тем, что их запасы вооружения иссякают. "Некоторые страны отдали все, что имели", – сказала она.

Поэтому некоторые страны решают перейти на предоставление финансовой помощи, добавила Смит.