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Поставки оружия тормозят, потому что страны исчерпали свои запасы, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зсу

Одной из причин медленных поставок оружия для Украины есть то, что некоторые страны исчерпали свои запасы и теперь переходят на предоставление финансовой помощи.

Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но Альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что "обещание оружия и его поставки - разные вещи".

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Среди других причин называют:

  • нежелание Запада истощать свои арсеналы,
  • невозможность быстро произвести дополнительное оружие,
  • сложную логистику,
  • опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,
  • необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений,
  • опасность эскалации, если последуют удары по России.

О сложностях поставок Украине вооружений также рассказала постпред США при НАТО Джулиан Смит.

"Это постоянно развивающийся процесс, в нем много составляющих. В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - заявила она.

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По ее словам, сейчас западные союзники рассматривают вопросы предоставления Украине бронемашин.

При этом несколько стран "постепенно стали выражать беспокойство" в связи с тем, что их запасы вооружения иссякают. "Некоторые страны отдали все, что имели", – сказала она.

Поэтому некоторые страны решают перейти на предоставление финансовой помощи, добавила Смит.
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Топ комментарии
+32
Очередная чушь от таймс.
Исчерпалось западное оружие?
По логике таймс получается - после Украины путлер просто зайдет в Евпропу без единого выстрела - ведь оружия-то нет?
Американские сми - как обычно высасывают "сенсацию" из пальца для продаж - это просто бизнес.
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16.06.2022 11:55
+27
не поставив ничего Германия уже истощила свои запасы. для кого этот бред?
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16.06.2022 11:51
+16
Скорее всего Запад не хочет чтобы Украина уничтожила Рашку и привела к ее развалу. Тупой Запад думает что Рашка поможет умиротворять Китай. Вместо етого получите все до наоборот, когда Китай пойдет в наступление Рашка воспользуется етим и атакует Европу
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16.06.2022 11:50
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Правила форума Совет форумчан
Очередная чушь от таймс.
Исчерпалось западное оружие?
По логике таймс получается - после Украины путлер просто зайдет в Евпропу без единого выстрела - ведь оружия-то нет?
Американские сми - как обычно высасывают "сенсацию" из пальца для продаж - это просто бизнес.
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16.06.2022 11:55 Ответить
CNN також зі своїми сценаріями розвитку подій в Україні замовну статтю зліпила. Гроші ***** нікому не пахнуть, тільки нам пахнуть смертю мирних людей. Україна переможе у війні проти орди навіть якщо доведеться воювати врукопашну.
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16.06.2022 12:01 Ответить
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16.06.2022 12:58 Ответить
Судячи з поведінки ряду країн, навіть Германії, то правда. У Америки закінчилися навіть Джавеліни! Нещодавно Пентагон розмістив величезне замовлення на заводі-виробнику. А у Германії, згадайте, половина зарядів для протитанкових ракет взагалі виявилась непридатною для "споживання". І путін про то знав!!!
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16.06.2022 13:31 Ответить
Одним з редакторів New York Times є дехто - Серж Шмеман .! Американець , але з кацапським корінням ,, при народженні - Сергій Олександрович Шмеман . . Якраз його відділ і займається темами про Україну , паРашу і війну . Далі коментувати нічого . Все і так ясно ..
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16.06.2022 13:04 Ответить
Привыкли все на американцев надеяться.Кстати пора уже на Меркель уголовное дело открывать за развал бундесвера.
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16.06.2022 11:49 Ответить
На Меркель, Макрона, Шольца, Орбана и всех остальных "переговорщиков".
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16.06.2022 12:15 Ответить
причём тут меркель? министр обороны была урсула от ляин, она этот развал начала. про цирк с самолётами бундесвера в авганистане которые не смогли министра обороны вывести, не слыхали?
а анекдот с вертолётами апачи при ком был? а скандал с автоматами не она развила. как гинеколог по профессии может решать такие проблемы? она как дипломат не какой, она просто воспетка детсадовская, она даже до училки начальных классов недотянула.
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16.06.2022 12:31 Ответить
У Меркель другой грешок. Закрыла АЭС, чтобы подсесть на путинскую нефте-газовую иглу.
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16.06.2022 15:41 Ответить
В шахтах спрятали?
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16.06.2022 11:49 Ответить
Скорее всего Запад не хочет чтобы Украина уничтожила Рашку и привела к ее развалу. Тупой Запад думает что Рашка поможет умиротворять Китай. Вместо етого получите все до наоборот, когда Китай пойдет в наступление Рашка воспользуется етим и атакует Европу
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16.06.2022 11:50 Ответить
деякі країни вичерпали свої запаси
А як вони взагалі воювати збирались?Відстоювати свої території?
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16.06.2022 11:51 Ответить
Никак. Европа как бы сокращала свои запасы после распада СССР. У США есть куча других дел, кроме Украины.
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16.06.2022 11:53 Ответить
Ты дурко или бот? После того как парашия грозилась весь мир превратить в радиационный пепел,это проблема уже не только Украины ,но всего цивилизованного человечества
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16.06.2022 12:14 Ответить
Речь идет о ситуации до начала войны, дуркобот.
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16.06.2022 12:17 Ответить
А скільки по вашому має бути озброєння у Литви, Естонії? Ви їх площу бачили?
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16.06.2022 11:56 Ответить
Треба міряти не по їх площі, а по ворожій
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16.06.2022 12:01 Ответить
Так, згоден, щоб мати паритет в таких умовах в них повинно бути ракети з ядерними зарядами з десяток та авіація із сотню. І тоді чхати на площу та кількість оркостану
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16.06.2022 12:05 Ответить
Естонія десь у двічі більша за Ізраїль. Хіба маленька площа заважає Ізраїлю озброюватися?
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16.06.2022 14:33 Ответить
А як 44-мільйонна Україна збиралася відвойовувати частину Донецької і Луганської областей та Крим крайні 3 роки? Закопуванням фінансів у асфальт під час війни яка триває вже з 2014 року, замість створення військових підприємств з виробництвом ******** ракетних систем і боєзапасів? А та ж маленька Чорногорія з населенням в 600 тис. людей і то тепер допомагає Україні поставкою бронемашин.
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16.06.2022 12:13 Ответить
не поставив ничего Германия уже истощила свои запасы. для кого этот бред?
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16.06.2022 11:51 Ответить
Річь не про Німетчину, скоріш це про Польщу, країни Балтії, Чехію та Словатчину
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16.06.2022 11:58 Ответить
Отвечать на текст не прочитав его - это тоже самое что писать в унитаз не сняв штаны.
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16.06.2022 12:18 Ответить
поменяй штаны
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16.06.2022 12:24 Ответить
Я в юбке.
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16.06.2022 12:37 Ответить
США не только Украиной занимается. Тем более что они наш главный донор.
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16.06.2022 11:54 Ответить
Ты бы для начала поинтересовался линией потенциального фронта США при военном столкновении.
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16.06.2022 12:21 Ответить
Всего в мире гаубиц 777 - чуть более 1200 штук. Американцы в срочном порядке поставили где-то восьмую часть всего, что у них было, причём самолётами, и теперь постепенно шлют им замену, по мере изготовления.

Западная техника, в отличие от савеццкой, берёт качеством.
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16.06.2022 12:43 Ответить
Кого **.... чужое горе. Вот мораль сегоднешнего мира.
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16.06.2022 11:52 Ответить
Тому, що всесвіті засмердило онучами
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16.06.2022 12:08 Ответить
Некоректне порівння, рашка агресивна, переповнена ненавистю до ЄС та США 140млн.бидло країна, яка до того ж озброєна ядерною зброєю, рашка це зло світового масштабу яке загрожує всьому світу.
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16.06.2022 12:41 Ответить
Да что вы гаварите? А как же страны у которых закончилось оружие собираются нам предоставлять *гарантии безопасности*? И заметте, у кого меньше всего оружия и кто меньше всего нам помогает тот громче всех кричит что даст нам гарантии безопасности. Вы мол только капитулируйте и мы вам поможем. Ага. Есть прициденты которые капитулировали и им начали помогать вдруг? Скорее наоборот, капитулянтов е*бут во все дыры и подбрасывают носаками друг другу.
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16.06.2022 11:53 Ответить
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16.06.2022 11:54 Ответить
ну так ви взагалі виробляти розівчилися...нічого китай скоро вас всіх до тями приведе...
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16.06.2022 11:54 Ответить
все 8 лет цивилизованный мир курил и наблюдал, как рашка вооружается до зубов... и никто не задавал себе вопрос а зачем..., с ней торговали и подкидывали новые технологии..., но расхлебываем мы, хотя мы тоже лопухи еще те...
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16.06.2022 11:55 Ответить
Не вся Европа верит Зеленскому.
На их взгляд этот величайший лидер современности может внезапно договориться с Путиным, и тогда Европе уже самой понадобится вооружение, которое она отдала Украине и теперь оно будет направлено против них.
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16.06.2022 11:58 Ответить
как вариант
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16.06.2022 13:29 Ответить
Маладетц! Всьо классно расписал. Что по-факту предлагаешь? Будем не только бегать, а и ползать с протянутой рукой. Будем жаб жрать. А может забьем и сдадимся? Поедем Сибирь осваивать
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16.06.2022 12:10 Ответить
Опять всьо классно рассказал. Ваще - молодчага. Дальше - что?
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16.06.2022 12:54 Ответить
ничего. все вопросы к ***********. за 4 месяца войны сделана хоть одна "Стугна","Вильха" или хоть одна ракета "Нептуна"!? ни ху я ! может только принимать с разных сторон и и плевать в руку дающему.
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16.06.2022 13:33 Ответить
Так вопросы к Президенту, или ко мне? Или ты хочешь, чтобы я ему их задал?
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16.06.2022 13:42 Ответить
Для початку не обирати у депутати і президенти ставлеників олігархів, самих олігархів, совкодрочерів, симпатиків "руZького міра" з його розрухою і постійною автократією. СЛАБО?
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16.06.2022 12:43 Ответить
Давай оберемо мене. Як це ти собі уявляєш? Мене грохнуть за годину. Я не прихильник "тєорії заговоров", але вона існує
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16.06.2022 12:52 Ответить
Тепер зрозуміло що Ви із раZZiї. Тілько там подібну беліберду пишуть і кидаються в обморіч від власної тіні.
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16.06.2022 14:31 Ответить
Ну добре, що хочь щось зроуміло.
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16.06.2022 14:41 Ответить
Кущу. Ніхто тебе не грохне. Є інші методи, щоб тебе ніхто не вибрав. Щоб попасти в бюлетень треба заплатити декількамільйонну виборчу заставу. Де ти візьмеш стільки грошей? Все продумано. Олігархічні спецтехнології. Такого розміру застав ніде більше в світі нема. А нам шахраї кажуть, що в нас демократичні вибори і що весь світ в захопленні від них. Систему виборів необхідно невідкладно міняти.
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16.06.2022 15:56 Ответить
А в нас на виборах президента крім ставлеників олігархату в бюлетенях нікого нема. А хто може заплатити декількамільйонну "виборчу" заставу? Стільки, що середній українець заробляє за все життя. Таких великих застав нема ніде в світі й близько. Ця застава і є основою нашої олігархічної системи.

Необхідно перейти до аналогу демократичної польської стстеми виборів президента. Без цього ми ніколи не ліквідуємо олігархічну стстему і завжди президентом буде ставленик олігархії.
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16.06.2022 15:46 Ответить
Сам Бог надавав вибір розшляхів розвитку: Чорновіл, Кошулинський.
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17.06.2022 23:07 Ответить
Нам ніхто не должен це так,і ми самі винні в тому що є зараз,але тут треба про майбутнє говорити а не про минуле хто винен це вже ясно,зараз треба вирішувати глобальну проблему з москальом щоб його розбити всім світом,бо цей рак не тільки для України!Розпад рашки на окремі країни це благо для всього світу!Нахіба європі зброя яку вони тиснуть якщо вони в альянсі?Щоб потім воювати на своїй території?Краще там на південному сході зупинити це все ніж потім вільнюс рятувати чи талін з варшавою!
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16.06.2022 12:16 Ответить
все правильно, крім того, що за 2015-2018 роки зроблено було дофіга. для суверенітету і обороноздатності.
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16.06.2022 12:56 Ответить
А самим виробляти зброю нє? Звик асфальтоукладчик бігати по світу з протягнутою рукою.
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16.06.2022 12:00 Ответить
боневтік
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16.06.2022 12:06 Ответить
купіть за півціни в афгані у талібів те що кинули
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16.06.2022 12:04 Ответить
Ты дебил ,пойди утопись
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16.06.2022 12:21 Ответить
Вони вичерпають своє лайно, якщо ми програємо.
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16.06.2022 12:05 Ответить
"расия не нападет" - это мы уже слышали. Когда койот почует запах крови, его никакие инстинкты не останавливают. Нападет - патамушта.
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16.06.2022 12:17 Ответить
віробляти зброю треба десятирічя щоб хліб був на полицях рік потрібен
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16.06.2022 12:06 Ответить
А чого не даєте посилання на оригінал статті??? Ось вона:

https://www.nytimes.com/2022/06/15/world/europe/biden-ukraine-weapons.html
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16.06.2022 12:06 Ответить
собаки на сене?
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16.06.2022 12:09 Ответить
👻💀👣Через 12дней на РабSee объявят Дефолт...и кремлевскую банду объявят Токсичной помойкой...Ни один банк Мира не будет проводить операции и транзакции с Гопниками
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16.06.2022 12:15 Ответить
30 стран НАТО исчерпали лимит...Зелеиоймкий...ты Хде складируешь народное добро...
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16.06.2022 12:22 Ответить
Тобто напряму постачати рашистам високотехнологічні штуки - це нормально і не чутливо, а передати подібне Україні для боротьби з цим рашизмом - це вже викликає побоювання? Химерні виправдання...
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16.06.2022 12:26 Ответить
Это они про прибалтику?
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16.06.2022 12:31 Ответить
чергова заказуха. Вчора від CNN, сьогодні від таймс. Це означає що ворог вмикається в іпсо по повній
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16.06.2022 12:38 Ответить
Похоже Свинарчуки добрались и до складов НАТО. Нужно срочно открыть дело на Попрошенко за розкрадання оружия в странах ЕС.
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16.06.2022 12:39 Ответить
Министр обороны Украины назвал три этапа войны против России. Освобождение Крыма - последний из них.

Оружие США поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Крым и Донбасс, заявил министр обороны Украины Алексей Резников CNN.
"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом", - сказал он.

По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на свои позиции до вторжения 24 февраля.
Только на третьем этапе, по словам министра, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освобождать территории, включая Крым".

На вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает Крым своим, Резников сказал, что это не рассматривается.

"Это неважно. Потому что они [россияне] это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. но это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", - сказал он.
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16.06.2022 12:44 Ответить
А *****? Нас же не буде через 2-4 роки. Сам керівник панівної фракції у ВР сказав, підтвердивши висер медмедки. З такими настроями та прогнозами - штик у землю і на штурм західних кордонів. Зелені, ви отямитесь нарешті
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16.06.2022 12:58 Ответить
Ну, тобто, ніхто не хотів миру: "хочеш миру - готуйся до війни" (с). Дожилися до 21-го століття, а чи варто було?
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16.06.2022 12:54 Ответить
З данбасса вслід за народним героєм мокшанцем Пушиліним здрисне вся головка, всього їх там тисяч 20, максимум, упоротих. Воювати там не буде з ким. Демілітаризація пройде без пострілів.
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16.06.2022 13:03 Ответить
Уже иссякли? Эта НАТА вообще на что нибудь способна?
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16.06.2022 13:05 Ответить
Путін про то все знав, ГРУ йому доповідало.. Тому і наважився на відкриту агресію проти України. На черзі, після вичерпання запасів, мала бути НАТО. Інших пояснень просто не бачу.
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16.06.2022 13:25 Ответить
И Так. у нас в сумме до 10 обещанных хамерсов рсзо и вот анонсировали еще 19 пушке 155 калибра. слабенькие у них запасы....
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16.06.2022 13:42 Ответить
П@здят що дихають.Прикриваються нашими хлопцями тварюки евросоюзу.
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16.06.2022 13:49 Ответить
Поляки и чехи требуют Леопарды вместо посланных в Украину Т-72. Говорят таков был уговор.
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16.06.2022 13:58 Ответить
Гидівська НЙТ чого тільки не вилдумає, аби нашкодити Українцям
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16.06.2022 16:38 Ответить
А взагалі, я не розумію, чрму ми на 4-му місяці війни ще не розвернули масове виробництво зброї. Воююча країна без свого виробництва неминуче програє.
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16.06.2022 16:41 Ответить
Очередная консерва от Ньюй Йорк Таймс ) что-то зачастили.
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16.06.2022 18:46 Ответить
Як НАТО збирається захищати свої кордони як у них вже немає снарядів
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10.07.2022 16:05 Ответить
 
 