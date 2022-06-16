РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10668 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
871 6
арест (10379) СБУ (18679) Харьковщина (4125) актив (77)

По инициативе СБУ на Харьковщине арестованы активы российских компаний на 40 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

В Харьковской области по инициативе СБУ арестовали активы российских компаний на 40 миллионов гривен. Речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины".

Два других занимаются оптово-розничной торговлей в Украине", – говорится в сообщении.

По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.

В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), добавили в СБУ.

"СБУ продолжает изучать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 209 УКУ (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах)".

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Читайте также: Германия заморозила российские активы на 4,48 млрд евро
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://youtu.be/ik8qVRLer4o



YOUTUBE.COM


Лист тої, що колись кричала: расєя не желает нам зла!! Війна в Україні./
показать весь комментарий
16.06.2022 11:56 Ответить
Чому чорнопикого виродка хламідію досі не затримало СБУ? Вже увесь світ знає, що ця тварюка займається зняттям санкцій з підсанкційних рашистів?!!!
показать весь комментарий
16.06.2022 12:12 Ответить
мне одному непонятно,почему только сейчас?
показать весь комментарий
16.06.2022 12:19 Ответить
сама в ****
показать весь комментарий
16.06.2022 12:21 Ответить
На четвертому місяці війни з рашкою, *****!
показать весь комментарий
16.06.2022 12:34 Ответить
не смішіть, це крапля в морі!! Весь, повторюю, весь справді великий бізнес в Україні був та залишається кацапським
показать весь комментарий
16.06.2022 12:44 Ответить
 
 