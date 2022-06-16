Юго-восточная граница Польши должна быть с Украиной, а не с Россией, - министр обороны Блащак

Польша на юго-востоке хочет граничить с Украиной, а не с Россией. Следовательно, Киев должен получить от Запада столько военной помощи, сколько это соответствует ожиданиям Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Речь идет о том, чтобы скоординировать действия, чтобы поддержка Украины отвечала украинским ожиданиям, чтобы она имела смысл", - заявил глава Минобороны Польши.

Он подчеркнул, что с польской точки зрения независимая Украина означает независимую Польшу.

"Наша цель, чтобы наша юго-восточная граница была с Украиной, а не с Россией. Мы все осознаем: если Россия оккупирует Украину, то она не остановится, а будет идти дальше, потому что цель Кремля – отстроить империю", - добавил Блащак.

Также министр отметил, что Польша пренадлежит к странам, которые вносят наибольший вклад в поддержку Украины.

Он отметил, что военная поддержка Киева должна быть продолжительной и непрерывной. По его убеждению, следует избежать впечатления, что общественное мнение в странах Европы "измучилось войной".

Блащак также сообщил, что во время встречи он призвал увеличить военную помощь для Украины. Особенно речь идет о странах, оборонный потенциал которых значительно выше реально оказанной помощи Украине.

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