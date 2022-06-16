В российском оружии нашли подсанкционную американскую электронику. США начали расследование, - WP

В российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях нашли американские чипы и нашли компоненты. Некоторые из них "свежие" – изготовлены в 2020 году, когда поставлять их в РФ было запрещено из-за санкций.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Федеральное бюро расследований США начало допрашивать американские технологические компании по поводу того, как их компьютерные чипы оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

По данным журналистов, агенты Министерства торговли, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР. Они посещают компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

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"Наша цель — действительно попытаться отследить это вплоть до американского поставщика, чтобы определить, как он попал в эту систему вооружения. То, что чип компании найден в системе оружия, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Мы начали расследование относительно того, как чип этой компании попал в эту систему", – объяснил один из представителей Министерства торговли.

Следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, найденном в Украине. Многие из этих компонентов, похоже, были изготовлены много лет назад – до того, как США усилили экспортные ограничения. Однако, по данным исследовательской группы Conflict Armament Research, другие были изготовлены только в 2020 году, уже после того, как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс.

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Среди вопросов, которые задают федеральные агенты: продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок, рассказал адвокат, представляющий одну из компаний.