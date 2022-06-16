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В российском оружии нашли подсанкционную американскую электронику. США начали расследование, - WP

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,ворог,враг

В российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях нашли американские чипы и нашли компоненты. Некоторые из них "свежие" – изготовлены в 2020 году, когда поставлять их в РФ было запрещено из-за санкций.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Федеральное бюро расследований США начало допрашивать американские технологические компании по поводу того, как их компьютерные чипы оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

По данным журналистов, агенты Министерства торговли, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР. Они посещают компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

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"Наша цель — действительно попытаться отследить это вплоть до американского поставщика, чтобы определить, как он попал в эту систему вооружения. То, что чип компании найден в системе оружия, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Мы начали расследование относительно того, как чип этой компании попал в эту систему", – объяснил один из представителей Министерства торговли.

Следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, найденном в Украине. Многие из этих компонентов, похоже, были изготовлены много лет назад – до того, как США усилили экспортные ограничения. Однако, по данным исследовательской группы Conflict Armament Research, другие были изготовлены только в 2020 году, уже после того, как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс.

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Среди вопросов, которые задают федеральные агенты: продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок, рассказал адвокат, представляющий одну из компаний.
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Топ комментарии
+22
всех граждан рф депортировать. Тогда чипы перестанут пересекать границы в чемоданах.
"электронный" туризм у кацапов - выгодное дело, главное - правильных людей найти.
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16.06.2022 12:12
+6
Як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій
https://informnapalm.org/ua/yak-kompanii-zi-shveitsarii-italii-ta-nim/
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16.06.2022 12:22
+5
А не хрен было глобализацию устраивать и переносить производство в Китай и Индию. Там не только чипы, там половина made in SUA производится, так что ничего удивительного. Штаты сами себе создали головную боль и сильного врага
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16.06.2022 13:01
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Правила форума Совет форумчан
всех граждан рф депортировать. Тогда чипы перестанут пересекать границы в чемоданах.
"электронный" туризм у кацапов - выгодное дело, главное - правильных людей найти.
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16.06.2022 12:12 Ответить
Цей туризм процвітав при СССРі(ним займались дипломати)
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16.06.2022 14:51 Ответить
так и сейчас эта схема работает: покупка резидентом ->продажа кацапу ->посещение "дома дружбы" ->посольство кацапии.
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17.06.2022 00:00 Ответить
Як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій
https://informnapalm.org/ua/yak-kompanii-zi-shveitsarii-italii-ta-nim/
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16.06.2022 12:22 Ответить
Зелені перепродували, що тут шукати...
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16.06.2022 12:25 Ответить
Схеми здатні подолати будь які санкції, а якщо там проросійська людина або етнічний росіянин , то великих проблем попадання електроніки в ******** не виникне
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16.06.2022 12:29 Ответить
Китайские выродки перепродавали.100%
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16.06.2022 12:38 Ответить
та ясен пень,без узкоглазых не обошлось
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16.06.2022 12:56 Ответить
А не хрен было глобализацию устраивать и переносить производство в Китай и Индию. Там не только чипы, там половина made in SUA производится, так что ничего удивительного. Штаты сами себе создали головную боль и сильного врага
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16.06.2022 13:01 Ответить
Китайські чіпи гівно, Тайвань інша справа.
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16.06.2022 13:18 Ответить
Для вооружений США использует почти исключительно произведённое в США
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16.06.2022 13:58 Ответить
Припоминаю в фильме "марсианин" сцену, где Мэтт Деймон разбирает старый американский зонд, чтобы вытащить нужную ему плату. И опаньки - сделана в Китае)
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16.06.2022 14:05 Ответить
Они могут купить все это через любую страну. Не надо искать зрады там где ее нет.
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16.06.2022 13:42 Ответить
В Европе зарегистрированы на подставных лиц тысячи фирм-прокладок, закупающих все нужное для расеи, в т.я. и для обхода санкций. Запад стыдливо делает вид, что ничего этого не сидит.
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16.06.2022 14:00 Ответить
Всього то треба відмінити росіян і ніхто не буде порушувати санкції та красти технології щоб вбивати українців.
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16.06.2022 13:49 Ответить
ФБР делает вид, что не знает, как сотрудники российских авиакомпаний вывозили тонны радиокомпонентов и микросхем рейсами на расею; как дипломатической почтой вывозились целые компоненты и сборочные единицы самых передовых вооружений; как через местных контрабандистов шло добытое сотрудниками росразаедки на Кубу, а оттуда спецрейсом на расею. А
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16.06.2022 13:57 Ответить
В совєцькі часи агенти ГРУ скуповували на заході іграшки з електронікою яку потім ставили на ракети.
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16.06.2022 15:16 Ответить
 
 