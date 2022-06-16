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Посол Мельник об ожиданиях от визита Шольца в Украину: "Зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев должен пообещать Украине военную поддержку. Речь идет о поставках обещанного вооружения.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Мельник отметил, что Украина ждет от Шольца "зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия: 88 боевых танков Leopard и 100 боевых машин пехоты Marder.

Дипломат считает, что Германия может передать Украине большее вооружение и закрыть потребности украинской армии. Он призвал Шольца пообещать дальнейшие поставки во время визита в Киев.

"Ничто не мешает Германии предоставить украинской армии значительную часть своих 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск", – заявил посол.

Читайте также: Мы будем помогать столько, сколько потребуется, - Шольц
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Топ комментарии
+5
Та може хватить зброї від Німеччини? Ставити вже нікуди
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16.06.2022 12:08
+3
Мельник посьол якої країни?? Схоже що Московії!!!))
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16.06.2022 12:14
+2
Це кремлівська гнида з зеленого гнидника!!))
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16.06.2022 12:46
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Та може хватить зброї від Німеччини? Ставити вже нікуди
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16.06.2022 12:08 Ответить
Лупайте сю скалу сказал Великий
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16.06.2022 12:50 Ответить
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16.06.2022 12:52 Ответить
Щось розачаровуюсь у послі. У нього під носом кацапам поновили видачу всіх видів віз і туристичних. Заробив вбивця у Бучі і на відпочинок до Європи.
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16.06.2022 12:13 Ответить
Мельник посьол якої країни?? Схоже що Московії!!!))
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16.06.2022 12:14 Ответить
мельник, посoл України, виродок і ********* з зелення.
він не може бути меше хамовітое за кривогаторожця-відбулавленця...
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16.06.2022 12:19 Ответить
Це кремлівська гнида з зеленого гнидника!!))
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16.06.2022 12:46 Ответить
Ну не потрібна кремлівським гнидам євроінтеграція України!!)))
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16.06.2022 12:16 Ответить
обещаю обещать!
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16.06.2022 13:12 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Києва має пообіцяти Україні військову підтримку. Йдеться про постачання обіцяного озброєння. Джерело: https://censor.net/ua/n3348304

Обіцянки - цяцянки!

Кому стане легше якщо навіть і пообіцяє виконати раніше надані обіцянки?

Хіба від кількості обіцянок про виконання обіцянок щось змінюється в обороноздатності України закатаної в асфальт?
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16.06.2022 13:22 Ответить
Какой-то Мельник слабого посола раздаёт указания канцлеру Германии.
Есть вообще мозги ?
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16.06.2022 13:24 Ответить
Если кто и должен, но и обязан Украине, то это през.Зе. А требовать, так это у жены дома.
Шольц - президент Германии и думает, в первую очередь, о своей стране, о её возможностях
и безопасности. А что мешает или не мешает другой стране - это их дело, не наше и не ваше.
Нечего хаять чужого президента, со своим сначала надо разобраться, способствовал гибели десяткам тысяч людей, часть страны сдал врагу, а все вокруг должны, должны, должны...
Чем больше будете хамить руководителям других стран, тем меньше от них дождётесь. Сейчас
всё дерьмо выплыло наверх и мнит себя вершителями судеб.
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16.06.2022 13:26 Ответить
Пусть тогда президент «другой» страны меньше пи...ит и пиариться в прессе за чужой счёт. И всего-то. Больше от него никто ничего не ждёт. А то кому-то свербит что немцы уже не главные в Европе и их это коробит, но сделать ничего не могут.Все все уже поняли. Для начала перед своими же партнерами неплохо бы обязательства выполнить. Перед поляками например. Бошы и в нато наверное так же воевать будут случись чего? А мы уж как-то разберёмся и поблагодарим тех кто действительно что-то делает конкретное. Нормальные люди не забудут.
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16.06.2022 19:03 Ответить
Генерал армії США Марк Міллі, відповідаючи на питання, що українці просили 1000 гаубиць, 500 танків та 300 РСЗВ, а союзники дали менше:
«Я не впевнений звідки взялося число - те, на що ви посилаєтеся, але я говорив із генералом Залужним, і ми отримуємо списки.
Це офіційні запити від їхнього Міністерства оборони.
Вони просили 10 батальйонів артилерії; було поставлено 12 батальйонів артилерії.
Знову ж таки, я б сказав, 97 000 протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі.
Вони просили 200 танків; вони отримали 237 танків.
Вони просили 100 бойових машин піхоти; вони отримали понад 300.
Ми поставили, власне кажучи, 1 600 або близько того систем ППО і близько 60 000 зенітних снарядів.
Це - коли я говорю "ми", я маю на увазі міжнародне співтовариство.
Ви дивитеся на 260 артилерійських систем.
А загалом 383 одиниці, і, як я вже сказав, майже півмільйона артилерійських снарядів».

«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 1500 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия, большое количество 155-миллиметровых гаубиц и около полумиллиона боеприпасов. В конце этого месяца мы передадим реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни»

Теперь все просто. Теперь, после этого брифинга, каждый, кто открывает рот, чтобы начать орать про «НАТО нас кинуло и ничего не делает» - диверсант. Вот просто-напросто диверсант. Предатель Украины.
Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.
Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.
А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.
А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!
И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.
Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли.
Просто фантастическая зеленая плесень.
Ну, вот как тут не крыть матом на весь монитор?
Никогда не садитесь играть в шахматы с голубем. Раскидает все фигуры, насрет на доску, обмажет вас же зеленым говном и улетит к своим избирателям, рассказывать, как нам не закрыли небо.
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16.06.2022 16:22 Ответить
Мельник каже українцям і німцям ПРАВДУ. На фронтах гине Цвіт Української Нації а тисячі підарасів призивного віку повтікали з України до Німеччини і їм геть не подобається, що Мельник каже ПРАВДУ.
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16.06.2022 18:55 Ответить
Та пообещают. Это нивапрос ваще)) Те кто меньше всего обещают, те больше всех дают. Оно и по жизни так. Давно заметил. Маленькая Словакия или Литва наверное сделали для нас больше чем Шольц наобещал.
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16.06.2022 18:55 Ответить
 
 