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В результате взрыва в Чернобаевке погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
15 июня в с. Чернобаевка раздался взрыв в районе рынка. 5 человек получили ранения, а 2 человека погибли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 15 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка в центре населенного пункта. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
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показать весь комментарий16.06.2022 13:15 Ответить Мне нравится 0
Ігор Бойко
показать весь комментарий16.06.2022 14:23 Ответить Мне нравится 0
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