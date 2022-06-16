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В результате взрыва в Чернобаевке погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генпрокурора,огп,офіс

15 июня в с. Чернобаевка раздался взрыв в районе рынка. 5 человек получили ранения, а 2 человека погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 15 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка в центре населенного пункта. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Читайте: Оккупанты обстреляли район рынка в Чернобыевке, есть погибшие и раненые, - СМИ
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Це рашисти мстяться за 20 Чорнобаївок, залякують місцевих, а ще і мають привід зайвий раз звинуватити ЗСУ у "Обстрілах мирних громадян".
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16.06.2022 13:15 Ответить
20 було в тупій голові арєстовічя, який кожну їхню роботу ППО рахував за розгром
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16.06.2022 14:23 Ответить
 
 