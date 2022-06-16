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Около 20-22 тыс. человек похоронены в братских могилах в Мариуполе. Сколько еще под завалами, неизвестно, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В братских могилах в Мариуполе похоронены около 20-22 тыс. человек.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в братских могилах, по нашим подсчетам, уже похоронены примерно 20-22 тыс. человек. Сколько еще под завалами, неизвестно", - сказал Андрющенко.

Он также добавил, что никто из россиян "не заморачивается" искать сначала тела погибших и заниматься их вывозом.

"В основном просто все сгребают, вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем всех тех, кто был вывезен таким образом. И никогда мы их не найдем", - сказал Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что вся медицинская система оккупантов, работающая в Мариуполе, за день обслуживает людей меньше, чем одно терапевтическое отделение обслуживало в довоенное время.

"Это все свидетельствует о том, что медицинской системы просто нет. Лекарств нет, оборудования нет, то, что было, вывезено или в Донецк, или в Россию. Это больше фикция такая", - сказал Андрющенко.

Читайте также: В Мариуполе российские оккупанты прекратили эксгумации и перезахоронения, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+9
Зелені гниди "проїбали".
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16.06.2022 12:47
+8
Ось відповідь що таке "русский мир" і міфічний "защита русскоязичного населения" ,це геноцид украінського народу про це має знати весь світ і рашиські варвари мають бути покарані.
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16.06.2022 12:49
+8
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16.06.2022 12:54
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Зелені гниди "проїбали".
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16.06.2022 12:47 Ответить
не надо было голосовать за ОПЗЖ, они сами себе предателей выбрали
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16.06.2022 12:51 Ответить
Просто иди нахер со своими голосованиями. То что кто то проголосовал за партию которая тебе не нравится ещё не повод для того, чтобы глумиться над горем соотечественников. Или ты серьезно считаешь что голосование за этих жз и именно оно заставило плешивого фюрера напасть на нашу страну? Ты понимаешь что кацапам без разницы кто там за кого голосовал, мы все для них хохлы, люди без права на существование. И в этот тяжёлый час для страны и людей в ней ты ведёшь себя как глумливый отморозок. Мы все украинцы, запомни это. А ещё посмотри празднование дня вышивание в Мариуполе и парады Азова. Мариуполь всегда был благодарен Азову.
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16.06.2022 13:08 Ответить
А сидять та тільки і кіздять у коментах хто зелений , а хто шоколадний , хто за пецю , а хто за вову . І рахують себе офігенними патріотами . Гидко читати такі коменти , чи українці їх пишуть?
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16.06.2022 14:10 Ответить
Кому гидко читати, а кому огидно від розуміння що сдачу Маріуполя можна було уникнути , але нам такі як ти Петю впаривают
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16.06.2022 14:14 Ответить
Та кажуть що щимити та нищити кремлівських гнид не на часі!! На часі буде коли гниди остаточно здадуть Україну ординцям !!))
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16.06.2022 16:20 Ответить
Ось відповідь що таке "русский мир" і міфічний "защита русскоязичного населения" ,це геноцид украінського народу про це має знати весь світ і рашиські варвари мають бути покарані.
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16.06.2022 12:49 Ответить
Головне щоб це усвідомили українці!!!))
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16.06.2022 13:28 Ответить
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16.06.2022 12:54 Ответить
"Пацан сказал-пацан сделал!"!!))
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16.06.2022 12:56 Ответить
Я ще два місяця тому писав ,що Чонгарський проє..ли буде коштувати Україні сто тисяч вбитих українців і безліч поневічених!!!
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16.06.2022 12:54 Ответить
А з Армянском що робити мала одна бригади проти 30 бтг, корабельної артилерії, авіації, крилатих ракет? Упоролися в той Чонгар як недоумки.
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16.06.2022 13:13 Ответить
До Києва не дішли,а до Маріуполя,Мелітополя,Херсона ян на параді,за три доби! І чомусь жодний міст не підірвали і дивним чином десь зниклі минні поля !!))
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16.06.2022 13:24 Ответить
Нема мостів на Армянску, звичайне поле. Дороги ніхто ніколи не мінував бо там постійний трафік громадян.
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16.06.2022 13:44 Ответить
Боневтик Вовасаныч Янелохович, они тебе по ночам не сняться? Их смерти на твоей воровитой и лживой душонке.
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16.06.2022 13:04 Ответить
то по Украні можна множити цю цифру на 3-4+ засекркчені дані по військовим.
і як сказав Арнольд, саме ЄС фінансує ці вбивства.
і особливо Шольц.
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16.06.2022 13:04 Ответить
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
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16.06.2022 13:05 Ответить
ОП,це філія ФСБ,кубло кремлівських гнид!!!))
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16.06.2022 13:17 Ответить
Більше ГРУ, папа Єрмака з цієї контори як і сам Єрмак в ОП, фсб це ближче до Демченка.
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16.06.2022 13:26 Ответить
Кремлівські гниди,полюбе!!))
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16.06.2022 13:31 Ответить
Ну що Вова, поїли шашличків ?
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16.06.2022 13:24 Ответить
Тьху,гидота!!))
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16.06.2022 13:30 Ответить
окормление ***********
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16.06.2022 14:26 Ответить
Господи, этого могло не случиться! Зеленский-****, тебя мало пристрелить!
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16.06.2022 14:43 Ответить
 
 