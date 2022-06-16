Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс, - Резников
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Оружие западных партнеров поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в частности Крым и Донбасс.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом", - отметил глава Минобороны.
По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь.
Вторым этапом, продолжил министр, является отбрасывание российских войск на позиции по состоянию на 24 февраля.
Только на 3-м этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освободить территорию, в том числе Крым".
На вопрос, может ли попытка вернуть оккупированный Крым военным путем еще больше спровоцировать Резников ответил: "Это неважно. Потому что они увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они увидят это и в Мариуполе".
Пожалуйста, подождите...
європа зараз почує засцить і нічого не дасть, бо ескалація і т.д.
✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:
«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.
В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.
«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».
«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».
первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
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Удивлены? Отож.
Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
https://t.me/ShrikeNews/4861
Как добавил министр Остин, по мере обучения большего количества экипажей ЗСУ работе с этими установками их поставки будут соответственно увеличиваться.
Оба руководителя отметили, что для ЗСУ это будет принципиально новым оружием, которое обладает высокоточным GPS-наведением и позволяет наверняка поразить намеченную цель точно по заданным координатам на расстоянии 85 км.
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Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))
Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.
Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.
Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.
Слава нації. Смерть ворогам.
кооперуватися з сусідніми країнами і на їх майданчиках українськими майстерами робити снаряди
"В Украине около 14 млн мужчин старше 14 и младше 65 лет.
Простой логарифмический расчёт показывает, что в армию будет призван каждый 4 мужчина, если считать всех годными к призыву.
Или каждый 3 при условии негодности / бегства / брони 25% призывников (количество женщин в армии незначительно)."
Та письмова версія, яка опублікувана на Цензорі, кардинально відрізняється від змісту озвученого перекладачем на еспресо рошенка. То хто ж бреше?