Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс, - Резников

Оружие западных партнеров поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в частности Крым и Донбасс.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом", - отметил глава Минобороны.

По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь.

Вторым этапом, продолжил министр, является отбрасывание российских войск на позиции по состоянию на 24 февраля.

Только на 3-м этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освободить территорию, в том числе Крым".

На вопрос, может ли попытка вернуть оккупированный Крым военным путем еще больше спровоцировать Резников ответил: "Это неважно. Потому что они увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они увидят это и в Мариуполе".

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