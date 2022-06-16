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Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Оружие западных партнеров поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, в частности Крым и Донбасс.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория. Мы будем двигаться шаг за шагом", - отметил глава Минобороны.

По словам Резникова, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь.

Вторым этапом, продолжил министр, является отбрасывание российских войск на позиции по состоянию на 24 февраля.

Только на 3-м этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины о том, "как освободить территорию, в том числе Крым".

На вопрос, может ли попытка вернуть оккупированный Крым военным путем еще больше спровоцировать Резников ответил: "Это неважно. Потому что они увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они увидят это и в Мариуполе".

Читайте также: Партнеры и дальше будут поддерживать Украину, - Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Рамштайн"
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Топ комментарии
+23
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
https://t.me/ShrikeNews/4861
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16.06.2022 12:54
+19
Для того, чтобы освободить Крым, сначала надо было разминировать Чонгар и сдать весь юг Украины Куйлу. "Гениальная" многоходовочка с её авторами, сидящими в Кремле.
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16.06.2022 12:57
+15
и о погоде )))
///
Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))


Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.

Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.

Слава нації. Смерть ворогам.
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16.06.2022 13:04
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Знов "війська на позиції станом на 24 лютого"...
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16.06.2022 12:52 Ответить
на 24 лютого Маріуполь наш був і більшість донбассу а також весь південь, не думаю що орки захотять втрачати і тупо віддадуть нам а якщо воювати то все потрібно звільняти так що дата 24 лютого це для початку тільки
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16.06.2022 13:01 Ответить
Він же про Крим і Донбас (весь) каже. Але, щоб дійти до Севастополя, треба спочатку звільнити Мелітополь та Херсон.
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16.06.2022 13:07 Ответить
ага,під командуванням Безуглої і Арахімії і Єрмака
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16.06.2022 12:53 Ответить
Про Крым он напрасно. Оно и так все непросто, а при упоминании о Крыме все будет еще сложнее.
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16.06.2022 12:54 Ответить
новая методичка фсб ?
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16.06.2022 13:09 Ответить
а то путин нападет, але, проснись
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16.06.2022 18:21 Ответить
нащо патякати завчасно коли зброї ще нема,
європа зараз почує засцить і нічого не дасть, бо ескалація і т.д.
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16.06.2022 12:54 Ответить
Головне що в нас бубочка не боягуз!
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16.06.2022 16:36 Ответить
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции "Рамшатйн-3":

✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.

«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

первоисточник - МО США , перевод - Igor Aizenberg
___
Удивлены? Отож.

Пожалуйста, научитесь отличать сказки-рассказки для внутреннего потребления от реальности.
https://t.me/ShrikeNews/4861
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16.06.2022 12:54 Ответить
Как сказал генерал Милли, первые 4 установки HIMARS поступят в Украину до конца июня. Генерал Милли заявил, что обучение новый экипажей ЗСУ работе с HIMARS, происходящее в Германии, будет продолжаться. Каждая группа, которая будет заканчивать обучение, будет проводить контрольные упражнения в течение 48 часов, чтобы убедиться, что экипажи действуют правильно.

Как добавил министр Остин, по мере обучения большего количества экипажей ЗСУ работе с этими установками их поставки будут соответственно увеличиваться.

Оба руководителя отметили, что для ЗСУ это будет принципиально новым оружием, которое обладает высокоточным GPS-наведением и позволяет наверняка поразить намеченную цель точно по заданным координатам на расстоянии 85 км.
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16.06.2022 12:59 Ответить
Як на мене, то цей добродій пан Остін серьозний чолов'яга. Якщо каже, то зробить. Дай Бог йому здоров'я!
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16.06.2022 13:09 Ответить
Для того, чтобы освободить Крым, сначала надо было разминировать Чонгар и сдать весь юг Украины Куйлу. "Гениальная" многоходовочка с её авторами, сидящими в Кремле.
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16.06.2022 12:57 Ответить
не думаю що Залужний і його армія так тупа що не думала про це вже казали все було заміновано це методічка вже набридла про Чонгар не потрібно винити нас -***** напав а не ми але орки прислали десятки спец машин які розміновують навіть кацапскье відео є про це https://www.youtube.com/watch?v=0lyOhBDcAgA&ab_channel=%D0%A8%D0%90%D0%93%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
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16.06.2022 13:05 Ответить
Яке надійне джерело - кацапське. Краще послухати генерала Марченко, який каже, що тепер вже кацапи все замінували і нам буде важче наступати.
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16.06.2022 13:59 Ответить
Залужный не был Главкомом до войны, а разминированием Чонгара руководили Дерьмак и какая-то кизда с зелёным зонтиком в пролёте над Киевом. Вот у них и спроси как из спама вылезешь.
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16.06.2022 16:32 Ответить
Українській артилерії заборонили стріляти по Чонгару, оскільки російська техніка йшла гуськом і її проходження могло затягнутися. І російські та українські джерела інформації скрили час початку руху колоні Чонгаром. Це було не 05.00 як нам намагаються довести а 01.30 24.02.22.
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16.06.2022 16:43 Ответить
Та якби стріляли по Чонгару, проходження рашистської техніки не затягнулося б, а припинилося б і стало би неможливим.
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16.06.2022 22:11 Ответить
Не сказал самое главное - через сколько лет...
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16.06.2022 12:58 Ответить
точнее сколько десятков лет -)))
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16.06.2022 14:01 Ответить
Краще б не говорив нічого, повітря все брудніше становиться
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16.06.2022 12:59 Ответить
Не сци кацапоід, будуть бити не часто, але дуже сильно.
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16.06.2022 14:23 Ответить
мало... пока 33 000 зажмуреной мокши... Єто очень мало пока
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16.06.2022 16:07 Ответить
и о погоде )))
///
Збройні Сили України Zа200хсотили чергового російського майора, з 6 медалями))


Смерть майора євгена кушенка підтвердили і в росії.
За даними адміністрації Коченівського району Новосибірської області рф, 31-річний майор росгвардії загинув «під час виконання бойових завдань» у межах «спецоперації» міноборони росії в Україні ще 11 червня. Окупант отримав тяжке поранення.

Відомо, що з червня 2020-го він був начальником штабу - заступником командира мотострілецького батальйону навчального центру (підготовки молодших спеціалістів мотострілельних військ) 467-гвардійського окружного навчального центру (підготовки молодших спеціалістів) західного військового округу армії рф.

Також зазначається, що воно «виконував спеціальні завдання» у Сирії. Був «нагороджений п'ятьма медалями», указом глави рф від 6 серпня 2021-го - медаллю Суворова.
Окупанта прикопали сьогодні, 16 червня.

Слава нації. Смерть ворогам.
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16.06.2022 13:04 Ответить
Обратно в дремучий совок. Даже форма и то сталинских времен
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16.06.2022 16:18 Ответить
Це добре! Якщо погнали воювать "учителів" які готують кадри для армії - значить з "комсоставом" у них - "швах"!
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16.06.2022 22:26 Ответить
всі хто проти перемоги України - нацистське zло, яке має бути знищене
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16.06.2022 13:04 Ответить
лучше бы он занялся проблемой снабжения солдат амуницией. а то все за свой счёт покупают властями разграбленное.
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16.06.2022 13:06 Ответить
Хорошо бы, если бы «»західна зброя», наконец, остановила продвижение врага, сохранила жизни многим тысячам наши защитников и гражданских.
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16.06.2022 13:07 Ответить
В последнее время и министр и генералы, да все военные, держат нормальный разговор по поводу освобождения исконных украинских территорий. Только арахамия несет какой-то бред.
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16.06.2022 13:10 Ответить
Зброя наших союзників може повернути нам і кордон з Монголією. От чого вони бояться.
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16.06.2022 13:11 Ответить
Ти ж казав що армія всім забезпечена.
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16.06.2022 13:12 Ответить
Треба і свою виготовляти .
кооперуватися з сусідніми країнами і на їх майданчиках українськими майстерами робити снаряди
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16.06.2022 13:13 Ответить
За словами Резнікова, першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях для запобігання подальшим втратам Джерело: https://censor.net/ua/n3348319 - це вже викликає велику надію, особливо після слів арахамії про наші великі втрати, а далі як піде...
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16.06.2022 13:20 Ответить
Рєзніков - настояща людина.
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16.06.2022 13:26 Ответить
А де броніки? Де каски? Де снаряди 152мм?!! Де? Чому ця скотина два роки ніхера не купляла для армії?
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16.06.2022 13:30 Ответить
Це такий витончений стьоб чи просто знущання
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16.06.2022 14:01 Ответить
Хай довпойоп рєзніков трусами для солдат займається і не суне свій брудний ніс у діяльність Генштабу. Бо цей клоунський звіздьож вже остогид.
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16.06.2022 13:29 Ответить
Надо уже называть вещи своими именами оружия в достаточном количестве не будет, почти за 4 месяца это поняли все. И вернуть то что окупировано наврядли удасться.
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16.06.2022 13:38 Ответить
Ні, якраз всі в Україні зрозуміли зовсім інше. Так що закрий пельку кацапське лайно!
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16.06.2022 16:17 Ответить
Нащо взагалі це все патякати?та поїхав домовився досить розказувати про плани на завтра,коли ще з сьогоденням не розібрались.Будуть наші хлопці на чонгарі стояти тоді будеш про Крим говорити,але наші хлопці на чонгарі це автоматом крим стане Українським,там вже не буде з ким воювати,але наразі рано про це говорити..
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16.06.2022 13:38 Ответить
Після виступу Агрохімії стосовно 1000 загиблих в день і зможемо мобілізувати ще 2-3 млн, такі заяви Резніка про зброю виглядють цинічно.
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16.06.2022 13:56 Ответить
нету у нас 2 миллионов под ружье, даже миллиона не наберется в базарный день.... Население Украины чуть больше 40 миллонов жителей было до войны, из них 6 уже выехали + миллионов 35 это дети, женщины, старики, люди пожилого возраста + есть миллионы инвалидов негодных к воинской службе, Я уже молчу об многочисленных уклонистах и льготных непризывных категориях , аля многодетные отцы, опекуны, надсмоторщики, аспиранты, перподаватели, врачи, менты, прокуроры,судьи и т.д. ..............П.С. Максимум можно призвать тыс.800 на всю страну и то из них 200 тыс. - это те кто наполовину больной косой и не желает воевать...........................
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16.06.2022 14:08 Ответить
Вони рахують інакше
"В Украине около 14 млн мужчин старше 14 и младше 65 лет.

Простой логарифмический расчёт показывает, что в армию будет призван каждый 4 мужчина, если считать всех годными к призыву.

Или каждый 3 при условии негодности / бегства / брони 25% призывников (количество женщин в армии незначительно)."
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16.06.2022 14:11 Ответить
А нема чого страждати сексизмом і треба вже давно активно навчати жінок! І тоді подивимося на оце 'нєзначітєльноє'
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16.06.2022 16:19 Ответить
Остін сказав, що реальні цифри загиблих від 100 до 300чол. за день.
Та письмова версія, яка опублікувана на Цензорі, кардинально відрізняється від змісту озвученого перекладачем на еспресо рошенка. То хто ж бреше?
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16.06.2022 22:20 Ответить
Про крым это он так, ляпнул?
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16.06.2022 14:07 Ответить
Иншаллах. очень ждем того дня
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16.06.2022 14:13 Ответить
кацапське zло має бути знищене
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16.06.2022 14:51 Ответить
яке 24 лютого? якщо вдасться здійснити перелом у цій війні, то каців потрібно гнати до кордонів 92 року
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16.06.2022 15:11 Ответить
До кордонів 1918р. Москалі анексували набагато більше українських територій після окупації з 1919р.
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16.06.2022 22:28 Ответить
Було би очень хорошо если бы ЗСУ освободили хотя бы территории Украины (лояльные) по состоянию на 24 февраля. Крым не оккупированный, а аннексированный, Донбасс похоже тоже.
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16.06.2022 15:28 Ответить
«Все на шашлыки» теперь стал великим полководцем - языком Крым вернуть угрожает.
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16.06.2022 15:47 Ответить
Сюда хоть не заходи, одни лаптеногие боты😂😂
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16.06.2022 16:14 Ответить
Нарешті цей міністр почав правильні слова вимовляти
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16.06.2022 16:21 Ответить
Краще б на першому етапі деокупувати країну він зеленої сарани, а на другому - ЗСУ без вказівок єрмаків-безуглих зроблять свою справу!
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16.06.2022 17:14 Ответить
Удивительно, как с такими идиотами удалось удержать Киев. Это чудо.
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16.06.2022 17:43 Ответить
просто може ніхто не збирався його брати?
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16.06.2022 19:13 Ответить
Збиралися ще й як збиралися, тільки всралися, та тепер всіх переконують що зовсім і не збиралися. Як я бачу їхні брехні таки на когось працюють, сумно.
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16.06.2022 21:53 Ответить
 
 