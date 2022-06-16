Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для "Градов", - министр обороны Надь
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Словакия направила новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь, информирует Цензор.НЕТ.
Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. По словам Министра, техника уже находится на вооружении украинских защитников.
Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122 мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".
"Весь демократический мир помогает Украине защищаться от российской агрессии", – написал Надь.
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Топ комментарии
+22 Gal
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+8 Відділ охорони ґрунтів
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+7 Trevo Trow
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поки в цих щось допросишся
23 хв ·
Генерал армії США Марк Міллі, відповідаючи на питання, що українці просили 1000 гаубиць, 500 танків та 300 РСЗВ, а союзники дали менше:
«Я не впевнений звідки взялося число - те, на що ви посилаєтеся, але я говорив із генералом Залужним, і ми отримуємо списки.
Це офіційні запити від їхнього Міністерства оборони.
Вони просили 10 батальйонів артилерії; було поставлено 12 батальйонів артилерії.
Знову ж таки, я б сказав, 97 000 протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у світі.
Вони просили 200 танків; вони отримали 237 танків.
Вони просили 100 бойових машин піхоти; вони отримали понад 300.
Ми поставили, власне кажучи, 1 600 або близько того систем ППО і близько 60 000 зенітних снарядів.
Це - коли я говорю "ми", я маю на увазі міжнародне співтовариство.
Ви дивитеся на 260 артилерійських систем.
А загалом 383 одиниці, і, як я вже сказав, майже півмільйона артилерійських снарядів».
«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 1500 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия, большое количество 155-миллиметровых гаубиц и около полумиллиона боеприпасов. В конце этого месяца мы передадим реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Скорость, с которой мы предоставляем поддержку, не имеет аналогов в мире. Такого еще не было. Это вопрос нескольких дней между получением запроса и передачей оружия Украине. На некоторые моменты может понадобиться неделя, но в большинстве случаев это считанные дни»
Теперь все просто. Теперь, после этого брифинга, каждый, кто открывает рот, чтобы начать орать про «НАТО нас кинуло и ничего не делает» - диверсант. Вот просто-напросто диверсант. Предатель Украины.
Павел Казарин абсолютно прав - пророссийская риторика в Украине теперь невозможна. А значит, вся популисткая мразь переключится на антинатовскую и антиевропейскую риторику.
Следите за руками. Как только теперь какая-нибудь сволочь начнет орать про плохой ЕС и плохое НАТО - можно просто смело стрелять на звук.
А тем более, если он будет винить ЕС и НАТО в украинских смертях, рассказывая теперь уже про «от двухсот до пятисот погибших» в сутки.
А вообще, поразительно, конечно. За три года просрать все. Вообще все. Полностью проворонить начало войны. Солдатскими жизнями на чистом героизме начать потихоньку, буквально по метру, пытаться возвращать провороненное. Запросить определенное количество помощи. Получить В ПОЛТОРА ***** РАЗА БОЛЬШЕ!!!!
И продолжить орать, как проклятое НАТО нас кинуло.
Устроив из-за этого уже второй международный скандал на весь мир с участием первых лиц только США только за эту неделю.
Кто всрався? Генерал армии США Марк Милли.
Просто фантастическая зеленая плесень.
Ну, вот как тут не крыть матом на весь монитор?
Никогда не садитесь играть в шахматы с голубем. Раскидает все фигуры, насрет на доску, обмажет вас же зеленым говном и улетит к своим избирателям, рассказывать, как нам не закрыли небо.
з цим твердженням неможливо не погодитися, бо це той самий Марк Мілі, що пророкував падіння України за 3 доби (чи навіть швидше, це вже несуттєво)
Что касается Ми-24, то те же кот-дивуары и суданы. Из тех, кто сможет дать несколько бортов - Болгария. Ну и Северная Македония с хранения около десятка доноров.
Скорее всего через год будем получать UH-60 в неизвестных пока количествах.
славімо словаків - вони мають велике серце