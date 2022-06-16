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Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже на поле боя в Украине, - министр обороны Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

литва,бтр,m113

Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже находятся на передовой в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат", - сообщил он.

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Топ комментарии
+12
Супер! Дякуємо 🇺🇦🇱🇹
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16.06.2022 13:36
+12
Респект!
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16.06.2022 13:38
+11
Девиз Литвы -- " По-меньше болтавни, по-больше дела"
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16.06.2022 13:45
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Супер! Дякуємо 🇺🇦🇱🇹
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16.06.2022 13:36 Ответить
Респект!
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16.06.2022 13:38 Ответить
Не знаю чим ці М113 зможуть допомогти. Це величезне карито з одним пулеметом
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16.06.2022 13:43 Ответить
Не знаешь, так лучше промолчи,- за умного сойдешь
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16.06.2022 13:54 Ответить
напевно захистом від куль, уламків від снарядів, і можливо є захист від мін. Все ліпше ніж пішки йти, або цивільним самоходом їхати.
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16.06.2022 13:56 Ответить
Ти, москалику, не тільки в бронетехніці не розбираєшся, ти і в українській мові слабак
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16.06.2022 13:56 Ответить
так візьми асфальтокаток, там два металеві колеса, запаска не потрібна. У Боневтіка їх багато.
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16.06.2022 13:56 Ответить
...ще одна кацапська нулівка
червона калина

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Реєстрація:15.06.2022 - !!!
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16.06.2022 14:00 Ответить
Це рівень МТЛБ, броньоване корито-тягач. Набагато краще ніж мікроавтобуси та джипи на яких їздять наші солдати.
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16.06.2022 14:28 Ответить
Девиз Литвы -- " По-меньше болтавни, по-больше дела"
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16.06.2022 13:45 Ответить
С/ки !Сразу нужно ставить противокумулятивные решетки ! И ставить защитный экран для пулеметчика .
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16.06.2022 14:08 Ответить
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16.06.2022 14:24 Ответить
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16.06.2022 14:36 Ответить
 
 