Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже на поле боя в Украине, - министр обороны Анушаускас
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже находятся на передовой в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат", - сообщил он.
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