Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже на поле боя в Украине, - министр обороны Анушаускас

Переданные Литвой бронетранспортеры M113 уже находятся на передовой в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат", - сообщил он.

Читайте также: Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для Байракторов