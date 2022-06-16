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война (46746) Медведев (4038) Макрон (945) Драги (47) Шольц Олаф (546)

Медведев о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев: "Любят ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Польза - ноль, к миру Украину это никак не приближает"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

медведєв

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает визит лидеров Германии, Франции и Италии Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги в Украину бесполезным.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+40
А если бы приехали в рассеюшку, то это была бы победа что все бы усрались.
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16.06.2022 13:43
+37
ну й спав би собі далі, чого репетує, якщо нуль користі?
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16.06.2022 13:43
+36
Він правий. Візит наближає Україну до перемоги. А самого Мєдвєдєва - до мотузки.
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16.06.2022 13:53
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Страница 2 из 2
Кумедна скотинка цей Ведмедів. Тільки не тому,що схожий на маленьке дурненьке ведмежатко,а тому що на запойного мілкого підараса ******!
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16.06.2022 15:23 Ответить
Алкаш-айфончик, а тебе какое дело, кто к нам ездит ? Ревнуешь, что ли ?
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16.06.2022 15:23 Ответить
заздрить
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16.06.2022 19:54 Ответить
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16.06.2022 15:26 Ответить
Да куда там нам,этож не 3 Талиба и филька на ПЭФ 2022!!!
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16.06.2022 15:34 Ответить
Медведєв - це найгірший додаток до айфону
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16.06.2022 15:41 Ответить
Молодець Айфончик! Йому ще потрібно поїхати в Емірати сказати "Дебіли ***". А потім в Китай і обізвати їх саранчоїдами і мишожорами. І це буде допомога від нього для України.
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16.06.2022 15:51 Ответить
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16.06.2022 17:54 Ответить
Постарел Медведев и все так же в глаза долбится)
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16.06.2022 15:53 Ответить
От розгавкалося., чортило кончене. Може йому хтось його чорного рота закрити???
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16.06.2022 16:01 Ответить
***, яке воно тупе! Свідомість школяра 2 класу.
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16.06.2022 16:07 Ответить
Розпочалась на росії боротьба за трон. Поки що словісні дуелі.
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16.06.2022 16:08 Ответить
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16.06.2022 16:14 Ответить
чистый нацизм в этой фразе.... неприкрытый, без примеси...
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16.06.2022 16:14 Ответить
наслідувач жирика.
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16.06.2022 16:25 Ответить
жирик был умнейшей падлой! На роли шута он зарабатывал. А этот просто тупой..
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16.06.2022 20:25 Ответить
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16.06.2022 16:25 Ответить
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16.06.2022 16:27 Ответить
Вот ***! Не ту карту составили.. )
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16.06.2022 20:27 Ответить
Порвало цього лаптня, от з тої фігні що в нього на плечах і потекло лайно.
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16.06.2022 16:30 Ответить
Etogo pridurkavatoe ujobisce daze kak to stidno budet vesatj. No! Nado dmitrii,nado!
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16.06.2022 16:56 Ответить
Кремлівський поціновувач водяри щів лаптів блінів на лопатах і рибячих яєць як завжди примітивний.
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16.06.2022 17:03 Ответить
Что вообще можно говорить о стране в которой такой дебил был президентом?
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16.06.2022 17:57 Ответить
послухати оцього бухаленя з бучила (навіть не з бучі) - це як свіжий анекдот від Діми Чекалкіна про касапа.
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16.06.2022 17:57 Ответить
Спящий идиот . Вот это прогноз .))) Прогноз спящего идиота от чемоданономильщика.)))) Своим великим говном пытается корчить из себя судьбоносное говно.
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16.06.2022 19:06 Ответить
Ти дивись як недомірок разбалакався. Мабудь лячно гнида?
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16.06.2022 19:11 Ответить
Обиженный димочка из подготовительной группы садика "Майн кампф", решил сказать бе-бе-бе.. Выгнали из компании, не будет теперь ни жаб, ни ливера, ни макарон. Не, жабы мабуть будут.. ***, до чего убогое создание! И оно было президентом!
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16.06.2022 19:51 Ответить
Димона понесло....
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16.06.2022 20:12 Ответить
Завидовать некрасиво: Димону немецкий ливер уже не светит.
Только колбаса "Останкинская" из останков.
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16.06.2022 20:35 Ответить
то то вы "освободители" помогаете...
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16.06.2022 21:02 Ответить
По зовнішньому вигляду і висловлюваннях - мєдвєдєв хронічний алкоголік з ознаками деградації особистості.
Спочатку такі не контролюють "базар", а згодом фізіологічні сфінктери.
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17.06.2022 07:56 Ответить
Гарно у кацапів пригоріло 😂😂😂😂😂
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17.06.2022 08:38 Ответить
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