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Медведев о визите Шольца, Макрона и Драги в Киев: "Любят ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Польза - ноль, к миру Украину это никак не приближает"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает визит лидеров Германии, Франции и Италии Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги в Украину бесполезным.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+40 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий16.06.2022 13:43
+37 Solsky Wasyl
показать весь комментарий16.06.2022 13:43
+36 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий16.06.2022 13:53
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Только колбаса "Останкинская" из останков.
Спочатку такі не контролюють "базар", а згодом фізіологічні сфінктери.