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Новости За рубежом
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Австрия (734) Газ (10097) Газпром (3166) Германия (6013) Италия (1510)

"Газпром" предупредил Австрию, Германию и Италию о сокращении поставок газа. Цены подскочили на 25%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

"Газпром" объявил о втором сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1" в Германию, снизив их до 40% мощности. Также он предупредил о сокращении поставок в Италию и Австрию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Министр экономики Германии заявил, что этот шаг направлен на то, чтобы посеять неопределенность и повысить цены на энергоносители.

Оптовые цены на газ в Нидерландах подскочили на 25% в четверг утром.

В российском "Газпроме" заявили, что сокращение поставок якобы связано с задержкой оборудования Siemens Energy, проходящего техническое обслуживание в Канаде. Энергетический регулятор Германии отклонил это объяснение.

Читайте также: Шольц отказался национализировать Gazprom Germania во избежание проблем с импортом российского газа, - Bloomberg

Глава энергетического регулятора Германии Клаус Мюллер назвал сокращение "Газпромом" поставок в страну предупредительным сигналом, который может вызвать проблемы для крупнейшей экономики Европы этой зимой.

"Это существенно ухудшит нашу ситуацию. Возможно, мы могли бы пережить лето, поскольку отопительный сезон закончился. Но нам необходимо заполнить хранилища, чтобы пережить зиму", – сказал Мюллер.

Читайте также: Болгария больше никогда не будет вести переговоры с российским "Газпромом", – вице-премьер Васильев

Крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper заявила, что поставки из России уменьшились на четверть от согласованных объемов, но добавили, что смогли закупить недостающие объемы из других источников. Объемы поставок газа в Италию также сократились. Чешская энергетическая компания CEZ также сообщила о сокращении поставок российского газа. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что "Газпром" проинформировал ее о сокращении поставок газа.
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Топ комментарии
+18
Тяжко всем будет. Но для того, чтобы вылечиться, иной раз надо очень болезненную операцию пережить...
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16.06.2022 14:13
+17
Кацапам верить нельзя. Меньше надо заглядывать в глаз ***** и больше давать нам оружия
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16.06.2022 14:16
+13
Цікаво вписується це посилання в новині - Читайте: Шольц відмовився націоналізувати Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу, - Bloomberg

Та зрозумійте вже, це ж русня)
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16.06.2022 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Чому тільки на 40%? Давайте ще
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16.06.2022 14:12 Ответить
ви не за рулем, або саудьський принц?
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16.06.2022 14:26 Ответить
Тяжко всем будет. Но для того, чтобы вылечиться, иной раз надо очень болезненную операцию пережить...
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16.06.2022 14:13 Ответить
Последние подсероны 💨💨 от юхла❗Крайний срок это весной газ перестанут покупать вообще☝Может и нефть тоже❗
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16.06.2022 14:22 Ответить
Україна ще 20 років тому попереджала,що раша буде використовувати газ для шантажу.Ось і маємо...
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16.06.2022 14:14 Ответить
20 лет?это при Кучме кого-то предупреждала?тогда всем было пох
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16.06.2022 14:18 Ответить
Выходит, бункерному сумасшедшему деду из мокшандии тоже не по душе визиты в Киев накануне принятия решения о членстве Украины а ЕС Бункерный дед что-то знает…
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16.06.2022 14:14 Ответить
дедушка бабушек - Австрію, Німеччину та Італію попредив....
ну і де зброя від бабушек - всім все ясно...
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16.06.2022 14:14 Ответить
Цікаво вписується це посилання в новині - Читайте: Шольц відмовився націоналізувати Gazprom Germania, щоб уникнути проблем із імпортом російського газу, - Bloomberg

Та зрозумійте вже, це ж русня)
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16.06.2022 14:15 Ответить
Этой новость - ретроспектива. Произошло всё ещё в первый месяц войны.
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16.06.2022 14:31 Ответить
Кацапам верить нельзя. Меньше надо заглядывать в глаз ***** и больше давать нам оружия
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16.06.2022 14:16 Ответить
Ближе к зиме поднимется в раза два.вопрос, Украина сколько закачала в хранилище и где брать дрова?
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16.06.2022 14:16 Ответить
Це мене дуже бентежить. Зараз Макарани з Жабами в Шнапсі прогнуться перед ******
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16.06.2022 14:16 Ответить
Эт врятли❗Коалиция прочная и решение 👎☠ принято❗
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16.06.2022 14:35 Ответить
Хорошо что у нас себестоимость добычи газа 1 гривна. Зиму пройдём спокойно. Ну если витренка не украдёт деньги на новый бентли. У них убытки а они премии там себе выписывают. Топменеджеры прости госпаде. Промышленность развалена. Газа населению хватит по низким ценам
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16.06.2022 14:16 Ответить
Це велика шкода - газ для населення по низьким (читай - неринковим цінам). Йолопи не бажають утеплювати житло. А навіщо, якщо опалення буде по низьким цінам, та ще й субсидією буде покриватися. Наше населення - стадо тупих баранів з погляду економії послуг ЖКХ. Низькі ціни населення перекривають надвисокими для промисловості. А якщо промисловість їх не потягне та зупиниться, отоді вже і населенню їсти буде нема чого, навіть з опаленням.
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16.06.2022 17:02 Ответить
ЕС попереджали ще при Ющенко,що рашисти будуть використовувати газ як зброю я це добре пам'ятаю,але там тоді вважали що це суто двосторонні проблеми.
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16.06.2022 14:18 Ответить
Рашисти вирішили задіяти останній козир. Це все понти. Як закінчиться місце у сховищах будуть за так віддавати.
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16.06.2022 14:19 Ответить
Як бракує Рейгана зараз в ********* світі. Він би обвалив би ціни би на газ і нафту
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16.06.2022 14:20 Ответить
И в чем смысл?
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16.06.2022 14:21 Ответить
все ж таки є надія на газове ембарго. причому це ембарго буде результатом діяльності самої паРаші.
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16.06.2022 14:22 Ответить
Юхло ускоряет эмбарго❗Действует на опережение👍
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16.06.2022 14:37 Ответить
ваша зелена поваґа до тих хто помагае - перевершуе все шо я знав о хамстві...
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16.06.2022 14:29 Ответить
Цікаво, куди цей Грязьпром планує використати надлишки газу, що звільняються від скорочення продажу?
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16.06.2022 14:36 Ответить
Это блеф. Очень жалкий блеф.

Кацапы не могут не добывать газ. Те месторождения, что ведут в Европу по всем видам труб, не подключены к Китаю от слова совсем. Они никуда кроме Европы не могут продавать газ. Сжижать его и транспортировать его им тоже нечем. Это блеф. Они обязаны продавать именно тот газ, что сейчас идет в Европу.

А эти клоуны прогнулись уже не один раз. Сначала вам сказали чёткую идею: вы платите за газ на замороженный счет в РФ. Разморозят (за вычетом репараций) счет тогда и только тогда, когда кацапы покинут территорию Украины, всю вообще целиком. Живыми, в гробах, в пепле или никак - устраивает все. Но коррумпированные политики в Европе прогнулись как трусы. И все как миленькие стали платить живыми деньгами.

Сейчас тоже самое. Сейчас те же коррумпированные политики в количестве 5-10 штук зададут тренд и будут давить. Но это блеф. Если этим мразям заткнуть рот, то можно наоборот самим требовать от кацапов снижения цены. И конечно давным давно пора закрыть биржу на газ, ввести фиксированные цены и обязать всех либо брать за эту или дешевле, либо не брать вообще.
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16.06.2022 14:41 Ответить
Так Європі треба пояснювати своїм громадянам, що проблема не в Україні, а в дебільних керівниках і їх обранців, на Росії. Щоб звичайні громадяни Європи звинувачували саме Росію, а не своїх керівників, і тим більш Україну.
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16.06.2022 14:57 Ответить
Зменшить транзит ел.енергії в Калінінградську область, через країни Прибалтиці. А найкраще, перестати продавати кацапам харчі.
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16.06.2022 15:02 Ответить
Я подивився, ця область є енергетично-надлишковою, але майже всі ТЕС, крім однієї, працюють на природному газі, який, певно, постачається через Литву або Польщу. Може щось трапитись?
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16.06.2022 15:16 Ответить
ну зараз буде важко, але кацапи закопують себе самі, коли ***** здохне, на ринок ЄС їх вже ніхто не пустить
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16.06.2022 16:09 Ответить
чому не можуть засудити той газпром за невиконання контракту і конфіскувати їх майно, бо штраф параша не заплатить
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17.06.2022 01:42 Ответить
 
 