Венедиктова о сложностях расследования фактов изнасилований войсками РФ: Сейчас есть трое пострадавших и двое установленных преступников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает сложность и деликатность расследования фактов изнасилований, совершенных в условиях войны, и сообщает, что в настоящее время установлены два оккупанта, совершавшие такие преступления.

Об этом она сообщила в эфире украинского телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас, к сожалению, есть опыт расследования таких преступлений (сексуального насилия. – Ред.) во время вооруженных конфликтов, во время войны с 2014 года. С 2014 года на оккупированных территориях эти зверства происходили – и изнасилования, и пытки. Напомню вам об "Изоляции", по которой проводится расследование. Поэтому, конечно, у нас есть методология расследования", - сказала Венедиктова.

По ее словам, методология расследования изнасилований в условиях войны отличается от методологии расследования изнасилований в обычной жизни.

"При обычном изнасиловании мы должны делать быстрые экспертизы в течение нескольких часов, чтобы иметь эффективный результат расследования. А когда это происходит во время войны, экспертиза с жертвой может происходить не в течение часов, а через недели, месяцы", - пояснила генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнула, что в настоящее время совершается очень много таких преступлений, в том числе на оккупированной территории Херсонской области.

"Нам надо помнить, что внутри расследований таких преступлений должен быть человек, который пострадал от них... Человек, который пережил самый ужасный стресс в своей жизни. Поэтому мы должны делать все, чтобы такой человек чувствовал себя защищенным. Если будет чувствовать себя защищенной - будет обращаться в в правоохранительные органы", - отметила Венедиктова.

При этом генпрокурор отметила, что многие жертвы на деоккупированных территориях боятся, что "орки вернутся и убьют их".

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"Поэтому мы должны понимать, что расследовать такие преступления следует осторожно, защищая права людей, защищая их частную жизнь, давая им возможность для реабилитации", - сказала генпрокурор.

"У нас будет очень много таких дел после войны, когда люди уже будут чувствовать себя в безопасности. На сегодняшний день у нас есть трое пострадавших и двое установленных преступников", - сообщила Венедиктова.

Она уточнила, что уголовное производство по обвинению одного из российских военнослужащих в изнасиловании направлено в суд по заочной процедуре, на 23 июня назначено судебное заседание.

"Мы будем пытаться делать все, чтобы обезопасить жизнь человека, перенесшего это преступление", - подытожила генпрокурор.

"Нам нужно собирать доказательства, отделяя информацию в зависимости от источников, чтобы она соответствовала действительности", - добавил, в свою очередь, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, находящийся с визитом в Киеве.