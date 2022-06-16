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Новости Война в Украине Война
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война (46746) изнасилование (889) оккупация (9506) расследование (2963) Херсонщина (3500) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2042)

Венедиктова о сложностях расследования фактов изнасилований войсками РФ: Сейчас есть трое пострадавших и двое установленных преступников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

насильство,згвалтування

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает сложность и деликатность расследования фактов изнасилований, совершенных в условиях войны, и сообщает, что в настоящее время установлены два оккупанта, совершавшие такие преступления.

Об этом она сообщила в эфире украинского телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас, к сожалению, есть опыт расследования таких преступлений (сексуального насилия. – Ред.) во время вооруженных конфликтов, во время войны с 2014 года. С 2014 года на оккупированных территориях эти зверства происходили – и изнасилования, и пытки. Напомню вам об "Изоляции", по которой проводится расследование. Поэтому, конечно, у нас есть методология расследования", - сказала Венедиктова.

По ее словам, методология расследования изнасилований в условиях войны отличается от методологии расследования изнасилований в обычной жизни.

"При обычном изнасиловании мы должны делать быстрые экспертизы в течение нескольких часов, чтобы иметь эффективный результат расследования. А когда это происходит во время войны, экспертиза с жертвой может происходить не в течение часов, а через недели, месяцы", - пояснила генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнула, что в настоящее время совершается очень много таких преступлений, в том числе на оккупированной территории Херсонской области.

"Нам надо помнить, что внутри расследований таких преступлений должен быть человек, который пострадал от них... Человек, который пережил самый ужасный стресс в своей жизни. Поэтому мы должны делать все, чтобы такой человек чувствовал себя защищенным. Если будет чувствовать себя защищенной - будет обращаться в в правоохранительные органы", - отметила Венедиктова.

При этом генпрокурор отметила, что многие жертвы на деоккупированных территориях боятся, что "орки вернутся и убьют их".

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"Поэтому мы должны понимать, что расследовать такие преступления следует осторожно, защищая права людей, защищая их частную жизнь, давая им возможность для реабилитации", - сказала генпрокурор.

"У нас будет очень много таких дел после войны, когда люди уже будут чувствовать себя в безопасности. На сегодняшний день у нас есть трое пострадавших и двое установленных преступников", - сообщила Венедиктова.

Она уточнила, что уголовное производство по обвинению одного из российских военнослужащих в изнасиловании направлено в суд по заочной процедуре, на 23 июня назначено судебное заседание.

"Мы будем пытаться делать все, чтобы обезопасить жизнь человека, перенесшего это преступление", - подытожила генпрокурор.

"Нам нужно собирать доказательства, отделяя информацию в зависимости от источников, чтобы она соответствовала действительности", - добавил, в свою очередь, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, находящийся с визитом в Киеве.
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Топ комментарии
+15
В смысле двое ? А Денисова же говорила что несколько сотен ? При таком масштабе вторжения в два случая за полтора месяца никто не поверит. Очередной договорняк с кацапами пошел ? А в чем суть договорняка ?
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16.06.2022 14:22
+15
Беніна Діктова просто не хоче щоб і її звільнили як Денісову
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16.06.2022 14:23
+11
Ого, вже троє а не сотні. Норм так перевзулися
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16.06.2022 14:18
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Ого, вже троє а не сотні. Норм так перевзулися
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16.06.2022 14:18 Ответить
Беніна Діктова просто не хоче щоб і її звільнили як Денісову
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16.06.2022 14:23 Ответить
Угу..Не удивлюсь,если Бенядиктова заявит,что в ходе расследования выяснилось,что пострадавшие провоцировали насильников.Дело закрыто.
Ирка,вы лучше с муженьком продолжайте доить бюджет по схеме-уволился,получил матпомощь 750000,возобновился на работе и так по кругу,пока ты при власти и прикроешь.Лицемерная паскуда.
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16.06.2022 14:37 Ответить
Понятно... В Украине трое пострадавших.
С такими назначенцами зеленским можно было вообще ничего не начинать расследовать.. Все, как всегда.
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16.06.2022 20:24 Ответить
В смысле двое ? А Денисова же говорила что несколько сотен ? При таком масштабе вторжения в два случая за полтора месяца никто не поверит. Очередной договорняк с кацапами пошел ? А в чем суть договорняка ?
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16.06.2022 14:22 Ответить
Делают из кацапов белых и пушистых, которые и в мыслях недержали, шоб кого-то гвалтувать. Токо друг друга и по согласию
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16.06.2022 14:58 Ответить
Cуть договорняка в тому, що ти ідіот. В статті йдеться не про всі випадки знвалтуваня, а лише про ті, які доведені до суду, де вже є обвинувачені і потерепілі.
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16.06.2022 15:34 Ответить
Я тебя оскорблял, ты, козлина дебильная ??
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16.06.2022 20:42 Ответить
Просто бездарность. Люди не на своем месте назначены говновладой.
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16.06.2022 20:25 Ответить
Багато не хочуть про це навіть згадувати, більшість жертв вбили от і все.
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16.06.2022 14:27 Ответить
Коли ти почнеш розслідувати згвалтування України ОПЗЖистами, Ригами та ім подібним?
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16.06.2022 14:34 Ответить
Як завжди,меле шо попало...
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16.06.2022 14:45 Ответить
Ось так на наших очах, Zeкоманда витирає всі сліди рашистських злочинів. Я просто нагадаю, що з Бучі і ірпеня вивезли до Польщі півсотні дівчат у віці від 9 до 23 років, яких гвалтували рашисти. А ще в змі були свідчення жінок з Броварського та ін районів Київщини, що були в окупації. А ще Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина. Тому я не вірю заявам цих Zeлених виродків-колаборантів.
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16.06.2022 14:48 Ответить
А ще було фото недоспалених п'ятьох голих дівчат на шинах десь на Київщині, коли москалі тікаючи намагалися заховати сліди своїх звірств....
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16.06.2022 15:43 Ответить
‼️Венедиктова - дура !!

мені розповідав військовий , що вивозили згвалтованих дитей10-17 років у Польщу до психологів . У дівчат на грудях був вирізан знак Z!!!

ВЕНЕДІКТОВУ 3 ВІДСТАВКУ !!!!
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16.06.2022 14:52 Ответить
тільки дурні вважають явних ворогів-колаборантів дурнями...
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16.06.2022 14:57 Ответить
Про венедіктову і зелених

Зепустим дурочку | ЗЕралаш N°16

https://youtu.be/doBPazereu4

01.06.2022 16:13
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16.06.2022 14:56 Ответить
"Розслідувати такі злочини треба обережно...". Ну, про обережність і я б сказав, "делікатність' наших "оргоноа" ми чули... "Патєрпєвшая забрала заявлєніє...".
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16.06.2022 14:57 Ответить
Бенядиктова только и может, что пидозры объявлять. Причём людям, которые находятся за тридевять земель от неё. Так безопасней. В отставку!!!
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16.06.2022 15:02 Ответить
Коли за діло береться неатестована очільниця ГП сподіватися можна лише на пусті заяви. І так у нас скрізь де у владі " свої люди".
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16.06.2022 15:37 Ответить
 
 