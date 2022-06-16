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Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску, попали в здание, где находились люди. Есть жертвы, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Попали в одно из зданий, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.

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Главное не стрелять в ответ по территории врага ато будет ескалация. Правильно?
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16.06.2022 14:51 Ответить
Гайдай цілий місяць благав людей евакуйовуватись . Може зря вони його не послухали ? хз. Їм там на місці видніше .
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16.06.2022 15:14 Ответить
 
 