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Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску, попали в здание, где находились люди. Есть жертвы, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Попали в одно из зданий, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий16.06.2022 14:51 Ответить Мне нравится 6
Vitaliy Darmits
показать весь комментарий16.06.2022 15:14 Ответить Мне нравится 2
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