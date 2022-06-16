Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску, попали в здание, где находились люди. Есть жертвы, - Гайдай

Войска РФ совершили авиаудар по Лисичанску.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Попали в одно из зданий, где прятались люди. По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых. Разбираем завалы", - говорится в сообщении.

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