РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6020 посетителей онлайн
Новости Общество
3 493 17
закон (3090) украинский язык (1165) Креминь Тарас (120)

С 16 июля украиноязычная версия должна стать основной для всех украинских сайтов, - Кремень

Новости Цензор.НЕТ Общество

мова,украинский

Все интернет-ресурсы, являющиеся представительствами зарегистрированных в Украине субъектов хозяйствования, с 16 июля должны иметь основную версию на украинском языке. Также должен быть локализован любой товар, на который установлена компьютерная программа - от электрокофеварки до автомобиля.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что через месяц, 16 июля, вступает в силу ч. 2 и ч. 6 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Эти статьи закона регламентируют использование государственного языка в интернете и языка интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах.

"На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", - сказал омбудсмен.

Читайте также: Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко

В частности, речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машин, электрокофеварок, автомобилей и т.д.

Кроме того, все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию.

"Украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности этого субъекта", – сказал Кремень.

Смотрите также: В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Нарушителей будут штрафовать: в первый раз – на сумму от 3400 до 8500 грн, в случае повторного нарушения – на сумму от 8500 до 11900 грн.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Всё ж таки прав Порошенко. Армия, Мова, Томос!
показать весь комментарий
16.06.2022 15:12
+19
Дякую Зеленському шо ухвалив такий важливий закон.
Жартую звісно. Зелені виродки навпаки хотіли цей закон відмінити і збирали підписи. Доречі Бужанський, який був одним з них хто пушив цю тему, ще досі депутат Слуга Народу. Великим патріотом себе зараз називає.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:08
+15
крига скресає...

Зі шкільної літератури вилучать твори російських авторів.
Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова. https://t.me/DecommunizeUkraine/4008

ОТУТ https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/Rishennya.pdf
є документ з докладним описом, ким замінять цих письменників у програмі.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
крига скресає...

Зі шкільної літератури вилучать твори російських авторів.
Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки.

Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова. https://t.me/DecommunizeUkraine/4008

ОТУТ https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/Rishennya.pdf
є документ з докладним описом, ким замінять цих письменників у програмі.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:07 Ответить
І це все вивчали в українських школах? В савєцьких школах і то лише мабуть чверть з цього списку була
показать весь комментарий
16.06.2022 17:22 Ответить
Дякую Зеленському шо ухвалив такий важливий закон.
Жартую звісно. Зелені виродки навпаки хотіли цей закон відмінити і збирали підписи. Доречі Бужанський, який був одним з них хто пушив цю тему, ще досі депутат Слуга Народу. Великим патріотом себе зараз називає.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:08 Ответить
Всё ж таки прав Порошенко. Армия, Мова, Томос!
показать весь комментарий
16.06.2022 15:12 Ответить
У шефиров траур.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:13 Ответить
Нарешті нація починає тверезіти . Мозок після 30 років угару і пітьми , потроху починає працювати в людей .
показать весь комментарий
16.06.2022 15:18 Ответить
Стаття закону, прийнятого в 2019, вступає в силу. Де тут тверезіння нації?
показать весь комментарий
16.06.2022 15:24 Ответить
вступити можна лише в лайно або в партію
показать весь комментарий
16.06.2022 15:42 Ответить
Виходить, що "какая разница" це саме гірше, що можна було придумати в Україні і це смерть, війна, насилля і спроба знищення нації.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:25 Ответить
Нарешті схаменулись! Кацапи вже 30 років мали б почувати себе в Україні як в абсолютно чужій державі. А то якесь чмо з пвнячим пірям в дупі приїздить із мухосранська і вважає себе "учітєлєм рогулєй", а само "читає по складам і голосно пердить в кампаньї дам".
показать весь комментарий
16.06.2022 15:28 Ответить
Час і ТБ до тями привести,з їх російськомовними серіалами! Виглядає як знущання та зневага до українців,коли український серіал транслюють російськомовним накладним аудіодубляжем!!))
показать весь комментарий
16.06.2022 16:11 Ответить
Нарешті! Тільки штрафи більші вже треба прописувати разів так в 10.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:23 Ответить
А ПушкіноДрочерів коли заборонять? Хто небудь дивився на мапу Харкова? Головна вулиця у центрі - Пушкінська.

Нагадую, - Цитата из Википедии (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."

Собственно єто все что надо знать об єтом придворном паркетном стихоплете при дворе императора - имперский мракобес, которьій считал что Польша не имеет право на своей государство, должна бьіть расчленена и часть ее подчинена Германии, а часть России.

показать весь комментарий
16.06.2022 16:57 Ответить
Про Пушкина Европа не поймёт - скажут рассизм😁. Великий руzzкий поэт - африканец, Лермонтов - шотландец, Гоголь (Hohol-Яновськый) - украинец, историк "Государства роzzиского" - Карамазин - татарин, составитель словаря Даль - датчанин.
показать весь комментарий
16.06.2022 17:15 Ответить
але подивиться, будь ласка, ніхто не примушую турок поважати болгаріна Стефана Стамболова або Янко Комітова, а з іншого боку ніхто не примушує болгар поважати Ататюрка. Чому примушення українців поважати якогось негра-єфіопа, який сидів у Пітері у приймальній царя та строчив свої дурні єпіграмки на відвідувачив царя, аж доки якийсь офіцер ту сволоту не пристрелів - чому примушування українців поважати ту негро-пітерьску сволоту (наприклад замість СВОЇХ героїв) - можливо?
показать весь комментарий
16.06.2022 19:45 Ответить
А я що, писав, що треба його поважати?
Сарказм розуміємо?
показать весь комментарий
17.06.2022 17:46 Ответить
 
 