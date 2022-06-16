С 16 июля украиноязычная версия должна стать основной для всех украинских сайтов, - Кремень
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Все интернет-ресурсы, являющиеся представительствами зарегистрированных в Украине субъектов хозяйствования, с 16 июля должны иметь основную версию на украинском языке. Также должен быть локализован любой товар, на который установлена компьютерная программа - от электрокофеварки до автомобиля.
Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что через месяц, 16 июля, вступает в силу ч. 2 и ч. 6 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Эти статьи закона регламентируют использование государственного языка в интернете и языка интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах.
"На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками", - сказал омбудсмен.
В частности, речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машин, электрокофеварок, автомобилей и т.д.
Кроме того, все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию.
"Украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности этого субъекта", – сказал Кремень.
Нарушителей будут штрафовать: в первый раз – на сумму от 3400 до 8500 грн, в случае повторного нарушения – на сумму от 8500 до 11900 грн.
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Зі шкільної літератури вилучать твори російських авторів.
Відповідне рішення ухвалено робочою групою Міністерства освіти і науки.
Відтепер українські школярі не вивчатимуть творчість Олександра Пушкіна, Івана Крилова, Антона Чехова, Михайла Лермонтова, Михайла Булгакова, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Івана Буніна, Осипа Мандельштама, Віктора Некрасова, Олександра Блока, Федора Достоєвського, Олександра Грибоєдова. Також із шкільної програми будуть виключені твори Булата Окуджави, Василя Бикова, Олександра Гріна, Костянтина Симонова, Марини Аромштам, Сергія Єсеніна, Михайла Шолохова, Бориса Пастернака, Володимира Маяковського, Анни Ахматової, Миколи Гумільова, Марини Цвєтаєвої, Іллі Ільфа і Євгена Петрова. https://t.me/DecommunizeUkraine/4008
ОТУТ https://zl.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/06/Rishennya.pdf
є документ з докладним описом, ким замінять цих письменників у програмі.
Жартую звісно. Зелені виродки навпаки хотіли цей закон відмінити і збирали підписи. Доречі Бужанський, який був одним з них хто пушив цю тему, ще досі депутат Слуга Народу. Великим патріотом себе зараз називає.
Нагадую, - Цитата из Википедии (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."
Собственно єто все что надо знать об єтом придворном паркетном стихоплете при дворе императора - имперский мракобес, которьій считал что Польша не имеет право на своей государство, должна бьіть расчленена и часть ее подчинена Германии, а часть России.
Сарказм розуміємо?