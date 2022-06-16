РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5874 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
10 221 18
агрессия (1698) армия РФ (15358) война (46763) Генштаб ВС (4278) Россия (91262)

Россия привлекла к широкомасштабной агрессии против Украины около 330 тыс. человек, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф

РФ привлекла к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины около 330 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 тыс. человек, из них численность группировок вооруженных сил РФ на направлениях насчитывает до 150 тыс. военнослужащих, они сформированы из батальонно-тактических групп и других формирований. При этом, с учетом воздушного и морского компонента, группировка войск агрессора насчитывает до 220 тыс. военнослужащих", - сказал Громов на брифинге в четверг.

По его словам, кроме этого, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника численностью свыше 80 тыс. человек, боевые армейские системы – до 7 тыс. человек, федеральная служба войск национальной гвардии – до 18 тыс. человек, а также частные военные компании - до 8 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 950 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1449 танков и 3545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Нова Каховка..
показать весь комментарий
16.06.2022 15:51
+9
Популярний херсонський тг-канал пише, що у Вітровому, недалеко від Снігурівки, наші вояки демілітаризували рашистську "нєімєющуюаналагаввмірє" С-400, а також багато центнерів русні.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:56
+4
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
певно вирішили всіх рашистів знищити
показать весь комментарий
16.06.2022 15:46 Ответить
У нас озвучили 1 млн. Тобто, 1:3, як при наступі. Якось цифри не пляшуть, або хтось бреше.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:49 Ответить
всі брешуть)

чисельність кацапів за майже 4 місяці неухильно збільшується (в головах держчиновників, депутатів та генералів), курва кролики їбуться й плодяться без упину

не здивуюся, якщо ще за 4 місяці вони казатимуть про 2-3 мільйонну кацапську армію вторгнення...

причина проста: це дозволяє універсальним чином пояснювати всі рішення довбойобів, що спричинилися до невдач і "пройобів"
показать весь комментарий
16.06.2022 16:37 Ответить
Нова Каховка..
показать весь комментарий
16.06.2022 15:51 Ответить
И почти каждый десятый -- уже на концерте кобзона.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:02 Ответить
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:56 Ответить
Популярний херсонський тг-канал пише, що у Вітровому, недалеко від Снігурівки, наші вояки демілітаризували рашистську "нєімєющуюаналагаввмірє" С-400, а також багато центнерів русні.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:56 Ответить
Якщо правда - добре, але чи не тупо ставити С-400 за 15 км до лінії фронту?
показать весь комментарий
16.06.2022 16:47 Ответить
А наши стратеги говорят орки давят числом. Каким числом? Их втрое меньше.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:58 Ответить
Перевага у озброєнні,з калашами особливо не навоюєш,хоч три мільйони призови.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:10 Ответить
Значит не числом, а оружием.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:11 Ответить
тільки Остін повідомив , що зброї нам видано навіть більше замовленного! де вона? а може Шольц не бреше коли про торгівлю зброєю західною йде мова? так , нашими ділками? кому потрібна та Україна, коли й так нерухомість є за кордоном , а тут свіжа копіка іде...
показать весь комментарий
16.06.2022 16:53 Ответить
Воюет. Насмотрелись Арестовичей и думают что против нас воюют бомжи.
показать весь комментарий
16.06.2022 18:48 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2022 17:15 Ответить
Угу а в нас 1 мільйон і ми воюємо 1 до 10 фізично солдатами в Северодонецьку,Хтось шось п@здить.....
показать весь комментарий
16.06.2022 17:44 Ответить
 
 