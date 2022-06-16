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война (46763) ВСУ (5143) Резников (1168) Кузык Петр (7)

Встретился с Резниковым и рассказал, что некоторые генералы воюют как политики. Министр знает о большинстве проблем, - командир батальона "Свобода" Кузык

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кузик,резніков

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык, обороняющий Северодонецк, встретился с министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я испортил встречу с министром!!! Вместо конструктивного диалога ему пришлось слушать обо всех проблемах, которые есть на передке. Об отсутствии артиллерии, о логистике и планировании (точнее об их отсутствии). О том, что некоторые генералы воюют как политики, о нехватке опытных кадров, о ТРО и множестве проблем, которые не в его зоне ответственности", - рассказал Кузык.

"Просто накопилось, а тут с руководства государства он, вот и вылил на него все, что хотел сказать в глаза, начиная от президента через генерала и вплоть до пиарщиков-политиков.

Из хорошего: министр мегаадекватен, реально в курсе большинства проблем. Я верю, что он делает максимум для обеспечения армии новым ударным оружием, ну и имеет крепкие нервы. Меня выдержал, не каждому такое дано!!! Спасибо за время и внимание к простой пехоте, искренне желаю успехов в работе, потому что в конце концов делаем одно дело!!! Боремся за святую Украину!!!" - подытожил он.

Читайте также: Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс, - Резников
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Топ комментарии
+19
Кампанія проти керівництва ЗСУ залучає всі можливі ресурси!
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16.06.2022 16:14
+18
я щось не зрозумів. Комбат з "Свободи" вирішив поговорити не з Залужним, який відповідає за військову частину, а з інтендантом? що це за фігня?
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16.06.2022 16:03
+17
Кузик знатно лизнув.В дусі" свободи."Забув тільки згадати що Порошенко винен.А те що через голови ,це х..ня.Тягнивсраку підтримає.
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16.06.2022 16:12
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назви призвище цього генерала, чи сікаєш.
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16.06.2022 15:55 Ответить
наверное про Наева
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16.06.2022 16:16 Ответить
Про більшисть проблем знае , а про інши не знае . Треба розповідати .

в мого будівельника брат воюе у североденецьку - каже повний бардак .
Вот нехай Резніков почуе . Окопи рили , потім приказ відійти . Потім пійшоВ ґвалт - ЧОМУ ВІДІЙШЛИ ?Кому вони рили ці окопи - окупантам ?
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16.06.2022 15:53 Ответить
тому що війна. спочатку рили там, потім там, а пізніше будуть рити деінде. Бо спочатку були одні плани, потів вони змінилися. Не завдання солдата вирішувати - рити окопи чи не рити. його завдання виконувати наказ, а розберуться без нього, чого звільнили викопані окопи чи ще щось. Ось дослужиться до майора, полковника чи генерала, буде думати - де рити і куди відходити
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16.06.2022 16:06 Ответить
а пояснюється це все просто - кожен бачить і розуміє тільки своє: солдат бачить тільки свою частинку реалій, майор свою, а генерал свою.
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16.06.2022 16:08 Ответить
Ось матеріал про цю сітуацію
Битва за Сєвєродонецьк. Як Україна захищає місто та чи зможе його втримати

ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30
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16.06.2022 16:16 Ответить
Ольга Кириленко, журналіст. "Уп'ячка". Дійсно "матеріал". Ще на мосійчук-********* дайте посилання як на авторітет. Коли вже порузомнішають?
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16.06.2022 22:21 Ответить
Старе армійське прислів'я: "Не поспішай виконувати наказ, бо скоро буде команда "відставить"".
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16.06.2022 16:37 Ответить
Даремно ви, так про Наєва, він, майже, весь південь... захистив,
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16.06.2022 15:55 Ответить
Захистив на 100%
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16.06.2022 16:15 Ответить
Во всем виноват Наев. Хотелось бы Залужного, конечно, но че-то боязно его трогать. Так что начнем выбивать тех, кто воевал на ступень ниже. Вот того главного ТРОшника, главу Киева, Марченко, теперь Наева. Вот их всех повыгоняем, назначим каким-то паркетчиков. Они навоюют. Ну а чо?
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16.06.2022 16:16 Ответить
если челу всё по барабану, он вообще выслушает что хочеш, с холодным спокойствием. всё равно делать ничего не будет.
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16.06.2022 15:59 Ответить
я щось не зрозумів. Комбат з "Свободи" вирішив поговорити не з Залужним, який відповідає за військову частину, а з інтендантом? що це за фігня?
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16.06.2022 16:03 Ответить
Вот это и есть-та украинская махновщина, которая иногода приносит пользу, а в большинстве случаев-развивает качественный бардак, когда все, занимаются всем, только не своими вопросами.
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16.06.2022 16:52 Ответить
Это не махновщина. Это как бы система. Никакого отношения к махновщине это не имеет. Смотрим первый сезон Карточного Домика - как это работает.
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16.06.2022 16:53 Ответить
Я не знаю, что в том "Домике", но как управленец, прекрасно понимаю о чем говорю. Бордельеро-есть бордельеро.
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16.06.2022 19:44 Ответить
16 червня комбат зустрівся з міністром коли бійців батальйону "СВОБОДА" було нагороджено відзнакою Міністерства оборони України "вогнепальною зброєю ",
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10.09.2022 17:29 Ответить
читаю деякі відгуки і дивуюся. Таке враження, що чули дзвін, але не знають де він. Комбат ясно сказав---------от і вилив на нього все що хотів сказати в очі від президента через генерала і аж до піарників політиків. ==========Він зустрівся на нагородженні бійців батальона Свобода вогнепальною зброєю.
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10.09.2022 18:45 Ответить
Adno delo znatj problemu , a drugoje delo , reshatj jejo ..... i da , glavnoje hatetj delatj eto !
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16.06.2022 16:04 Ответить
Кузик знатно лизнув.В дусі" свободи."Забув тільки згадати що Порошенко винен.А те що через голови ,це х..ня.Тягнивсраку підтримає.
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16.06.2022 16:12 Ответить
Кампанія проти керівництва ЗСУ залучає всі можливі ресурси!
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16.06.2022 16:14 Ответить
Про гниды и воши уже давно всё сказано. По хорошему после такого заявления нашего героя надо уволить, но как бы в какой стране мы живем.
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16.06.2022 16:17 Ответить
багатенько останнім часом пішло на керівництво ЗСУ, кучно спамлять
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16.06.2022 16:21 Ответить
Ну так работают же. Купили людей, подговорили. Пообещали что-то. Об этом как раз Доник говорил, что это спланированная компания от паркетных генералов, которые просто хотят воровать. Вот поэтому мы и не в Европе собственно. Когда появляется кто-то нормальный, то такое происходит. В итоге система воров сохраняется.
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16.06.2022 16:28 Ответить
а можно сыль на пост Доника, любопытно
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16.06.2022 17:26 Ответить
Ось. Донік попереджав що будуть копати:

https://www.facebook.com/2376998539017818/posts/5329006963816946/?sfnsn=mo
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16.06.2022 17:46 Ответить
https://www.facebook.com/skitalec/posts/5569552093076706?__cft__[0]=AZWbKhtiQ1VZdxkhZwf7GDhefICK_cK_NQYHg6xbbPDd4EMSEYc9rStNI1wf1W9K3TKpi5BPrb96men9F-Tr2IRRX4hk-5BvRYR_8z9taTuVtzi5II4uJTUSLCV3AsbcPEVksbumZLNPtZNF6VvnGOM5&__tn__=%2CO%2CP-R

Доник еще с конца мая сигналы подает, но этот пост это такая квинтэссенция.
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16.06.2022 17:47 Ответить
Абзац про героя темы:
. Вже формується суспільна думка, що щось не так, не правильно, не ефективно. Вже збираються та підтягуються «поближче» до центру прийняття рішень офіцери, які незадоволені тим як до них відноситься керівництво. На жаль є випадки, коли офіцери, які за якийсь героїчний вчинок були нагороджені, потім показали свою неспроможність. Або навіть злякалися відповідальності. Або зламалися під «легкими грошима» та «необмеженими можливостями» військового часу. Є за три місяці ряд переводів, призначень, які викликані втратою управління командирами над своїми підрозділами. Які викликані тим, що деякі військові не втримали режим "на знос". А зараз по іншому не можна. Просто нема іншої можливості. Всі ******** 27/7 з віддачею у 150%. І от саме зараз формується пул таких офіцерів, які по різним причинам «не змогли» і вони в Дніпрі бажані гості. Їм там зараз про наболіле розповідають, як їх недооцінили, яке керівництво в них погане. А ще придумують альтернативні історії, що їх змістили не тому що наказів не виконали, а тому що «правду матку» в очі начальству різали.
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16.06.2022 17:48 Ответить
Рипнутись на главкома та його команду в ГШ поки побояться, але спробують звалити когось з командувачів угруповань масштабом нижче. А потім, з огляду на реакцію суспільства та влади, будуть йти далі піднімаючи ставки.

Короче, цель - зачистить пространство вокруг Залужного, чтобы потом снять Залужного. Просто и легко.
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16.06.2022 17:49 Ответить
Вообще один из первых вбросов был от волонтерки Дианы Макаровой, которая написала слезный пост о том что оказывается нехватка машин на фронте и смерти из-за этого вина Залужного, а когда ей напихали некоторые в комментах, то она начала говорить что она волонтер с 14 года и у неё просто за державу обидно. Но вот так это и работает.
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16.06.2022 17:55 Ответить
блин, интерсно написал он... я ж говорю вопрос тут неив брониках чт б политота начинала атаку на военных сразу ротом президента... броники это мелко для таких дел с президентом в главной роли
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16.06.2022 18:41 Ответить
Но ведь верно всё описал? Потому что это уже проходили в армии. И не только в армии. У нас эта схема отработана в разных сферах давно.
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16.06.2022 18:50 Ответить
не, ну за Илловайск и всю ту хрень с хомчаком и семенченко и я помню...
вот с учетом того что написано 3 недели назад, а атаки только начались в медиа то Доник знает больше чем сказал. Зачем и для чего? и какую часть инфы он выложил? на эти вопросы предстоит искать ответы. Но написал он точно... как часы началось... броники это тупо популистический предлог, я ж так и говорил до того как почитал Доника... цель какая? Доник выходит из крыла тех кто поддерживает Залужного
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16.06.2022 19:07 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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16.06.2022 16:25 Ответить
Ну добре, доповів цей комбат міністру, міністр все зрозумів і взяв до виконання. А якого х.. він виливає всі ці помиї на широкий загал? Кому від цього буде користь? Чи він так збирається шантажувати міністра: пообіцяв - виконуй?
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16.06.2022 16:28 Ответить
Фірташевська "свобода" вона така - хто платить, той й музидло заказує.

Зараз від ЗЄ заказ на Залужного поступив.
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16.06.2022 16:40 Ответить
Наполовину. І наполовину Ахметівська.
Смєшка і Ляшка йому замало
Бізнесмени шарять як яйця по різних кошиках розкладати.
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16.06.2022 17:47 Ответить
Олігархи це злочинці, а не бізнесмени, які шахрайством та корупцією незаконно заволоділи державним майном та наживаються на держбюджеті країни
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16.06.2022 21:29 Ответить
Якщо фірташівська, тоді рашистська. Фірташ кремлядський олігарх.
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16.06.2022 21:27 Ответить
тобто таки Україну зіллють?
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16.06.2022 16:43 Ответить
Обычная интрига. Если следили за украинской политикой, то тут в любой сфере так. Система реагирует на компетентность как угрозу своему существованию. Короче, это борьба за самосохранение для них.
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16.06.2022 16:48 Ответить
Шановний Цензор.НЕТ, такі новини - це ні що інше, як команія по дискредитації командування ЗСУ. Незовсім зрозуміло навіщо ви приймаєте в цьому участь
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16.06.2022 16:48 Ответить
Великий воїтель приїхав до Києва ***********. ********** ..стало легше...
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16.06.2022 17:06 Ответить
Вот это номер, командир батальона не знает что такое субординация? Или сознательно идет на нарушение в угоду кому то. А как же офицерская честь? Или главное лизнуть в надежде на косточку с барского стола. Как я вижу под резниковым коррупционный стул шатается, так он готов всех какашками закидать. В первую очередь Залужного. Дайте ему пистолет с одним патроном, пусть застрелится, не давайте ему в чужом грязном белье копаться, за себя пусть ответит. А продажных комбатов.....вобщем я бы с ним в разведку не пошел. Пусть его поступки на передке оценивают, я ему не судья. А резникову его обнимашки с рашистами мы не забудем, не вечно ему министром быть...
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16.06.2022 21:30 Ответить
Т.Е., насколько я поняла, МО (Резников) не справляется со свой задачей (закупки для армии), поэтому некто Кузик, который давал несколько интервью из Северодонецка сидя в помещении с целыми стеклами и обстановкой, с какого-то перепуга вдруг рванул к завхозу Армии жаловаться на жизнь??? Это как????
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17.06.2022 00:10 Ответить
 
 