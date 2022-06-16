Встретился с Резниковым и рассказал, что некоторые генералы воюют как политики. Министр знает о большинстве проблем, - командир батальона "Свобода" Кузык

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык, обороняющий Северодонецк, встретился с министром обороны Алексеем Резниковым.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я испортил встречу с министром!!! Вместо конструктивного диалога ему пришлось слушать обо всех проблемах, которые есть на передке. Об отсутствии артиллерии, о логистике и планировании (точнее об их отсутствии). О том, что некоторые генералы воюют как политики, о нехватке опытных кадров, о ТРО и множестве проблем, которые не в его зоне ответственности", - рассказал Кузык.

"Просто накопилось, а тут с руководства государства он, вот и вылил на него все, что хотел сказать в глаза, начиная от президента через генерала и вплоть до пиарщиков-политиков.

Из хорошего: министр мегаадекватен, реально в курсе большинства проблем. Я верю, что он делает максимум для обеспечения армии новым ударным оружием, ну и имеет крепкие нервы. Меня выдержал, не каждому такое дано!!! Спасибо за время и внимание к простой пехоте, искренне желаю успехов в работе, потому что в конце концов делаем одно дело!!! Боремся за святую Украину!!!" - подытожил он.

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