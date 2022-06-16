Встретился с Резниковым и рассказал, что некоторые генералы воюют как политики. Министр знает о большинстве проблем, - командир батальона "Свобода" Кузык
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командир батальона "Свобода" Петр Кузык, обороняющий Северодонецк, встретился с министром обороны Алексеем Резниковым.
Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я испортил встречу с министром!!! Вместо конструктивного диалога ему пришлось слушать обо всех проблемах, которые есть на передке. Об отсутствии артиллерии, о логистике и планировании (точнее об их отсутствии). О том, что некоторые генералы воюют как политики, о нехватке опытных кадров, о ТРО и множестве проблем, которые не в его зоне ответственности", - рассказал Кузык.
"Просто накопилось, а тут с руководства государства он, вот и вылил на него все, что хотел сказать в глаза, начиная от президента через генерала и вплоть до пиарщиков-политиков.
Из хорошего: министр мегаадекватен, реально в курсе большинства проблем. Я верю, что он делает максимум для обеспечения армии новым ударным оружием, ну и имеет крепкие нервы. Меня выдержал, не каждому такое дано!!! Спасибо за время и внимание к простой пехоте, искренне желаю успехов в работе, потому что в конце концов делаем одно дело!!! Боремся за святую Украину!!!" - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
в мого будівельника брат воюе у североденецьку - каже повний бардак .
Вот нехай Резніков почуе . Окопи рили , потім приказ відійти . Потім пійшоВ ґвалт - ЧОМУ ВІДІЙШЛИ ?Кому вони рили ці окопи - окупантам ?
Битва за Сєвєродонецьк. Як Україна захищає місто та чи зможе його втримати
ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - СЕРЕДА, 15 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30
https://www.facebook.com/2376998539017818/posts/5329006963816946/?sfnsn=mo
Доник еще с конца мая сигналы подает, но этот пост это такая квинтэссенция.
. Вже формується суспільна думка, що щось не так, не правильно, не ефективно. Вже збираються та підтягуються «поближче» до центру прийняття рішень офіцери, які незадоволені тим як до них відноситься керівництво. На жаль є випадки, коли офіцери, які за якийсь героїчний вчинок були нагороджені, потім показали свою неспроможність. Або навіть злякалися відповідальності. Або зламалися під «легкими грошима» та «необмеженими можливостями» військового часу. Є за три місяці ряд переводів, призначень, які викликані втратою управління командирами над своїми підрозділами. Які викликані тим, що деякі військові не втримали режим "на знос". А зараз по іншому не можна. Просто нема іншої можливості. Всі ******** 27/7 з віддачею у 150%. І от саме зараз формується пул таких офіцерів, які по різним причинам «не змогли» і вони в Дніпрі бажані гості. Їм там зараз про наболіле розповідають, як їх недооцінили, яке керівництво в них погане. А ще придумують альтернативні історії, що їх змістили не тому що наказів не виконали, а тому що «правду матку» в очі начальству різали.
Короче, цель - зачистить пространство вокруг Залужного, чтобы потом снять Залужного. Просто и легко.
вот с учетом того что написано 3 недели назад, а атаки только начались в медиа то Доник знает больше чем сказал. Зачем и для чего? и какую часть инфы он выложил? на эти вопросы предстоит искать ответы. Но написал он точно... как часы началось... броники это тупо популистический предлог, я ж так и говорил до того как почитал Доника... цель какая? Доник выходит из крыла тех кто поддерживает Залужного
Зараз від ЗЄ заказ на Залужного поступив.
Смєшка і Ляшка йому замало
Бізнесмени шарять як яйця по різних кошиках розкладати.