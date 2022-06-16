Распределением закупленных товаров на нужды войска занимается ВСУ, а не Минобороны, - Маляр

Распределением закупленных по необходимости товаров для ВСУ занимается ВСУ, а не Министерство обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в четверг сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Министерство обороны Украины по заказу Генерального штаба осуществляет закупку товаров и услуг для Вооруженных Сил Украины. Это ассортимент от питания к тяжелому вооружению. Министерство обороны не имеет складов и не хранит закупленные материальные средства. Производители передают их на склады Вооруженных сил Украины. Оттуда же происходит распределение среди воинских частей. То есть, нужно понимать, что Министерство закупает и передает, а за логику и логистику распределения отвечают ВСУ", - сообщила она.

По ее словам, при понимании, как происходит материальное обеспечение украинской армии, следует учитывать три фактора: финансовые возможности Министерства обороны, возможность подрядчика выполнить эти обязательства и логистику вооруженных сил Украины, которая доводит это до военнослужащего.

Читайте: Минобороны снабжает армию бронежилетами, касками и одеждой на 65%. Уже началась подготовка к зиме, - Маляр

"Такая дискуссия часто связана с тем, что в обществе нет окончательного понимания, кто за что отвечает. К примеру, управление войском осуществляют ВСУ, но очень часто вопросы об этом задают Минобороны", - добавила она.