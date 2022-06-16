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Распределением закупленных товаров на нужды войска занимается ВСУ, а не Минобороны, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

Распределением закупленных по необходимости товаров для ВСУ занимается ВСУ, а не Министерство обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в четверг сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Министерство обороны Украины по заказу Генерального штаба осуществляет закупку товаров и услуг для Вооруженных Сил Украины. Это ассортимент от питания к тяжелому вооружению. Министерство обороны не имеет складов и не хранит закупленные материальные средства. Производители передают их на склады Вооруженных сил Украины. Оттуда же происходит распределение среди воинских частей. То есть, нужно понимать, что Министерство закупает и передает, а за логику и логистику распределения отвечают ВСУ", - сообщила она.

По ее словам, при понимании, как происходит материальное обеспечение украинской армии, следует учитывать три фактора: финансовые возможности Министерства обороны, возможность подрядчика выполнить эти обязательства и логистику вооруженных сил Украины, которая доводит это до военнослужащего.

Читайте: Минобороны снабжает армию бронежилетами, касками и одеждой на 65%. Уже началась подготовка к зиме, - Маляр

"Такая дискуссия часто связана с тем, что в обществе нет окончательного понимания, кто за что отвечает. К примеру, управление войском осуществляют ВСУ, но очень часто вопросы об этом задают Минобороны", - добавила она.
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Топ комментарии
+34
За які кошти? При Вовочкі на дороги стали в 8 разів більше витрачати ніж на армію
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16.06.2022 16:17
+33
На складах ЗСУ просто не може бути те, чого не купили чиновники Міноборони.
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16.06.2022 16:19
+33
Бесполезная особа с большой зарплатой.
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16.06.2022 16:22
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Правила форума Совет форумчан
Так для начало надо закупить как бы.
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16.06.2022 16:14 Ответить
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16.06.2022 16:15 Ответить
За які кошти? При Вовочкі на дороги стали в 8 разів більше витрачати ніж на армію
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16.06.2022 16:17 Ответить
Ми можемо збільшити фінансувпння оборони,але тоді ми не зможемо будувати дороги-ГГоловнокомандувач!!)))
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16.06.2022 16:27 Ответить
Гетьманцев,кремлівська гнида,з штанів вистрибував коли перед війною дехто з нардепів намагалися збільшити фінансування ЗСУ!!!))
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16.06.2022 16:31 Ответить
...і по тих дорогах зайшла армія рф...

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16.06.2022 16:53 Ответить
Если бы Zеленое Говно делалО дороги только дла раШистов, то это вызвало бы подозрения. Хотя, Киев планировали за 12 часов взять, а там и до Львова не так далеко было бы.
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16.06.2022 19:54 Ответить
Маляр поставлена у Генштаб смотрящою за Залужним і просто відбілює свого зеленого шефа (не Зєлєнского, як хтось подумав, а Єрмака, який Зєлєнскому слова рольові пише). Так от, якщо МО три роки ніх*я не закуповувало, то на складах ЗСУ оте ніх*я і зберігається. Замість броніків і шоломів. І навряд чи потрібна крута логістика, щоб це ніх*уя по бойових підрозділах розвозити. Тому для Маляр ще раз: Зєлєнскій дав доручення Залужному перевірити, як оте ніх*я розподілене по підрозділах. Бо як можна розподілити по підрозділах каски і броніки, якщо на складах ЗСУ замість них оте ніх*я, якого там аж дох*я і ще трохи?
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16.06.2022 16:42 Ответить
Только глупый не понимает, что все решает Ермак. Зеленский - говорящая голова, вернее, читающая голова.
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16.06.2022 18:04 Ответить
Хватит позориться и грызться на весь свет‼️Они новое оружие просят , а сами на четвёртый месяц ВОЙНЫ НЕ МОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ‼️
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16.06.2022 16:50 Ответить
Кто не может или не хочет?
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16.06.2022 23:36 Ответить
лично я думаю, что брат дерьмака распределением всех матблаг и должностей занимается. а нехорошо то, что под залужного рыть начали и похоже назначить крайним решили.
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16.06.2022 16:14 Ответить
Вся гуманитарка и все остальное в руках и под надзором Ермака.
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16.06.2022 18:05 Ответить
Что, в армии гинералы воруют?
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16.06.2022 16:15 Ответить
Все украл Верховный Бонвтик еще до того как.
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16.06.2022 16:34 Ответить
Крадуть інтенданти й врєнкоми. Традіція(с)
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16.06.2022 17:04 Ответить
А кто она вообще такая эта Муляр???
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16.06.2022 16:16 Ответить
Бесполезная особа с большой зарплатой.
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16.06.2022 16:22 Ответить
там таких непотрібних пів села! скоротити та зекономити...
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16.06.2022 16:27 Ответить
Верещак еще есть на должности министра.

Чем занимается никому неизвестно
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16.06.2022 17:04 Ответить
Верещучка - продажная и очень опасная. Из-за денег способна на все. Они с Безуглой в этом сестры близняшки.
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16.06.2022 18:07 Ответить
пучеглазая не пришей рукав только подтявкивает , в унисон с ОП дерьмака , когда нужно‼️Толку от неё 0! Помню , как перед 24 февраля она "не бачила" ,что на границе скопилось 160 000 шобла РАШИСТОВ-УБИЙЦ‼️
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16.06.2022 16:36 Ответить
Адвокатам. Когда-то принимала участие в телепередачах как криминолог, хотя никакого отношения к этому не имеет.
Баллотировалась от сн в Киевраду, не прошла. Стала советником Резникова.
Резников такой же министр, как и его зам маляр. Видать одни курсы трускавецкие прошли.
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16.06.2022 16:39 Ответить
Адвокатка
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16.06.2022 16:41 Ответить
Гаврящая галава- 95 кварьталь
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16.06.2022 17:02 Ответить
Була тіпа експертом кримінологом по визову на ІСTV. А Резніков перед призначенням МО одружився на ведучій Ранок з ICTV. Власник каналу арт зять.
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16.06.2022 20:10 Ответить
Очі замулює, і фсьо.
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16.06.2022 16:58 Ответить
Виходить ... бардак ... Нє, навіть у голову не приходить стверджувати, що ГШ замовляє шоломи і броню не для всіх бійців ...
Чи як розуміти ??
І важке озброєння, аналогічно.
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16.06.2022 16:16 Ответить
дума об асфальті - і пазл складеться...
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16.06.2022 16:24 Ответить
Звичайно-бо яке відношення Міноборони має до ЗСУ...ох і хрєнь...
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16.06.2022 16:19 Ответить
На складах ЗСУ просто не може бути те, чого не купили чиновники Міноборони.
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16.06.2022 16:19 Ответить
Хтось, за щось, відповідає у цій країні?
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16.06.2022 16:20 Ответить
Зєлєнскій за мвої зуби. ("Б*я буду! Зуб даю!")
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16.06.2022 16:44 Ответить
Мавпи невідповідальні,мавпи в'якаюсі. Нащо робити,коли мона ****...ти
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16.06.2022 17:00 Ответить
поки що виходить навпаки, міноборони займається військовими питаннями (он Кузик "клітчатому піджачку" розповідає про бої, а не Залужному), а не питаннями інтендантськими.
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16.06.2022 16:20 Ответить
зелені - построїти б вас всіх починаючи з ******* і примерно відпіздити...
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16.06.2022 16:20 Ответить
"..то все має бути стріляне і пижжене." (С) правильні слова!
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16.06.2022 18:00 Ответить
беру на себе сівоху - гору...
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16.06.2022 16:22 Ответить
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16.06.2022 16:22 Ответить
"Міністерство оборони України на замовлення Генерального штабу здійснює закупівлю товарів і послуг для Збройних Сил України."

Джерело: https://censor.net/ua/n3348377

Арестович у спідниці Маляр "забула" повідомити на скільки відсотків МО виконало замовлення ЗСУ у бронежилетах та касках.
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16.06.2022 16:24 Ответить
65 відсотків від бронежилета
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16.06.2022 16:58 Ответить
ну ясно заступниця міноборони, рука руку миє.
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16.06.2022 16:24 Ответить
Хай пройдеться по базарах.
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16.06.2022 16:28 Ответить
еще 1 укол в ЗСУ...
и так изо дня в день лайтово нас будут кормить зрадонькой про генералов и ЗСУ...
интересно цель сего перфоманса от банковой. В ОП видят в Залужном конкурента на выборах или Ермак все никак не унывает договориться с рускими в пользу руских "братьев".
И первое и второе дичь и 111ст в военное время
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16.06.2022 16:31 Ответить
У нас до войны рейтинг армии был огромный и это при постоянном ТВ разоблачениях, посадок и прочем. Теперь еще выше. Ничего у них не выйдет как бы. Так что они тут просто играют в печеную картошку, вот и всё. Занимаются бюрократией вместо того чтобы делать свою работу просто.
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16.06.2022 16:36 Ответить
это не бюрократия... о рутине никто б не говорил бы так громко, тем более президент... у этой медиа атаки есть конкретная цель, знать бы какая)
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16.06.2022 16:42 Ответить
Очень простая. Зеленский перекидывает ответственность на армию. Типа, это всё проблемы армии, а я там прошу миллион танков у Европы.
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16.06.2022 16:50 Ответить
1 из вариантов, вполне реально
но что б атачить Залужного и ЗСУ прям во время войны как то мелковато, врятли дело только в брониках, вернее их отсутствии.
Зеля сам сказал что держава забезпечуэ всим, прошу головнокомандувача перевирыты. Ну блин, это ж с первого слова брехня и это все знают, что у армии ни броников ни касок не было. Оно и не закупалось в последние годы. При чем проверить надо именно главнокомандующему и прям громко громко об этой заявили сразу все при все СМИ... ну камон...
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16.06.2022 17:07 Ответить
Да похер им. Они одноклеточные.
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16.06.2022 17:08 Ответить
ну тоже правда, война войной а заказывать замеры рейтингов нужно... выборы сами себя не выиграют
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16.06.2022 17:16 Ответить
и понятно что есть проебы и крысы тыловые есть, все так и шмонать периодически этих зампотылу тоже стоит... но обычно это делают тихо, тихо-тихо что б враг не знал...
а у нас почему то политическая часть руководства начала в открытую атаковать военную часть руководства и так что б каждая кухарка об этом узнала.
интересно...
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16.06.2022 16:40 Ответить
Генерали ЗСУ винні що малр закупила 65 відсотків бронежилета. А військові аптечки,а пічки на зиму??
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16.06.2022 16:56 Ответить
Маляр не закупает, она по связям с прессой... Она сказала что государство смогло обеспечить 65% обмундирования, остальное волонтеры. Сходу же появляется президент на сцене и дает указание главнокомандующему срочно все проверить ибо отчеты не сходятся с тем что пишут люди в соцсетях. Вопрос: что это было?
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16.06.2022 17:21 Ответить
ВСЕ, що просив генерал Залужний, як можливо швидко ми отримуємо та передаємо...
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16.06.2022 16:31 Ответить
блін ... ну і нащо повідомляти конкретні цифри ?
1000 гаубиць ? 500 танків ? 300 РСЗО ?? 60 тис. ракет до Стінгерів ? 97 тис. протитанкових систем ?
Брєд !
Вірніше тепер зрозуміло, нащо ...
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16.06.2022 17:33 Ответить
ну, значить, Єрмак це все тримає десь на складах. іншого пояснення немає.
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16.06.2022 18:31 Ответить
Так что же сказала на брифинге ганна маляр? Ответ: Сами дураки! Мы только бабки пилим! А за распределение отвечает ВСУ. А если кому то броников не хватило, то это от жадности наших ВСУшников. Поносил-передай другому. А то ишь чего захотели - каждому броник! Правильно распределять нужно, ну типа на первый второй расчитайсь, первые носят по понедельникам, вторые по вторникам, если есть третьи, то по средам и т.д. А народ - та он тупое быдло, ничего не понимает, вот и ведет ненужные дискуссии. Зато резников белый и пушистый, маляр на то она и маляр- подкрасит и подштукатурит, если что..... прохфессионалка..
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16.06.2022 16:32 Ответить
Я не знаю, але навряд чи броня, яка числиться за в/ч поїде додому з дембєлєм.
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16.06.2022 17:34 Ответить
А Міноборони щось закупило?
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16.06.2022 16:36 Ответить
українці мають таку традицію: кожні 100 років втратчати свою незалежність, чи то через зраду свою, то чи через юдеїв які їми керують....
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16.06.2022 16:37 Ответить
Незалежність зпробували вибороти у 1917-1920 рр. Не вийшло.
Вийшло, формально, у 1991 р.
Реально, тільки після 2014 р. і зараз.
До цього ніякої незалежності не було навіть близько - увесь час шукали сюзарена. Такі часи були. Тоді ще не доросли до незалежності.
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16.06.2022 17:38 Ответить
В перші дні війни до Маляр, як мало до кого ще, була якась повага. А зараз ну реально у хвойду перетворилася! Що ти верзеш, Маляр? Ти хоча б чула, що відповідають солдатам та їх рідним на вашій Гарячій Лінії щодо одягу та оснащення? Все є, тільки почекайте - до вас ще не дійшла черга. Четвертий місяць війни, про яку, бл..ть, Маляр, чергу твої нєданоски там несуть пургу?? Падлота ...
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16.06.2022 16:40 Ответить
Війська на самозабезпеченні,патрони купують волонтери...! А,ця,тітка квакає
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16.06.2022 16:49 Ответить
Людина змінюється в залежності від місця перебування - у публічному домі усі стають хвойдами.
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16.06.2022 16:59 Ответить
ну в наступному реченні було б логічно прозвітувати скільки чого закупило МО за 3 місяці..
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16.06.2022 16:43 Ответить
Аби воно було здатним виконувати свої обов'язки. З вельми обмеженної дієздатності,й виникає безліч питань й сумнівів
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16.06.2022 16:44 Ответить
Звіт про задоволення,хоча б потреб,в екіпіровці,стрілковій зброї, в здатності забезпечення логістичних завдань,оснащенні інженерних підрозділів,... й перелік,перелік питань
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16.06.2022 16:47 Ответить
152 мм вже купили за 2020-2021.
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16.06.2022 16:47 Ответить
Цій тітці подобається щоки надувати й галіматью нести...
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16.06.2022 16:51 Ответить
А скажите, пожалуйста, на какой хрен тогда нам мин обороны? Что бы пару тысяч чиновников кормить? Ни за, что не отвечаю, и я не я и шапка не моя?
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16.06.2022 16:55 Ответить
И на зачем тогда Резников на рамштайны ездит? Пусть тогда Залужного туда посылают.
И вообще - все кто ездил на переговоры с парашей, всех нужно изолировать от руководства.
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16.06.2022 16:58 Ответить
ЗСУ важко розподілити дірку від бублика.
З іншого боку,якщо Міноборони накупляло гори бронежилетів-турнікетів-артсистем,а ЗСУ не передає їх в частини,то це злочин,нє ???
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16.06.2022 16:55 Ответить
Розподілом так, ЗСУ, а от закупівлею - міноборони. І якщо нічого не закуплено, то що розподіляти? Відмазочки у стилі зелених
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16.06.2022 16:56 Ответить
Міністерство оборони України здійснює закупівлю товарів і після закупівлі вже, як отримувач і утримувач товару, повинно поставити на склади Збройних Сил України, ну ніяк не виробник. І тут можлива дірочка в мішечку, помилково не той склад виявляється не ЗСУ, а дядьки Єреми через дорогу, а звідти відбувається розподіл. А зі складів ЗСУ вже за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ. Чи можливо таке?
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16.06.2022 16:57 Ответить
Цій маляр треба треба взяти до рук щітку і зайнятися прямою справою - фарбуванням, а не коментувати маячню, так званого верховного головнокомандувача. Звісно, що Рєзніков красивий, але і йому слід займатися своєю справою, а не перекладати функцію міністерства на Залужного - людину, яка займається справжньою справою!
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16.06.2022 17:02 Ответить
Министерство обороны не имеет складов и не хранит закупленные материальные средства. Производители передают их на склады Вооруженных сил Украины. Оттуда же происходит распределение среди воинских частей. То есть, нужно понимать, что Министерство закупает и передает, а за логику и логистику распределения отвечают ВСУ.

Если это так - это совершенно по-идиотски построенная схема ...

Вбегает полковник ГЕнштаба : Пан Залужный ситуация в Тошовке требует нового решения
Вбегает работник минобороны: Пан Залужный прибыли сухпайки из КАнады забирайте.
Полковник: Только сначала скомандуйте по Тошовке
Работник МО: Только сначала распределите пайки.
Полковник : Нет скомандуйте, как бой вести...
Работник МО: нет - распишите сначала куда сухпайки дели ... и распишитесь
Залужный (по телефону) Пан верховный главнокомандующий! Покеруйте до вечера боями ВСУ, а мне срочно с сухарями разобраться надо.!
Офицеры Генштаба (хором) Ну ж нах**!!! ТОлько не это!!! мы лучше голодными посидим - целЕе будем
Работник МО: Но...
Офицеры Генштаба: Не НО...А на***
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16.06.2022 17:09 Ответить
Каждый во власти занимается своим делом: самый главный командующий Ермак контролирует
всю шпионскую сеть, потоки, должности, распределяет с кого что взять, да ещё круглосуточно следить за Зе, чтобы тот не сбежал раньше времени; а Зе, якобы президент, денно и ночьно,
выучивает спичи и призывает, призывает, призывает; министр обороны господин Резников тоже круглосуточно думает об обороне, уже пожалуй окола года, но пока ничего кроме мыслей;
господин Подоляк, главный советник по военным и щекотливым вопросам, имеет самую большую нагрузку, ведь он то как раз и должен всё порешать во власти и за её пределами самым лучшим образом, чтобы все нам и вам были довольны. А Маляр, вроде как спикер и пом.министра обороны, должна донести до народа суть происходящего так завуалированно, чтобы никто ничего не понял, но убедился в напряжённой работе всего министерства.
Кстати, гражданка Маляр, как там Ваша секретная миссия и спасённые лично Вами Азовцы ,
хочется всё таки уяснить, что это было, и кто за это ответит.
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16.06.2022 17:19 Ответить
На який ляд нам мінмсиерство, яке ні за що не хоче відповідати?
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16.06.2022 17:48 Ответить
********* из жОПы сделали ВСЁ для успешного вторжения Орды - сократили до 40% армию, раздели и разоружили солдата, угробили экономику, разворовали бюджет... дороги!!! по направлениям отремонтировали!... а Украинский народ не сдаётся!!! Так они отправили к Залужному свою *****, что бы та разобралась - почему Украина ещё жива и сдать её Орде. 73% вы этого хотели? ********* из жОПы врут что Запад не помогает - а оружие идёт!!! несмотря на все усилия ЗЕ падали.
Верим в Залужного и ЗСУ. А клоунов - на кол...
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16.06.2022 17:53 Ответить
2010 - працювала в Державному науково-дослідному інституті митної справи на посаді заступника начальника відділу правових проблем митної справи. Радник митної служби 3-го рангу.

2013 - 2020-й рік викладала у Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.

2018 - тренер підрозділів сектору безпеки та оборони зі стратегічних комунікацій.

З 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

4 серпня 2021-го року - Ганна Маляр призначена Кабінетом Міністрів України заступником Міністра оборони України.[2]
Цікаві факти[ред. | ред. код]Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».Має більш як 40 наукових праць.Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці. Який результат цієї діяльності?Особливо в ролі: 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Яку розвідку вона консультовала?
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16.06.2022 18:49 Ответить
А чим тоді ціле міністерство займається? Міністр Оборони у воєнний стан це завгосп, а не шоумен. І зеленим це добре відомо. Але шоу у нас понад усе.
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16.06.2022 20:06 Ответить
Тобто потрібно розуміти, що Міністерство закуповує і передає, а за логіку і логістику розподілення відповідають ЗСУ" Треба розуміти,волонтери возять,а міністерство списує фінанси на привезене волонтерами,як куплене МО з державної кишені.
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16.06.2022 20:33 Ответить
Почали спихувати про@ би з забезпеченням і потихеньку підведуть під Чонгар щоб самим відбілитись.
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16.06.2022 20:54 Ответить
Очень жаль, очень жаль, что Маляр немає остаточного розуміння, хто за що відповідає.

Тил Міністерства оборони України організаційно входить до складу центрального апарату Міністерства оборони України і є основним органом управління тилом Збройних Сил України.

призначений для організації та здійснення в інтересах усіх видів Збройних Сил (родів військ) тилового та технічного (по службах тилу) забезпечення.
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16.06.2022 21:34 Ответить
Шмыгаль перестал обналичивать кэш для Ермака

Источники сообщают, что у Офиса президента созрел серьезный конфликт с правительством. Точнее, с премьером Денисом Шмыгалем. Дошло до того, что Шмыгаль откровенно стал выражать несогласие с требованиями руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и даже напомнил, что назначает его не ОП, а Верховная рада.
Что случилось, спросите вы? Случился ряд значимых обстоятельств. Во-первых, Шмыгаль полностью осознал, что он уже смертник. Все проблемы с экономикой (а их все больше) повесят на него. А когда терять уже нечего, можно позволить себе роскошь поработать на экономику страны.
Во-вторых, Шмыгаль больше месяца после вторжения фактически исполнял распоряжения главкома Залужного и обеспечивал действия ВСУ. Сотрудники Кабмина рассказывают, что в Шмыгале проснулся галичанин, простая идея, что он работает на благо страны захватила его с головой.
В-третьих, и это главное. Шмыгаль прекрасно знает, что голосов за его снятие у ОП нет. Вообще нет. А это означает, что с одной стороны Шмыгаль может не оглядываться на Офис президента. А с другой стороны, ему просто необходимо учитывать желания оппозиции.

Что все это означает?
Да то, что в условиях катастрофического провала экономики (из-за войны) Шмыгаль отказывает ОП в реализации схем, которые в предыдущие годы приносили ОП кэш для решения политических вопросов. Денег нет нигде, и Шмыгаль откровенно говорит об этом ОП. Он предлагает умерить аппетиты. А это означает, ощутимое падение политического влияния команды Зеленского. На фоне всех прочих проблем.
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16.06.2022 23:43 Ответить
 
 