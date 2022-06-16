Распределением закупленных товаров на нужды войска занимается ВСУ, а не Минобороны, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Распределением закупленных по необходимости товаров для ВСУ занимается ВСУ, а не Министерство обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в четверг сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Министерство обороны Украины по заказу Генерального штаба осуществляет закупку товаров и услуг для Вооруженных Сил Украины. Это ассортимент от питания к тяжелому вооружению. Министерство обороны не имеет складов и не хранит закупленные материальные средства. Производители передают их на склады Вооруженных сил Украины. Оттуда же происходит распределение среди воинских частей. То есть, нужно понимать, что Министерство закупает и передает, а за логику и логистику распределения отвечают ВСУ", - сообщила она.
По ее словам, при понимании, как происходит материальное обеспечение украинской армии, следует учитывать три фактора: финансовые возможности Министерства обороны, возможность подрядчика выполнить эти обязательства и логистику вооруженных сил Украины, которая доводит это до военнослужащего.
"Такая дискуссия часто связана с тем, что в обществе нет окончательного понимания, кто за что отвечает. К примеру, управление войском осуществляют ВСУ, но очень часто вопросы об этом задают Минобороны", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Чем занимается никому неизвестно
Баллотировалась от сн в Киевраду, не прошла. Стала советником Резникова.
Резников такой же министр, как и его зам маляр. Видать одни курсы трускавецкие прошли.
Чи як розуміти ??
І важке озброєння, аналогічно.
Джерело: https://censor.net/ua/n3348377
Арестович у спідниці Маляр "забула" повідомити на скільки відсотків МО виконало замовлення ЗСУ у бронежилетах та касках.
и так изо дня в день лайтово нас будут кормить зрадонькой про генералов и ЗСУ...
интересно цель сего перфоманса от банковой. В ОП видят в Залужном конкурента на выборах или Ермак все никак не унывает договориться с рускими в пользу руских "братьев".
И первое и второе дичь и 111ст в военное время
но что б атачить Залужного и ЗСУ прям во время войны как то мелковато, врятли дело только в брониках, вернее их отсутствии.
Зеля сам сказал что держава забезпечуэ всим, прошу головнокомандувача перевирыты. Ну блин, это ж с первого слова брехня и это все знают, что у армии ни броников ни касок не было. Оно и не закупалось в последние годы. При чем проверить надо именно главнокомандующему и прям громко громко об этой заявили сразу все при все СМИ... ну камон...
а у нас почему то политическая часть руководства начала в открытую атаковать военную часть руководства и так что б каждая кухарка об этом узнала.
интересно...
1000 гаубиць ? 500 танків ? 300 РСЗО ?? 60 тис. ракет до Стінгерів ? 97 тис. протитанкових систем ?
Брєд !
Вірніше тепер зрозуміло, нащо ...
Вийшло, формально, у 1991 р.
Реально, тільки після 2014 р. і зараз.
До цього ніякої незалежності не було навіть близько - увесь час шукали сюзарена. Такі часи були. Тоді ще не доросли до незалежності.
И вообще - все кто ездил на переговоры с парашей, всех нужно изолировать от руководства.
З іншого боку,якщо Міноборони накупляло гори бронежилетів-турнікетів-артсистем,а ЗСУ не передає їх в частини,то це злочин,нє ???
Если это так - это совершенно по-идиотски построенная схема ...
Вбегает полковник ГЕнштаба : Пан Залужный ситуация в Тошовке требует нового решения
Вбегает работник минобороны: Пан Залужный прибыли сухпайки из КАнады забирайте.
Полковник: Только сначала скомандуйте по Тошовке
Работник МО: Только сначала распределите пайки.
Полковник : Нет скомандуйте, как бой вести...
Работник МО: нет - распишите сначала куда сухпайки дели ... и распишитесь
Залужный (по телефону) Пан верховный главнокомандующий! Покеруйте до вечера боями ВСУ, а мне срочно с сухарями разобраться надо.!
Офицеры Генштаба (хором) Ну ж нах**!!! ТОлько не это!!! мы лучше голодными посидим - целЕе будем
Работник МО: Но...
Офицеры Генштаба: Не НО...А на***
всю шпионскую сеть, потоки, должности, распределяет с кого что взять, да ещё круглосуточно следить за Зе, чтобы тот не сбежал раньше времени; а Зе, якобы президент, денно и ночьно,
выучивает спичи и призывает, призывает, призывает; министр обороны господин Резников тоже круглосуточно думает об обороне, уже пожалуй окола года, но пока ничего кроме мыслей;
господин Подоляк, главный советник по военным и щекотливым вопросам, имеет самую большую нагрузку, ведь он то как раз и должен всё порешать во власти и за её пределами самым лучшим образом, чтобы все нам и вам были довольны. А Маляр, вроде как спикер и пом.министра обороны, должна донести до народа суть происходящего так завуалированно, чтобы никто ничего не понял, но убедился в напряжённой работе всего министерства.
Кстати, гражданка Маляр, как там Ваша секретная миссия и спасённые лично Вами Азовцы ,
хочется всё таки уяснить, что это было, и кто за это ответит.
Верим в Залужного и ЗСУ. А клоунов - на кол...
2013 - 2020-й рік викладала у Національній школі суддів України за напрямом кримінально-правової кваліфікації агресивної війни та інших злочинів, які вчиняються в зоні бойових дій.
2018 - тренер підрозділів сектору безпеки та оборони зі стратегічних комунікацій.
З 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
4 серпня 2021-го року - Ганна Маляр призначена Кабінетом Міністрів України заступником Міністра оборони України.[2]
Цікаві факти[ред. | ред. код]Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».Має більш як 40 наукових праць.Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці. Який результат цієї діяльності?Особливо в ролі: 2020 - була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Яку розвідку вона консультовала?
Тил Міністерства оборони України організаційно входить до складу центрального апарату Міністерства оборони України і є основним органом управління тилом Збройних Сил України.
призначений для організації та здійснення в інтересах усіх видів Збройних Сил (родів військ) тилового та технічного (по службах тилу) забезпечення.
Источники сообщают, что у Офиса президента созрел серьезный конфликт с правительством. Точнее, с премьером Денисом Шмыгалем. Дошло до того, что Шмыгаль откровенно стал выражать несогласие с требованиями руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и даже напомнил, что назначает его не ОП, а Верховная рада.
Что случилось, спросите вы? Случился ряд значимых обстоятельств. Во-первых, Шмыгаль полностью осознал, что он уже смертник. Все проблемы с экономикой (а их все больше) повесят на него. А когда терять уже нечего, можно позволить себе роскошь поработать на экономику страны.
Во-вторых, Шмыгаль больше месяца после вторжения фактически исполнял распоряжения главкома Залужного и обеспечивал действия ВСУ. Сотрудники Кабмина рассказывают, что в Шмыгале проснулся галичанин, простая идея, что он работает на благо страны захватила его с головой.
В-третьих, и это главное. Шмыгаль прекрасно знает, что голосов за его снятие у ОП нет. Вообще нет. А это означает, что с одной стороны Шмыгаль может не оглядываться на Офис президента. А с другой стороны, ему просто необходимо учитывать желания оппозиции.
Что все это означает?
Да то, что в условиях катастрофического провала экономики (из-за войны) Шмыгаль отказывает ОП в реализации схем, которые в предыдущие годы приносили ОП кэш для решения политических вопросов. Денег нет нигде, и Шмыгаль откровенно говорит об этом ОП. Он предлагает умерить аппетиты. А это означает, ощутимое падение политического влияния команды Зеленского. На фоне всех прочих проблем.