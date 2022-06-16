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Войну в Украине можно решить только военным путем, с помощью оружия партнеров по НАТО, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бмп,німеччина

Глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что развязанную Россией полномасштабную войну против Украины можно решить только военным путем, и призвала власти Италии и Франции к дополнительным поставкам вооружений для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Штрак-Циммерман, "мы должны быть готовы доставить тяжелое вооружение сейчас и в будущем, и мы должны уже сейчас начать смотреть на то, что может произойти в военном плане в ближайшие месяцы. Каждый день на счету".

Она ожидает, что премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон "возьмут на себя конкретные обязательства" во время визита в Киев, потому что "вопрос поставки оружия должен касаться не только Германии".

"Каждый должен дать то, что может дать. Я глубоко убеждена, что эту войну можно решить только военным путем, то есть с помощью оружия партнеров по НАТО", - отметила немецкий политик.

Она надеется, что украинская власть прямо, с глазу на глаз, поговорит с Шольцем о военной помощи, и считает, что такая коммуникация лучше, чем через прессу и соцсети. Зеленский, считает она, мог бы "объяснить ситуацию и сказать, какое оружие он хочет и какое ему нужно. Шольц может откровенно сказать, что сработает, а что – нет".

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"Надеюсь, что-то прояснится. Надеюсь, дипломатические практики будут отвергнуты, и все вопросы станут кристально ясными. В конце концов это не поход за кофе", - добавила Штрак-Циммерман.

Глава Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрейтер добавил, что "перед лицом жестоких репрессий со стороны России Украина также нуждается в дальнейшей военной поддержке. Для этого также должны быть как можно более конкретные обязательства".
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Топ комментарии
+20
Та невже, дійшло нарешті?
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16.06.2022 16:48
+9
А "обличчя" путіна?! Ви шо там, показились?!
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16.06.2022 16:49
+9
Молодець фрау Марі. Каже діло.
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16.06.2022 16:50
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Та невже, дійшло нарешті?
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16.06.2022 16:48 Ответить
Ну наконец❗❗❗Скоро Шольц столько железа первосортного нам загонит, что кацапы подумают что НАЧАЛОСЬ, и как диды будут кричать НЕМЦЫЫЫ
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16.06.2022 17:31 Ответить
А "обличчя" путіна?! Ви шо там, показились?!
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16.06.2022 16:49 Ответить
Молодець фрау Марі. Каже діло.
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16.06.2022 16:50 Ответить
zajavoi zadavolen ! zdem tanki ....
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16.06.2022 16:52 Ответить
Чем хороши немцы - пока прочитаешь полностью как их зовут то забываешь о чем статья. А когда прочитаешь статью понимаешь, что на фамилии следовало остановиться.
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16.06.2022 16:54 Ответить
Ни русского ни украинского не знает , переводчиком пользоваться не умеет . Тебя завтра выгонят .
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16.06.2022 17:04 Ответить
Схоже, що Марі-Агнес Штрак-Циммерманн по матері українка
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16.06.2022 16:55 Ответить
у нас на Подоле тоже жили Цимерманы.
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16.06.2022 17:09 Ответить
Беларусы наверное.
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16.06.2022 17:17 Ответить
ні! ще потрібен дублер кожному міністру, генералу, лічильнику ОВА, і так далі, американця або брита, щоб не крали!
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16.06.2022 16:55 Ответить
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16.06.2022 16:56 Ответить
ИЧСХ - она из партии Свободных Демократов.

Хофрайтер - один из главных лоббистов поставок в Украину тяжёлого вооружения. Он же высказывался о том, что ради энергетической независимости Германии от агрессора, можно повременить с переходом на зелёную энергию, и продлить срок эксплуатации угольных ТЭС. Партия Зелёных, такие дела.
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16.06.2022 16:58 Ответить
Угу..У немцев "Партия Зеленых"-партия здорового человека,
а у нас "Партия зеленых"-партия курца,больного раком в терминальной стадии.
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16.06.2022 18:52 Ответить
Розкажи це своєму шольцу...
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16.06.2022 17:07 Ответить
Розкажи це своєму шольцу (ліверній ковбасі)
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16.06.2022 17:10 Ответить
Штольц загнал в Грецию сотню тяжелых БМП Мардер ,что бы греки в замен дали сотню старых БМП-1 которые насквозь прошиваются пулеметом 12.7 мм.
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16.06.2022 17:10 Ответить
Роман Шрайк

это как если бы в бою сопернику наносились порезы, а кто-то стоял рядом и ******:

- ну вот, снова порезал, а зачем? кровь еле течет, а он все равно продолжает драться. не работают порезы ваши.

- опять порез. бессмысленно это.

- нужно было его порезать еще до начала боя. может тогда б сработало.

- а это что тикает? прикрепили к его шее взрывной механизм? но он включится только через время. глупость какая.

- хватит его злить. перестаньте махать шпагой. если вы остановитесь и перевяжете ему раны, может он и не будет на вас наседать.

*враг в конце-концов падает на колени. через пару минут у него взрывается голова*

- ну вот, я же говорил, бессмысленно это. если бы он не упал, ничего бы и не было.
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16.06.2022 17:16 Ответить
Меркель: конфликт на Донбассе военным путем решить нельзя.
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16.06.2022 17:17 Ответить
Безумовно, "війну в Україні можна вирішити лише військовим шляхом, за допомогою зброї партнерів по НАТО". І це надзвичайно вигідно Європі. Тішить те, що це вже розуміє певна кількість європейськіх політиків. Найголовніше у цій справі те, що таким чином усувається головна військова загроза НАТО, усувається не збройними силами НАТО, тобто без чисельних втрат людського потенціалу, а ЗСУ. Окрім того військово-промісловий комплекс країн НАТО отримує гарні перспективи на ринках ******** зброї, далеко потіснивши з нього Москву. А ще, НАТО отримує гарні знання та конкретний досвід щодо ведення ******** воєн. Усе це безумовно вартує тієї військової допомоги, котра надається Україні під час цієї ваійни
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16.06.2022 17:18 Ответить
Циммєрман діло каже!
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16.06.2022 17:19 Ответить
Молодець фрау ! Нехай Макрону це скажуть , а то той пропонує дружити з орками-чортами , і каже , що вони повинні й далі існувати . От де козел !
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16.06.2022 18:06 Ответить
Нарешті слушна думка!
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16.06.2022 20:11 Ответить
Ну слава Буга на Німетчені не всі такі довбойоби як шольц.
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16.06.2022 20:23 Ответить
ну є ж там адекватні німці,
не всі такі як шольц
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17.06.2022 01:30 Ответить
 
 