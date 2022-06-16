Войну в Украине можно решить только военным путем, с помощью оружия партнеров по НАТО, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман
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Глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что развязанную Россией полномасштабную войну против Украины можно решить только военным путем, и призвала власти Италии и Франции к дополнительным поставкам вооружений для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По словам Штрак-Циммерман, "мы должны быть готовы доставить тяжелое вооружение сейчас и в будущем, и мы должны уже сейчас начать смотреть на то, что может произойти в военном плане в ближайшие месяцы. Каждый день на счету".
Она ожидает, что премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон "возьмут на себя конкретные обязательства" во время визита в Киев, потому что "вопрос поставки оружия должен касаться не только Германии".
"Каждый должен дать то, что может дать. Я глубоко убеждена, что эту войну можно решить только военным путем, то есть с помощью оружия партнеров по НАТО", - отметила немецкий политик.
Она надеется, что украинская власть прямо, с глазу на глаз, поговорит с Шольцем о военной помощи, и считает, что такая коммуникация лучше, чем через прессу и соцсети. Зеленский, считает она, мог бы "объяснить ситуацию и сказать, какое оружие он хочет и какое ему нужно. Шольц может откровенно сказать, что сработает, а что – нет".
"Надеюсь, что-то прояснится. Надеюсь, дипломатические практики будут отвергнуты, и все вопросы станут кристально ясными. В конце концов это не поход за кофе", - добавила Штрак-Циммерман.
Глава Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрейтер добавил, что "перед лицом жестоких репрессий со стороны России Украина также нуждается в дальнейшей военной поддержке. Для этого также должны быть как можно более конкретные обязательства".
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Хофрайтер - один из главных лоббистов поставок в Украину тяжёлого вооружения. Он же высказывался о том, что ради энергетической независимости Германии от агрессора, можно повременить с переходом на зелёную энергию, и продлить срок эксплуатации угольных ТЭС. Партия Зелёных, такие дела.
а у нас "Партия зеленых"-партия курца,больного раком в терминальной стадии.
это как если бы в бою сопернику наносились порезы, а кто-то стоял рядом и ******:
- ну вот, снова порезал, а зачем? кровь еле течет, а он все равно продолжает драться. не работают порезы ваши.
- опять порез. бессмысленно это.
- нужно было его порезать еще до начала боя. может тогда б сработало.
- а это что тикает? прикрепили к его шее взрывной механизм? но он включится только через время. глупость какая.
- хватит его злить. перестаньте махать шпагой. если вы остановитесь и перевяжете ему раны, может он и не будет на вас наседать.
*враг в конце-концов падает на колени. через пару минут у него взрывается голова*
- ну вот, я же говорил, бессмысленно это. если бы он не упал, ничего бы и не было.
не всі такі як шольц