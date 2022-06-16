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В ВСУ за неделю передали более 33 тыс. бронежилетов и более 19 тыс. шлемов, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бронежилет

В течение недели в Вооруженные силы Украины Министерство обороны передало более 33 тысяч бронежилетов, 19 тысяч шлемов, 13,5 тыс. пар обуви и более 22 тысяч комплектов одежды.

Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 8 по 15 июня для обеспечения подразделений ВСУ Минобороны передало свыше 33 тысяч бронежилетов, свыше 19 тысяч шлемов, свыше 13,5 тысяч пар обуви и свыше 22 тысяч комплектов костюмов полевых", - сообщила Маляр, добавив, что в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча бронежилетов и пять тысяч шлемов, отгруженных поставщиками и уже на пути в ВСУ.

Она также напомнила, что уже осуществляется поставка зимней одежды для нужд ВСУ.

"Если подытожить поставки за первую половину июня, то Министерство обороны передало в ВСУ более 55 тысяч бронежилетов и более 27 тысяч шлемов", - подытожила Маляр.

Читайте: Распределением закупленных товаров на нужды войска занимается ВСУ, а не Минобороны, - Маляр

По словам замминистра обороны, профильное министерство работает таким образом, чтобы гарантировать стабильные ритмичные поставки для армии и постепенно наращивать их объемы.
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Топ комментарии
+19
Супер, але ж ви мобілізували мільйон чоловіків. Тому цифри мають бути зовсім інші.
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16.06.2022 17:00
+13
С 24 февраля по датам сколько выдали, а не за последнюю неделю.
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16.06.2022 17:00
+10
Полтавська військова адміністрація замовила 1000 бронежилетів 4-го класу захисту харківському «Топ Трейдінг Лайн» по 18900 грн за комплект.

І все було б чудово, якби закупівлі бронежилетів аналогічного класу в інших регіонах не виходили вдвічі дешевшими.

Деталі: https://poltava.to/news/66565/
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16.06.2022 17:06
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С 24 февраля по датам сколько выдали, а не за последнюю неделю.
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16.06.2022 17:00 Ответить
А ще цікаво, як ті тисячі рзділити на мільйон військових? Чи хоч на півмільйона.
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16.06.2022 18:17 Ответить
Супер, але ж ви мобілізували мільйон чоловіків. Тому цифри мають бути зовсім інші.
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16.06.2022 17:00 Ответить
Негде воевать миллионам. А при ротациях снял свой броник и отдал товарищу, а сам отдыхаешь. Пластин побольше конечно надо, не с лопнутой же воевать.

Надо просто некоторые броники попроще иметь. В тылу. Даже каска стальная (тяжелая конечно, можно потоньше) и броник с тонкой пластиной из дешевой ткани. Не нужна сверхпрочная и легкая с кучей разгрузок и хорошими липучками, карманами, это только на передовой надо. А в тылу дешевый защитит от прилета ракеты, дешево и хорошо.
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16.06.2022 17:53 Ответить
"В тилу" - то у Франції? 🤔
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16.06.2022 18:20 Ответить
Це крапля в море...
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16.06.2022 17:01 Ответить
Полтавська військова адміністрація замовила 1000 бронежилетів 4-го класу захисту харківському «Топ Трейдінг Лайн» по 18900 грн за комплект.

І все було б чудово, якби закупівлі бронежилетів аналогічного класу в інших регіонах не виходили вдвічі дешевшими.

Деталі: https://poltava.to/news/66565/
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16.06.2022 17:06 Ответить
и ниче им не будет
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16.06.2022 17:13 Ответить
Читав одного волонтера, писала, що знайшли підрядників, які готові були шити форму по 30 баксів за комплект, однак у Міноборони вирішили шити через своїх за 90 баксів. Кому війна, а зебілам - прібарахлітся
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16.06.2022 17:15 Ответить
Армия должна быть обеспечена всем, в этом залог победы, а не ждать когда крысы максимум раздербанят подсчитают потери и отдадут остатки.
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16.06.2022 17:06 Ответить
Не тількі в числах забезечена а,й в логістиці,й проміжних логістичних пунктах що здатні забезпечувати потосну ротребу в зоні б.д
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16.06.2022 17:13 Ответить
Недури голову відсотки забезпечення поточної потреби,поточне резервквання,й забезпечення на розгортпння ???
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16.06.2022 17:07 Ответить
правильне зауваження - цікаві відносні показники, тобто відсотки до потреби.
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16.06.2022 17:09 Ответить
100% приписали "на себя" и те бронежилеты что купили, изготовили волонтеры. Но о них не слова, а тем более слова благодарности...
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16.06.2022 17:08 Ответить
Починає дуристику неприв'язаних до потреб чисел
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16.06.2022 17:09 Ответить
А де було міністерство оборони зі своїми передачами останні 3 роки?
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16.06.2022 17:10 Ответить
Де,безпілотники,де тепловізор,де прилади нічного бачення. Де оснащення саперних підрозділів?
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16.06.2022 17:11 Ответить
капец
минобороны прям сильно тыкает пальцем в генштаб
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16.06.2022 17:15 Ответить
Зарази що повинні забезпечувати реалізацію завдань визначеи Генштабом...! Знову хввст кобилою рулить???
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16.06.2022 17:18 Ответить
не зрузумів питання) можна перефразувати якось доступніше?)
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16.06.2022 17:24 Ответить
Вона,хоча,б,початкову військову освіту має? Вона здатна розуміти,чим полізла займатися?? Вона борщ здатна зварити?
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16.06.2022 17:16 Ответить
Мвноборони повинно вирішувати Всі завдання забезпечення Збройних Сил
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16.06.2022 17:19 Ответить
Він весільний генерал,,?
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16.06.2022 17:22 Ответить
Ну да Порох закупає, маляр відзвітовує
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16.06.2022 17:20 Ответить
Їм сподобалося звітувати за зроблену неними роботу,аби гроші йшли
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16.06.2022 17:24 Ответить
Блін ... Сил немає ... А оперативну мапу з нашого ГШ вона не хоче оприлюднити ??
Світ наляканих чиновників ...
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16.06.2022 17:49 Ответить
не понимаю.... броники ведь не тяжелое вооружение, и не думаю, что для их закупки нужны какие то политические решения и самиты... неужели на четвертый месяц войны невозможно наладить внутренее производство и внешнюю закупку... там нет никаких высоких технологий. Облегченные для тыла, подороже для передовой... стыдно должно быть военным руководителям.
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16.06.2022 18:32 Ответить
это уже было.

потом Марченко в камеру.

потом под залог.

уголовное дело движется как поддержка Орбаном(с такой скоростью)
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16.06.2022 23:46 Ответить
Не пройшло і трьох місяців.....робота "закипіла"....це що арахамія постарався чи падаляк ?
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16.06.2022 23:03 Ответить
 
 