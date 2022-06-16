В ВСУ за неделю передали более 33 тыс. бронежилетов и более 19 тыс. шлемов, - Маляр
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В течение недели в Вооруженные силы Украины Министерство обороны передало более 33 тысяч бронежилетов, 19 тысяч шлемов, 13,5 тыс. пар обуви и более 22 тысяч комплектов одежды.
Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 8 по 15 июня для обеспечения подразделений ВСУ Минобороны передало свыше 33 тысяч бронежилетов, свыше 19 тысяч шлемов, свыше 13,5 тысяч пар обуви и свыше 22 тысяч комплектов костюмов полевых", - сообщила Маляр, добавив, что в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча бронежилетов и пять тысяч шлемов, отгруженных поставщиками и уже на пути в ВСУ.
Она также напомнила, что уже осуществляется поставка зимней одежды для нужд ВСУ.
"Если подытожить поставки за первую половину июня, то Министерство обороны передало в ВСУ более 55 тысяч бронежилетов и более 27 тысяч шлемов", - подытожила Маляр.
По словам замминистра обороны, профильное министерство работает таким образом, чтобы гарантировать стабильные ритмичные поставки для армии и постепенно наращивать их объемы.
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Надо просто некоторые броники попроще иметь. В тылу. Даже каска стальная (тяжелая конечно, можно потоньше) и броник с тонкой пластиной из дешевой ткани. Не нужна сверхпрочная и легкая с кучей разгрузок и хорошими липучками, карманами, это только на передовой надо. А в тылу дешевый защитит от прилета ракеты, дешево и хорошо.
І все було б чудово, якби закупівлі бронежилетів аналогічного класу в інших регіонах не виходили вдвічі дешевшими.
Деталі: https://poltava.to/news/66565/
минобороны прям сильно тыкает пальцем в генштаб
Світ наляканих чиновників ...
потом Марченко в камеру.
потом под залог.
уголовное дело движется как поддержка Орбаном(с такой скоростью)