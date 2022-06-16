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Новости За рубежом
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демонтаж (190) закон (3090) Латвия (1153) декоммунизация (622)

В Латвии до 15 ноября демонтируют памятники и другие объекты, прославляющие советский и нацистский режимы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рига,пам'ятник

Сейм Латвии принял в четверг закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаж на территории Латвийской Республики". Он предполагает, что эти объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.

За закон проголосовал 61 депутат, против – 19. Депутаты отклонили предложение о сносе указанных объектов ранее – в августе или сентябре.

Ранее на заседании комиссии по образованию, культуре и науке советник исполнительного директора Риги Марис Кнокс отметил, что с учетом размера памятника советским воинам в Пардаугаве для самоуправления будет непростой задачей уложиться в срок до 15 ноября.

Законом предусмотрен снос памятника в парке Победы. Подземная часть должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.

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Остальные объекты, подлежащие демонтажу, до 31 июля определит Кабинет министров.

Демонтаж станет обязанностью самоуправления, возле которого находится объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

Закон также содержит специальные положения о демонтаже объектов, в частности, о том, что соответствующий муниципалитет имеет право инициировать демонтаж независимо от принадлежности объекта и земельного участка, на котором он расположен.

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Оригинальные детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющих художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов государственному, муниципальному или частному аккредитованному музею.

Для определения ценных деталей планируется использовать трехмерное лазерное сканирование. Предполагается, что вместе со сбором информации вся работа может занять около двух месяцев.

Новый закон запрещает экспонирование в общественных местах памятников, произведений искусства и других объектов, отвечающих хотя бы одному из следующих критериев: памятник прославляет "оккупационные власти СССР или нацистской Германии, связанные с ними событие или личность"; прославляет "тоталитарную идеологию, насилие, военную агрессию и идеологию, а также включает символы советской власти или нацизма".

Однако в законе отмечается, что это не распространяется на памятники, мемориалы, мемориальные доски, памятные места и другие объекты, расположенные в местах захоронения воинов, погибших во время Второй мировой войны.
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Топ комментарии
+12
Молодці. Після війни Україна має знищити всі пам'ятники які мають відношення до свинособак.
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16.06.2022 17:47
+11
"нацистський та радянсько-нацистський" - если точнее. сегодня "парашно-фашистский".
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16.06.2022 17:45
+8
И очень надеюсь что сказанное исполнит. У нас тоже любит много говорить и ничего не делать.
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16.06.2022 17:55
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"нацистський та радянсько-нацистський" - если точнее. сегодня "парашно-фашистский".
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16.06.2022 17:45 Ответить
Точніше буде КАЦАПОФАШИСТСЬКИЙ. Уважніше будьте.
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16.06.2022 20:21 Ответить
Молодці. Після війни Україна має знищити всі пам'ятники які мають відношення до свинособак.
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16.06.2022 17:47 Ответить
Не прошло и 33 лет...
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16.06.2022 17:51 Ответить
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16.06.2022 18:17 Ответить
Молотов звонит Риббентропу й каже..мы немецкое и совковое быдло и нацистска Германия заключили братский договор на 10 лет...
Сралин выехал Гитлера и...Наоборот...
ПАСКУДЫ...
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16.06.2022 17:53 Ответить
Латишам-респект.Бо фашистський радянський а тепер і рашистський режими-це одне ціле...
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16.06.2022 17:54 Ответить
И очень надеюсь что сказанное исполнит. У нас тоже любит много говорить и ничего не делать.
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16.06.2022 17:55 Ответить
eto ******* - "pozorny stolb" nuzna vzorvatj pod muziku balalaek kak mozhno skoree - dika portit siluet goroda

zasnjat eto na video , i atparavit kak podarok na rossija1
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16.06.2022 18:19 Ответить
Отже ж бандерівці
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16.06.2022 18:00 Ответить
fashisti
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16.06.2022 18:23 Ответить
Извините, чужих заслуг нам не надо, мы Лесные братья и есть свои достойные предки защищавшие землю Латвии от свинособак в 1940 году!
Слава Украине!
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16.06.2022 18:43 Ответить
*** ... путька войдет в историю как преступник-******* . Блин рашисты сотни лет строили империю лжи, а он просрал все за 100 с лишним дней. Талантище. Может кто-то скажет, что это заслуга Наших воинов и я соглашусь, но ведь жопой на ежа путька сам сел.
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16.06.2022 18:03 Ответить
Я служил в Латвии и Литве 1988-1989...уже тогда мацкалей и питерцев ипащили по роже...
Падаль.. рюсская а не народ...а Джохар Дудаев взорвал Латвию и Эстонию 1991_м...его авиаэскадрильи дислоцировались и там и там.смерть рюZZkamу быдлу...
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16.06.2022 18:04 Ответить
Сдаётся мне, что при3,14здел ты что-то! ЧМОрей - (Человек Московской Области) не любили НИГДЕ в Советской армии, а питерцев наоборот, считали скорее СВОИМИ - Балтикой, как исключение от всего остального роSSийского сброда! У меня ДМБ 86-88, и я осенью 1988 года был в ПОСЛЕДНИХ рядах, кого из Балтийцев увольняли в запас раньше срока. Во первых я был специалист ЗАС из ракетной части, во вторых служил в единственном воюющем (Афган) округе СССР - КтуркВО. Из других округов на полгода раньше чем я уходили вне зависимости какой срок службы. Так что тогда в Латвии и Литве делали "мацквичи"?!!!

И Джохар Дудаев как раз Латвию и Эстонию не бомбил, а СПАС отказавшись БОМБИТЬ! Тебя память подводит... либо засланный казачок?!
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16.06.2022 18:51 Ответить
Дудаев взорвал Латвию man liekas par to spridzināšanu ir domāts vārds pēdiņās...
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16.06.2022 19:05 Ответить
Шокирует, сколько же этого хлама до сих пор существует. Эту заразу надо было чистить под конец первой чеченской. Было идеальное время. Слабая Россия, слабый президент, низкие рейтинги. Они бы ничего не сделали и не взбрыкнули даже. Еще бы Зюганов набрал рейтинга и пошел бы на конфликт с купленными выборами для Ельцина.

У людей нет медицинского образования и понимания слово "стерилизация". Что оставишь одно непрочищенное место и зараза снова распространится целиком и полностью. Притом ряд советских или просоветских книг и фильмов вполне неплохи, поэтому по ним надо просто переснять достойный ремейк, заменив повестку на нужную, но сохранив ключевые моменты.
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16.06.2022 18:09 Ответить
tak. kacapi vsju EU zasrali svoimi "monumentami"....
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16.06.2022 18:21 Ответить
Когда в эпицентре снесут мавзолей с гнилым чучелом, тогда можно будет говорить о том, что есть маленькая надежда на выздоровление!
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16.06.2022 18:23 Ответить
А наші депутати вже понад 30 років щодня поклоняються ідолу окупанта ватутіна перед входом до ВР.
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16.06.2022 18:36 Ответить
Собственно ничего прославляющего в Латвии "нацистский режим", кроме советских памятников и нет!
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16.06.2022 18:40 Ответить
Слава Богам! Ми дожили до часу,коли називають совітських золдатен нацистами. А скільки років нам товкли про «аслабадітєлєй»…
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16.06.2022 18:46 Ответить
Я его "породил", я его и снесу!

Примерно в 1984-85 году у меня и всех работников моего завода добровольно-принудительно вычли деньги на строительство этого у*бища!

Кстати! Со мной работали два ветерана Второй мировой, один из них лётчик-асс кавалер каких то офигенных медалей за бои под Сталинградом, так ветераны больше всего МАТОМ возмущались за то, что у их семей деньги отняли!

А теперь моя подпись среди тысяч подписавших петицию и мои деньги, на этот раз добровольно и от души переведены в фонд СНОСА этого монстра оккупации и тоталитаризма.
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16.06.2022 18:56 Ответить
Ціеаво, і багато на сьогодні в Латвії залишилося пам'ятників нацистського режиму?
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16.06.2022 20:23 Ответить
v nekotorih bolshih gorodah e .....neskazhu shto mnogo. bolshenstvo posnasili v 90tie
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16.06.2022 21:57 Ответить
pod нацистського режиму podrazumevaetsa sovok .
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16.06.2022 21:59 Ответить
 
 