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Новости Политика Украины
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членство в ЕС (776) Макрон (945)

Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

макрон,зеленський,шольц

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все четыре страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете", – заявил Макрон.

Этот статус может развиваться в контексте политики соседства, добавил Макрон, упомянув в этой связи Молдову.

Президент Франции отметил, что этот путь будет продолжаться некоторое время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.

"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые возникают в отношении энергетической безопасности, безопасности мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего общего континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации и предлагаем идею единого европейского сообщества", – заявил Макрон.

Также читайте: Глава Европарламента Метсола о перспективе предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС: Визит Макрона, Шольца и Драги политически важен
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Топ комментарии
+13
Чує моє серце що почесну роль накладача вето вирішили лишити мадяру.....
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16.06.2022 17:56
+10
Мне попадались заметки тут, на ЦН, что мадьяры вроде не против. Я думаю, что нам таки дадут этот статус. Только вступать в ЭС можно будет после выполнения очень многих условий. Порох и ВР предыдущая приняли 144 закона, чтобы получить ассоциацию. А вот буба не сможет выполнить это задание. Если найвелычнишый обещает Байдену назначить прокурора САП, а потом не выполняет это по указке Бени, то о чем можно говорить.
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16.06.2022 18:06
+7
дякуємо Дімі Мєдвєдєву, його пост у твітері був останньою соломинкою, яка переломала горби цих "верблюдів", які ще мабуть вагались у наданні Україні кандидатства у ЄС
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16.06.2022 18:06
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Чує моє серце що почесну роль накладача вето вирішили лишити мадяру.....
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16.06.2022 17:56 Ответить
Та вже 100 раз казали, угорці не проти України в ЄС. Проблема буде зі вступом в НАТО.
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16.06.2022 18:03 Ответить
Чорногорія вошла в NATO даже не входя в ЄС.
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16.06.2022 22:05 Ответить
Шольц, Макрон и др.👍 Ещё на майдане в 2013 говорил: Украина это европа❗👍
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16.06.2022 18:06 Ответить
Мне попадались заметки тут, на ЦН, что мадьяры вроде не против. Я думаю, что нам таки дадут этот статус. Только вступать в ЭС можно будет после выполнения очень многих условий. Порох и ВР предыдущая приняли 144 закона, чтобы получить ассоциацию. А вот буба не сможет выполнить это задание. Если найвелычнишый обещает Байдену назначить прокурора САП, а потом не выполняет это по указке Бени, то о чем можно говорить.
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16.06.2022 18:06 Ответить
Поживем, увидим.
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16.06.2022 19:32 Ответить
Шо там відеть? ЄС і членограй поняття не сумісні
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16.06.2022 20:06 Ответить
Мадяр не проти.
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16.06.2022 18:12 Ответить
Головне питання - чого це нам буде коштувати? Щось тут не все так просто.
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16.06.2022 17:57 Ответить
Якщо ти пригрівся у сраці бені чи ахметова, то сильно схуднеш на користь України.
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16.06.2022 18:23 Ответить
А, суки, Венгри-проти. І всі разом потруть в ладошки.
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16.06.2022 17:57 Ответить
Угорці не проти.
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16.06.2022 18:11 Ответить
отлично
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16.06.2022 17:58 Ответить
дякуємо Дімі Мєдвєдєву, його пост у твітері був останньою соломинкою, яка переломала горби цих "верблюдів", які ще мабуть вагались у наданні Україні кандидатства у ЄС
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16.06.2022 18:06 Ответить
Сына угрожали новичков травануть, если не отработает. Ну и он устроил итальянскую забастовку. Ведь его статус заставляет его цитировать западные СМИ. А там чистейший нацизм. Лошадь-Лавров, видать, тоже эту итальнщику изображает. Формально соблюдает требования безмозглой кгбшной твари, но результат противоположный.
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16.06.2022 18:12 Ответить
Ну это они мужественные парни, пошли против карлика, ведь 2014 год начинался именно с этого. Правда процесс вступления растянут на лет 40 как Турции например.
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16.06.2022 18:03 Ответить
заспокойся, Польша вступала 10-15 років і за цей час одержала 100 млр. євро на модернізацію економіки
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16.06.2022 18:07 Ответить
це правда! статус кандидата - це краще, ніж план Маршала!
для цього Україна має визнати владу Європейського Суду Справедливості, що означатиме гарантію захисту прав міжнародних інвесторів (і знаком для них: інвестуйте сміливо).
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16.06.2022 18:39 Ответить
Они поддержали исключительно, исключительно ради того, что их избиратели были бы недовольны таким наглым и откровенным кидком Украины. Вот и все. Если бы не соцопросы, то они бы и пальцем не пошевелили. Либо же они даже нашли себе золотую рыбку с правом вето у себя в составе.

Да и этот статус кандидата - пустой звук. Посмеюсь, если его дадут прокацапской Грузии. Или Молдове, которая (пока еще) не заслужила его. Не говорю про Турцию, так как те прямо оккупировали территорию Кипра и поэтому не в ЕС, но в статусе кандидата страна с нашим населением будет не менее 10-15 лет, если не будут нужные инструменты давления. Это полное фуфло.

Заслуживает уважения лишь принятие в ЕС или в НАТО, ну и конечно союз с Великобританией. Полное принятие, окончательное.

В итоге, за эту поддержку мы должны им ровно ноль. Она столько и стоит.
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16.06.2022 18:04 Ответить
Соглашусь с вами полностью. И думаю, что это далеко не главный, а скорее отвод глаз от настоящего повода встречи. То, что кандидатство у нас в кармане сомнений не было еще на пороге обмусоливания этого вопроса, другое дело на сколько этот статус затянется.
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16.06.2022 18:11 Ответить
Я очень извиняюсь, но разве демократически избранные всенародным голосованием политики не должны выполнять волю своего избирателя? Это по поводу того, что пальцем не пошевелили бы.
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16.06.2022 18:12 Ответить
Питання тепер тільки на які поблажки тепер має піти Україна.Думаю таки треба буде віддавати кусок території.
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16.06.2022 18:12 Ответить
"Да и этот статус кандидата - пустой звук."
Це не правда!Цей статус відкриває доступ до фондів ЕС.Інша річ чи скористається країна цим інструментом.А дивлячись на Туреччину є сумніви,що вони мають бажання бути у складі ЕС.
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16.06.2022 18:13 Ответить
А что взамен? Просто нужно понимать, что ничего бесплатно не будет.
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16.06.2022 18:14 Ответить
Зелемойские Кучмисты Пинчука Молокойские..вы в Дупе... не спасет даже сериал" Сваты обосрались в Подмосковье"
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16.06.2022 18:18 Ответить
не будіте зверя - калістрати..
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16.06.2022 18:19 Ответить
Відчуття від побаченого написано кривими літерами на кожному обличчі. Це був важливий аргумент для правильного рішення. А ще ж і памперси мінялися під час звуків тривоги.
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16.06.2022 18:20 Ответить
все ***** - спочатку Перемога, далі статуси
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16.06.2022 18:21 Ответить
Байденко Порошенко с Борисом Джонсоненко договорились обосрать Маряну Безуглую..Казла Аrestovicha Леху...и типа адвоката...ФСБ Марка Фейгина...
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16.06.2022 18:26 Ответить
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·
9 мин

А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.
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16.06.2022 18:55 Ответить
це щоб пiдтримувати образ Украiни як учасницi вiйни. Все як треба, хай буде. Пiджак буде пiсля перемоги.
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17.06.2022 04:04 Ответить
Єто другоє, не на часі ©
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17.06.2022 11:33 Ответить
Франція та Німеччина - основні у ЄС, якщо вони згодні, питання вирішено.
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16.06.2022 18:57 Ответить
Слава Україні!
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16.06.2022 20:28 Ответить
Якщо хтось думає що це вже все, це не так ,Туречина ще 2006 році отримала статус кандидата і де вона? ,для того що б стати повноправним членом необхідні реформи ,мають зникнути корупція ,корупційні суди ,олігархи ітп.
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16.06.2022 20:50 Ответить
та хоча б спочатку у коломойши забрати 50% на армiю.
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17.06.2022 04:15 Ответить
Хтось бачив трансляцію? Він сильно скривився, коли сказав про підтримують ?
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16.06.2022 22:07 Ответить
Слова у кінці зустрічі :

- Ну все Вова, як домовились, членство вам даємо в обмін на неприниження росії і мирні перемовини з кремлем

Думаю було десь так.
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17.06.2022 00:02 Ответить
У Макрона, такая физиономия, как будто он помирил двух заклятых врагов, благодаря чему заработал себе 1 млрд. евро и стал президентом всего мира.
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17.06.2022 00:34 Ответить
Та пофіг...подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодло і спровокувало напад рашистів!
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17.06.2022 09:32 Ответить
Зеля хоть футболку постирал перед встречей? Или последний пинжак с карманами отдал в ВСУ? Пипец мудрый нарід выбрал клоуна-дегенерата, который даже не знает что такое протокол.
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17.06.2022 10:29 Ответить
Вони,лідери 3-х країн...та й увесь світ знає,що було в Омані і про домовленності бєніренигата....тому й теж ніби обіцяють...та жаль відчайдушних українцяів... бо довірили своє життя.....оманському кодлу...а зараз гинуть.....і знають ,що всі ці перемовини є блєф кремлівської мафії...яка зараз дуже,дуже,дуже ображається ...бо їй ніхто не вірить.....і вирішили придушить і залишить їх в своєму гівні......
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18.06.2022 08:29 Ответить
 
 