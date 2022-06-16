Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все четыре страны поддерживают статус кандидата в ЕС для Украины. Мы надеемся, что это решение будет единогласно принято в Евросовете", – заявил Макрон.
Этот статус может развиваться в контексте политики соседства, добавил Макрон, упомянув в этой связи Молдову.
Президент Франции отметил, что этот путь будет продолжаться некоторое время, о чем знает президент Украины Владимир Зеленский, и что конкретные шаги нужны уже сегодня.
"Этот европейский путь только начинается. Но уже сегодня нужны новые формы, новые ответы на вопросы, которые возникают в отношении энергетической безопасности, безопасности мобильности, инфраструктуры, вопросов молодежи. Поскольку Украина является частью нашего общего континентального пространства, мы хотим создать новые платформы кооперации и предлагаем идею единого европейского сообщества", – заявил Макрон.
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для цього Україна має визнати владу Європейського Суду Справедливості, що означатиме гарантію захисту прав міжнародних інвесторів (і знаком для них: інвестуйте сміливо).
Да и этот статус кандидата - пустой звук. Посмеюсь, если его дадут прокацапской Грузии. Или Молдове, которая (пока еще) не заслужила его. Не говорю про Турцию, так как те прямо оккупировали территорию Кипра и поэтому не в ЕС, но в статусе кандидата страна с нашим населением будет не менее 10-15 лет, если не будут нужные инструменты давления. Это полное фуфло.
Заслуживает уважения лишь принятие в ЕС или в НАТО, ну и конечно союз с Великобританией. Полное принятие, окончательное.
В итоге, за эту поддержку мы должны им ровно ноль. Она столько и стоит.
Це не правда!Цей статус відкриває доступ до фондів ЕС.Інша річ чи скористається країна цим інструментом.А дивлячись на Туреччину є сумніви,що вони мають бажання бути у складі ЕС.
@StarshinaZapasa
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9 мин
А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.
- Ну все Вова, як домовились, членство вам даємо в обмін на неприниження росії і мирні перемовини з кремлем
Думаю було десь так.