Нам нужен канал связи с Россией хотя бы по продовольственным вопросам, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что необходимо иметь работающий канал связи с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
"Нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", – отметил французский лидер.
По словам Макрона, на встрече главы Украины, Италии, Германии, Румынии и Франции обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию ООН по деблокаде украинских портов.
Президент Франции подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.
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+25 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+16 Сергей Иванофф
показать весь комментарий16.06.2022 18:20
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А вот ливер даже каски не передал!
Чи може Макро про голодуху в мокшан? Так то їхні проблеми, нехай самі і розплутують
организуйте эскадру в Чорное море, установите периметр коридора и загоните рос плоты в бухту севастополя, так да...стремно но реально...а вот это вот напоговорить это все сентиментальщина, путлеру пох сколько кого и где здохнет... он продает кризисы, это его фишка... пора бы уже знать
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/corporate-self-sanctioning-of-russia-has-us-fearing-economic-blowback
Каналізацією вдовольнишся?
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А також адрєса, паролі, явкі.
Чомусь у нас ця інфо* не висвітлювалась. Незрозуміло ...
Организуй поставки жаб в голодающее Поволжье через Беларусь.
Батька бирки поменяет и перепродаст, но уже дороже - будет вам славный гешефт!
****** цей поц...
одно сракозі віддало кацапні южну осетію,
це сракозі питаеться срусні Україну віддати?
у франчуков шо, наполеони скінчілися - одні сракозі на разі?
ми ще рижого з нафталіна витягнемо - буде пересрач тей ще з результатом одним - не буде України.
да знову схрони, бо навкруґи одна зелена кацапня...