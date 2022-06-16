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Нам нужен канал связи с Россией хотя бы по продовольственным вопросам, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что необходимо иметь работающий канал связи с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", – отметил французский лидер.

По словам Макрона, на встрече главы Украины, Италии, Германии, Румынии и Франции обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию ООН по деблокаде украинских портов.

Президент Франции подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, - Макрон
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Топ комментарии
+25
У Макрона ломка. Надо срочно набрать х*йла
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16.06.2022 18:20
+18
У Макрона как обычно есть фетиш на диалог с ******. Но в любом случае, спасибо президенту Франции за дополнительные цезари, эти гаубицы очень нравятся нашим парням на передовой, а еще больше кацапам, в ад идут табунами. Конечно хотелось бы больше цезарей, но и на том спасибо
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16.06.2022 18:23
+16
Не нам, а вам!
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16.06.2022 18:20
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Х*йло вже слухавку не бере?
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16.06.2022 18:20 Ответить
Та да, для виробницва макаронів потрібно борошно!
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17.06.2022 00:01 Ответить
У Макрона ломка. Надо срочно набрать х*йла
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16.06.2022 18:20 Ответить
Проте, поки офіційні перемовини заморожені, представники української переговорної групи спілкуються по телефону зі своїми російськими колегами "один-два рази на тиждень", щоб "бути на зв'язку".
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16.06.2022 19:15 Ответить
Не нам, а вам!
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16.06.2022 18:20 Ответить
Так в рельсу можно постучать
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16.06.2022 18:21 Ответить
А то можна подумати в вас його не має! Навіщо це лицемірство?!
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16.06.2022 18:21 Ответить
Дуже вже недешево дзвонити куйлу з України: роумінг...
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16.06.2022 19:31 Ответить
загляните з зелей на пару куйлу в очко
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16.06.2022 18:22 Ответить
У Макрона как обычно есть фетиш на диалог с ******. Но в любом случае, спасибо президенту Франции за дополнительные цезари, эти гаубицы очень нравятся нашим парням на передовой, а еще больше кацапам, в ад идут табунами. Конечно хотелось бы больше цезарей, но и на том спасибо
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16.06.2022 18:23 Ответить
первое заявление по итогам визита. после торжественного ужина, намечается совместный звонок ***** по этому поводу. можно догадаться, кто уже с дерева с телефоном спускается )
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16.06.2022 18:25 Ответить
Гаварілі би есчо,да боліт самі знаєте,що. Це я про макрона та його бажання з ****** побалакати маю на увазі..
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16.06.2022 18:26 Ответить
Козел вонючий.
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16.06.2022 18:27 Ответить
Этот козел хотя бы Милан и Цезарь поставляет в ВСУ!
А вот ливер даже каски не передал!
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16.06.2022 18:36 Ответить
Звідкиля ви такі грамотєї беретесь ? Ви квартири свої вже продали для допомоги ЗСУ ??
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16.06.2022 19:07 Ответить
Для чого вам анал? Робіть це як нормальні люди.
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16.06.2022 18:27 Ответить
блд, щоби що? невиправний
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16.06.2022 18:28 Ответить
хай в Новосибирск.там мужик есть,он с тобой последним х-ем без соли поделится!
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16.06.2022 18:30 Ответить
не знал, что репа имеет такую значительную роль во французской кухне.
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16.06.2022 18:34 Ответить
Яка така продовольча безпека? Світ залежить від України, он 40 чи то 400 мільйонів чекають на український хліб. А за мокшанський ніхто не згадував

Чи може Макро про голодуху в мокшан? Так то їхні проблеми, нехай самі і розплутують
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16.06.2022 18:36 Ответить
кончена шльондра 👎👎👎
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16.06.2022 18:40 Ответить
во время войны дипломатия не работает, но телефонист пытается
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16.06.2022 18:44 Ответить
Канал только через ствол Цезарей. Чем больше их тем лучше каналы.
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16.06.2022 18:45 Ответить
ну в целом договрится все равно не выйдет, так что Макрон зря так старается
организуйте эскадру в Чорное море, установите периметр коридора и загоните рос плоты в бухту севастополя, так да...стремно но реально...а вот это вот напоговорить это все сентиментальщина, путлеру пох сколько кого и где здохнет... он продает кризисы, это его фишка... пора бы уже знать
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16.06.2022 18:49 Ответить
Нащо гнати флот Франції у Чорне море ? Там є флоти Болгарії, Румунії і ... вуа-ля Турції ...
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16.06.2022 19:04 Ответить
где я писал про французкий флот?) имелся ввиду "обеспокоенный запад")
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16.06.2022 19:10 Ответить
Блумберг жжёт напалмом

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/corporate-self-sanctioning-of-russia-has-us-fearing-economic-blowback
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16.06.2022 18:50 Ответить
Канал для зв'язку і портал для бабла.
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16.06.2022 18:51 Ответить
Він огидний. Потом орки тоже будут спрашивать: "И эти тоже нас победили?"
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16.06.2022 18:51 Ответить
У него явно есть недвижимость в московии где-нибудь в Элисте или Благовещенске. Продавал бы уже эти сараи, как Жерар Депардье, да не мучал бы себя ностальгией.
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16.06.2022 18:52 Ответить
Канал з Росією потрібен, Мікрон?
Каналізацією вдовольнишся?
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16.06.2022 18:54 Ответить
Нам потрібен канал зв'язку із Росією... - Макрон
**********
А також адрєса, паролі, явкі.
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16.06.2022 18:55 Ответить
За словами Макрона, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.


Чомусь у нас ця інфо* не висвітлювалась. Незрозуміло ...
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16.06.2022 19:02 Ответить
макарон заканчивай с виноградом и сиром, вирощуй зернови...овёс и т.п...
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16.06.2022 19:03 Ответить
Щоб розмовляти, як вивезти крадену пшеницю?
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16.06.2022 19:05 Ответить
Макрон, вот тебе очередное бизнес предложение!

Организуй поставки жаб в голодающее Поволжье через Беларусь.

Батька бирки поменяет и перепродаст, но уже дороже - будет вам славный гешефт!
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16.06.2022 19:07 Ответить
Макрон має канал зв'язку з трупіним.Там,щоправда сонце не світить
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16.06.2022 19:14 Ответить
смотрит с перспективой. ведь скоро в возрождённых болотах на территории бывшей мацквы, будут снова водиться ооооооооот такие жабы!! по 7, и не меньше. но скоро. )
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16.06.2022 19:26 Ответить
апять лягушатник за свое !!!!
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16.06.2022 19:58 Ответить
От же ж дурень!
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16.06.2022 20:08 Ответить
Цей, блін, прямо телефоніст якийсь, маніакальний. Як комусь зудить глянути в очі *****, так цей жити не може, щоб з пуйлом не покалякати. Прямо маніяк телефонний.
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16.06.2022 20:35 Ответить
купіть вже цьому підарасу супутник на с ****** попіздеть..
****** цей поц...
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16.06.2022 21:10 Ответить
радістка мак...
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16.06.2022 21:12 Ответить
а шо такое з Франціею?
одно сракозі віддало кацапні южну осетію,
це сракозі питаеться срусні Україну віддати?
у франчуков шо, наполеони скінчілися - одні сракозі на разі?
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16.06.2022 21:20 Ответить
Франчуки + німці = україньска гімноантікоалиаліція...
ми ще рижого з нафталіна витягнемо - буде пересрач тей ще з результатом одним - не буде України.
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16.06.2022 21:26 Ответить
схрони всім хто любить Україну,
да знову схрони, бо навкруґи одна зелена кацапня...
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16.06.2022 21:37 Ответить
Встанови в кабінеті другий телефон. Будеш дзвонити з двох рук.
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16.06.2022 21:53 Ответить
А этот все пытается свой канал ⭕ подставлять пыньке!
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16.06.2022 23:14 Ответить
 
 