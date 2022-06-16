Нам нужен канал связи с Россией хотя бы по продовольственным вопросам, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что необходимо иметь работающий канал связи с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Нужно по некоторым вопросам иметь канал связи с Россией, хотя бы по вопросам продовольственной безопасности", – отметил французский лидер.

По словам Макрона, на встрече главы Украины, Италии, Германии, Румынии и Франции обсудили инициативу генерального секретаря ООН в этом контексте и поддержали резолюцию ООН по деблокаде украинских портов.

Президент Франции подчеркнул, что угроза мировой продовольственной безопасности является прямым следствием российской агрессии, и это никак не связано с введенными европейскими санкциями.

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