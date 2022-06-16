Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 16 июня
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 июня
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сто тринадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. В период с 14 по 16 июня проведено командно-штабное обучение с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил республики Беларусь.
В Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудару парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова, что на Сумщине.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях сдерживания подразделений Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону Государственной границы.
В Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.
На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел.
На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций наших войск вдоль линии соприкосновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
На Лиманском направлении активные наступательные действия не отмечены. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.
На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.
На Бахмутском направлении российские кафиры обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудара парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Чаривное.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредотачивать усилия на содержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций.
Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополиное, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.
Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом к 20 крылатым ракетам типа "Калибр".
Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению в глубь территории Украины. Участились случаи освобождения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений.
Между тем, украинские подразделения, выполняя огневые задачи, продолжают успешно уменьшать количество российских оккупантов на украинской земле".
Пожалуйста, подождите...
Вчера - сегодня Изюмская группировка противника начала "наращивать усилия" на Славянском направлении и продолжала таранить оборону украинских войск со всё возрастающим усердием. Сосредоточив на своём левом фланге ударную тактическую группу в размере 8-10 БТГр из состава 20-ОА (36-й омсбр, 752-го мсп, 237-го тп), а так же приданных сил и средств - 36-й ОА (5-й отбр) и 68-го АК (39-я омсбр), она ринулась в атаку на позиции Сил обороны Украины на участке Краснополье - Богородичное, действуя вдоль дороги М-03 в направлении на Краснополье и Долину... а так же на Богородичное.
Надо понимать, что командование Изюмской группировкой противника явно пытается прорваться на минимально возможное расстояние к Славянску (хотя бы в район Адамовка - Хрестище), перед тем, как в вести в бой основные свои силы на соседнем Барвенковском направлении (где оно уже сосредоточило порядка 9-и БТГр). И, судя по всему, они очень торопятся... ибо вокруг начинают твориться события, которые нифига не способствуют их дальнейшему "генеральному наступлению" на Славянск...
По состоянию на сегодняшний вечер... противнику вроде как удалось занять Долину, но за Богородичное всё ещё идёт бой. За Краснополье - тоже... Бои носят предельно ожесточённый характер с массированным применением всех возможных огневых средств поражения.
Одновременно с этим, войска противника, составляющие Лиманскую группировку, в количестве 5-и БТГр (из состава 239-го тп, 228-го мсп и 35-й омсбр) пытаются "способствовать" этому наступлению своих Изюмских "друзей", действуя через Татьяновку и Пришиб на то же самое Богородичное и заодно в сторону Сидорово. Вроде как, пока безуспешно для себя...
Однако, следует отметить, что на правом фланге всей этой весёлой компании, нынче начали происходить события, которые, как я сказал выше, явно не особо способствуют всей этой возне на околицах Славянска...
Да, я имею ввиду... контр-наступательные действия подразделений Сил обороны Украины в районе Спиваковка - Ивановка - Придонецкое (западнее Изюма - главной тыловой базы всей Изюмской группировки).
Самое интересное, что участок и направление этих действий при дальнейшем продвижении ВСУ выводят их, я бы сказал, в самое "козырное" место - в основной район дислокации главных сил всей арты и ракетных подразделений Изюмской группировки. Мало того, тут же рядом развёрнуты передовые пункты управления (ППУ) - 3-й мсд, 11-го АК и всей 35-й ОА (просто бинго...). И на этом пути у контр-атакующих подразделений ВСУ находятся лишь несколько "проблем", в виде фланговой тактической группы противника, состоящая из 1 БТГр 423-го Ямпольского мсп, 1 БТГр 69-й обрп и "полу-БТгр" из состава 38-й омсбр.
Правда, следует отметить, что командование Изюмской группировки войск противника всё быстро и правильно поняло, как только наши передовые подразделения начали продвижение от "обратной" излучины Северского Донца в сторону Изюмского лесного массива.
Достигнув его, наши передовые подразделения начали закрепляться, а вот командование войск противника в срочном порядке начало переброску на этот участок части сил и средств своей Лиманской группировки... в виде ещё одной дополнительной БТГр из состава 239-го тп. и подразделений 10-го мп РХБЗ на ТОС-1А "Солнцепёк" (явно с прицелом "выжечь" лес вместе с нашими подразделениями и не допустит их продвижения к самому Изюму). Ну, посмотрим...кто кого там выжжет...
Если мне не верите, самостоятельно возьмите и откройте карту данной местности, приложите обыкновенную линейку к ней, померьте расстояние между Изюмским лесом и западной окраиной самого Изюма, потом определите масштаб карты и переведите полученное расстояние на линейке в км...Потом проделайте точно такую же операцию на карте между передовыми позициями войск противника в районе Берестового и в районе Белогоровки или Серебрянки... Теперь закройте глаза и мысленно сравните полученные значения и определите.... кому ближе и быстрее...
Правильно, ВСУ, мягко говоря, значительно ближе... к окраинам Изюма (где, кстати, в районе Капитоливки находится ПУ этих самых дженералей), нежели две наступающие навстречу друг дружке ударные группировки противника, известные в моих обзорах под условными наименованиями "Лиманской" и "Попаснянской"... между собой. И это без учёта того фактора, что противнику для "замыкания кольца", ещё потребуется форсировать Северский Донец, тогда как перед ВСУ под Изюмом... такая проблема не стоит... ибо они перешли его ещё перед началом своих контр-наступательных действий в районе той самой "обратной излучины"...
Как видим, украинское военное командование переигрывает "лучшие оперативные умы" российского военного командования не только в Таврийской операционной зоне, но и тут, на Донбассе... Им бы ещё "стволов" дальнобойных побольше... да ПВО помощнее и танков с ББМ-ками... в общем всего побольше, да помощнее...
Теперь о Лиманской группировке.
Тут, как говорят в Кремле... всё идёт "по плану". Проводится интенсивная и плодотворная плодготовка к форсированию Северского Донца (в виде настойчивой инженерной и обычной разведки нескольких участков реки силами разведбата 55-й омсбр и 40-го исп в районе Закитного), а так же интенсивное пополнение самой группировкой "свежими" подразделениями. В частности, к уже развёрнутым на левом берегу Северского Донца 7-и БТГр из состава 15-й, 21-й, 30-й и 74-й омсбр... на днях добавились ещё 3 (одна из них танковая), из состава 55-й омсбр и 6-го тп. Таким образом, командование войск противника довело численный состав своей Лиманской группировки до показателей, вполне сравнимых с аналогичными показателями Изюмской и Попаснянской группировок... Понятно, что делается всё это явно не только ради красивых циферок на бумажке с табличками.
В районе Северодонецка продолжаются упорные уличные бои. Передовые подразделения противника атакуют по 3-м сходящимся направлениям и уже по ряду сообщений контролируют большую часть города...
За исключением Золотого, во всех остальных случаях - невдача спіткала російського спортсмена... Под Золотым, на момент написания обзора, бои продолжались. И да, Тошковку "до конца" они тоже так и не взяли. Вообщем, у Попаснянских, в последнее время, тоже что-то расклеилось...
Фланги, заразы такие, не расширяются, укропы, время от времени, даже контр-атакуют и всё в бочину норовят стукнуть, "мобиков" на восстановление "бомбаских батальонов" местами тупо и явно не хватает...
Резюмируем...
Не знаю, сейчас все в ожидании очередного масштабного наступления противника под общим названием "Последний рывок". Но я, так не думаю. Судя по тому, как организовывают и ведут боевые действия российские генералы, термин "цикличность" они вполне освоили и даже наловчились применять его на практике...
На сегодняшний день, я не вижу особых препятствий для раша-паЛкаводцеФ в деле перевода этого самого "Последнего рывка", например в "ПРЕД-последний"... и не обязательно он может быть именно на Донбассе.
Машовец