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Франция будет усиливать военную поддержку Украины и предоставит лабораторию для анализа ДНК, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,зеленський,шольц

Франция намерена продолжить финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, заявил президент Эмманюэль Макрон и анонсировал поставки дополнительных самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем усиливать военную поддержку", – сказал президент Франции на пресс-конференции в Киеве.

Макрон подчеркнул, что Франция с первых же дней неспровоцированной российской вооруженной агрессии выступила с инициативой и отправила специальных экспертов для расследования российских военных преступлений, которые не должны оставаться безнаказанными.

Президент Франции сообщил, что Украине будет передана мобильная лаборатория для анализа ДНК, являющаяся важным инструментом для сложной работы составления доказательств, чтобы международное правосудие выполнило свою работу.

"Европа с первого дня войны стала на сторону свободной и независимой Украины, на сторону международного права, защиту принципов, прописанных в Хартии ООН, которые Россия решила пренебречь абсолютно сознательным и ничем не спровоцированным способом... Украина может на нас рассчитывать", - подчеркнул. Макрон.

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Позиция Макрона сдвинулась в сторону Украиньі , надеюсь .
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16.06.2022 19:26 Ответить
и снаряды с газогенераторами, donne moi s'il te plait...
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16.06.2022 19:34 Ответить
какой цинизм....
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16.06.2022 19:43 Ответить
Чому? це також потрібно робити. А вивільнені кошти треба направити на закупку БК
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16.06.2022 19:51 Ответить
вас не дивує допомога від Франції??? Лабораторія для аналізу ДНК.
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16.06.2022 20:04 Ответить
"лабораторией" тоже будем кидаться, вместо асфальта?
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16.06.2022 20:05 Ответить
Ой всьо кацапи. Тепер в нас і хфранзуські біалабараторії НАТО
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16.06.2022 20:20 Ответить
Кацапи в своїх змі після того що сказав Макрон: "Вслед за США свои биолаборатории на Украине открывает Франция."😂
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16.06.2022 21:50 Ответить
Ещё гробы предложите.
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16.06.2022 21:52 Ответить
 
 