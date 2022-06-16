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Новости Война в Украине
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Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС может стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,зеленський,шольц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений XXI века.

"Главным проявлением нашей сильной и общей позиции может стать поддержка (со стороны европейских стран – ред) нашей интеграции в ЕС. Сам ход Европы доказал правильность положительного ответа на украинское стремление. Статус кандидата в члены ЕС может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века. Я верю, что это решение станет нашим сильным историческим успехом", - заявил Зеленский на совместном брифинге в Киеве с Шольцом, Макроном, Драги и Иоганнисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в Украине понимают, что путь в ЕС – это путь, а не один шаг.

"Но на этом пути должно быть начало. И мы готовы работать так, чтобы наше государство трансформировалось в полноправного члена ЕС. И украинцы уже заслужили право стать на этот путь и получить этот статус кандидата", - добавил он.

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Топ комментарии
+11
Коли вже блаZень поголиться і вдягнеться та взується, як справжній Президент України на офіційну зустріч, а не як підліток? А так - сором, а як рот відкриває, то сором і ганьба.
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16.06.2022 19:32
+11
Аркадій Бабченко

А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Автомат с глушителем обязательно. Весь в Пикатинни. А то мачизм незавершен как-то.

Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.

Можно вывезти мальчика из Квартала, но нельзя Квартал из мальчика.

ЗЫ: Почитал комменты. И вы мне ещё будете говорить, что небритого мачо в футболке ни за что на свете не изберут на второй срок?

Вопрос "А какого черта ты вообще ходишь в хаки и небритым за шестьсот километров от войны, если ты не в окопе и не в плену" задавать вообще бессмысленно, я так понимаю.

Гугл - Служба Протокола - дипломатический этикет - читать.
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16.06.2022 19:46
+7
Криворогата шпана.
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16.06.2022 19:40
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"і головне - це рішення покриє надання безвізу, як бик вівцю," - тонко закінчив найвеличніший )
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16.06.2022 19:18 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата в члени Європейського
Союзу для України може історично посилити свободу в Європі.....
Це як посилити наукову спільноту, давши Киві вчену ступінь.
Цей зеленомордий поц хоть розуміє,що він читає з бумажки.Хоча,про що це я?У цього хрипатого імбіцила діслексія провірена часом.
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16.06.2022 19:34 Ответить
Навіть всєя Галактики.
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16.06.2022 19:21 Ответить
Реально так,цеж Генітальніший гєополітик світу та Всесвіту сказав!!))
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16.06.2022 19:33 Ответить
Качественньій скачек в отношениях Украиньі с ЕС особенно необходим сейчас , во время отражения российской агрессии . Все будет Украина ! 🇺🇦
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16.06.2022 19:24 Ответить
Тому кремлівські гниди постійно торпедують і випробовують ЄС таНАТО на толерантність та терпіння надмірними вимогами і відвертим нахабством!!!))
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16.06.2022 19:38 Ответить
Да, это Вы верно подметили, что у торчка качественный скачок.
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16.06.2022 19:44 Ответить
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16.06.2022 19:27 Ответить
На власному досвіді знаю, що це так: розмовляв, було діло десь у 2006 ще, з одним рускім, і всю дорогу воно скиглило, що сумує за росією, що в Німеччині все "не так" і все "не те"... Коли мені вже все це набридло, питаю, а чому ж ти не повернешся до росії, якщо все настільки погано? Відповідь, знаєте, яка була? "Та ну її накуй!" Нащо було скиглити тоді -- не розумію... Незрозуміла логіка в людей.
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16.06.2022 19:56 Ответить
Коли вже блаZень поголиться і вдягнеться та взується, як справжній Президент України на офіційну зустріч, а не як підліток? А так - сором, а як рот відкриває, то сором і ганьба.
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16.06.2022 19:32 Ответить
Зелений хіпстер.Бидло за нього холосувавше-оцінить.Прастой парєнь с народа.
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16.06.2022 19:37 Ответить
Та да, а когда дадут статус кандидата, то вообще в семейках и майке будет встречаться.
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16.06.2022 19:42 Ответить
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16.06.2022 20:08 Ответить
заспокойтесь. 73% - намальовані. Немає стільки психів в Україні.
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16.06.2022 20:08 Ответить
На жаль є....
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16.06.2022 20:55 Ответить
Криворогата шпана.
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16.06.2022 19:40 Ответить
Ну… так ключове, головне бути в цьому впевненим самому. І не треба применшувати, для ЄС саме ключове рішення з моменту заснування
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16.06.2022 19:46 Ответить
Аркадій Бабченко

А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Автомат с глушителем обязательно. Весь в Пикатинни. А то мачизм незавершен как-то.

Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.

Можно вывезти мальчика из Квартала, но нельзя Квартал из мальчика.

ЗЫ: Почитал комменты. И вы мне ещё будете говорить, что небритого мачо в футболке ни за что на свете не изберут на второй срок?

Вопрос "А какого черта ты вообще ходишь в хаки и небритым за шестьсот километров от войны, если ты не в окопе и не в плену" задавать вообще бессмысленно, я так понимаю.

Гугл - Служба Протокола - дипломатический этикет - читать.
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16.06.2022 19:46 Ответить
А понти куди подіти? Шось з жахом вважається, що він тепер наш пожиттєвий..і поф на вибори і бажання. Він тупо тепер рятівник і мессія..
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16.06.2022 20:12 Ответить
прикольно, вот и фиксация "победы".
вангону: никто никого в ЕС не примет при этй власти
кандидатство - это как получить ручку во время екзамена, что бы его сдать... само по себе получить ручку не дает никому оценку "видминно".
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16.06.2022 20:09 Ответить
тю...зато ціни на все зрівняють з цінами у ЄС.
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16.06.2022 20:13 Ответить
Мля..Даже на скумбрию?
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17.06.2022 08:30 Ответить
Даже тут слышен смех наумова и акста и словакии(((
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16.06.2022 20:26 Ответить
Чего только не придумает наш, прости господи, президент ... лишь бы не проводить реформы и не бороться с коррупцией.
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16.06.2022 20:44 Ответить
 
 