Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС может стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статус кандидата в члены Европейского Союза для Украины может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений XXI века.
"Главным проявлением нашей сильной и общей позиции может стать поддержка (со стороны европейских стран – ред) нашей интеграции в ЕС. Сам ход Европы доказал правильность положительного ответа на украинское стремление. Статус кандидата в члены ЕС может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века. Я верю, что это решение станет нашим сильным историческим успехом", - заявил Зеленский на совместном брифинге в Киеве с Шольцом, Макроном, Драги и Иоганнисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, в Украине понимают, что путь в ЕС – это путь, а не один шаг.
"Но на этом пути должно быть начало. И мы готовы работать так, чтобы наше государство трансформировалось в полноправного члена ЕС. И украинцы уже заслужили право стать на этот путь и получить этот статус кандидата", - добавил он.
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Союзу для України може історично посилити свободу в Європі.....
Це як посилити наукову спільноту, давши Киві вчену ступінь.
Цей зеленомордий поц хоть розуміє,що він читає з бумажки.Хоча,про що це я?У цього хрипатого імбіцила діслексія провірена часом.
А он что, теперь до конца жизни будет небритым в футболке? Дипломатии больше нет? Протоколов нет? Это Президенты на официальном брифинге, на секундочку. А если с королевой встреча будет? А чего без автомата и скоча уж тогда? Автомат с глушителем обязательно. Весь в Пикатинни. А то мачизм незавершен как-то.
Актёр нашёл свой образ. Актёр счастлив светом софитов.
Можно вывезти мальчика из Квартала, но нельзя Квартал из мальчика.
ЗЫ: Почитал комменты. И вы мне ещё будете говорить, что небритого мачо в футболке ни за что на свете не изберут на второй срок?
Вопрос "А какого черта ты вообще ходишь в хаки и небритым за шестьсот километров от войны, если ты не в окопе и не в плену" задавать вообще бессмысленно, я так понимаю.
Гугл - Служба Протокола - дипломатический этикет - читать.
вангону: никто никого в ЕС не примет при этй власти
кандидатство - это как получить ручку во время екзамена, что бы его сдать... само по себе получить ручку не дает никому оценку "видминно".