Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины в переговорах с Россией, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Германия и Франция не потребуют уступок от Украины на переговорах с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступок", - сказал Макрон, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, по его словам, Франция будет поддерживать канал диалога с Россией. "Когда-нибудь конфликт должен завершиться", - подчеркнул президент Франции.

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