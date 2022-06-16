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Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины в переговорах с Россией, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Германия и Франция не потребуют уступок от Украины на переговорах с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступок", - сказал Макрон, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом, по его словам, Франция будет поддерживать канал диалога с Россией. "Когда-нибудь конфликт должен завершиться", - подчеркнул президент Франции.
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+24 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий16.06.2022 19:30
+12 Vadim Izumov 8c903f2e
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+6 Ireland
показать весь комментарий16.06.2022 19:37
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Конфлікт у нього між дружиною бо карлику постійно звонить , в Україні війна !
А чому не учасниками в складі антикасапської коаліції?
Що їм там в офісі робили, можливо там Люся пАЦтАлом сидів з Падляком?
2. ******* из всех стволов.
3. ******* из всех стволов и всеми доступными санкциями.
Оголтелый милитаризм и реваншизм лечится только так. Посмотрите на немцев и японцев - какими бравыми арийцами и самураями они были в первой половине ХХ века. И какими няшными белыми и пушистыми миротворцами они стали после.
Проблема россиян в том что они давно не терпели катастрофических поражений. О холодной войне они почему то предпочитают не вспоминать. Память что ли короткая.