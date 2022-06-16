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Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины в переговорах с Россией, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,зеленський,шольц

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Германия и Франция не потребуют уступок от Украины на переговорах с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Условия переговоров и формат будут определяться Украиной. Германия и Франция не будут переговорщиками за спиной Украины, требовать уступок. Этого нет и не будет. Мы будем требовательным посредником, но не будем требовать уступок", - сказал Макрон, отвечая на вопросы после встречи лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, по его словам, Франция будет поддерживать канал диалога с Россией. "Когда-нибудь конфликт должен завершиться", - подчеркнул президент Франции.

Читайте: Франция будет усиливать военную поддержку Украины и предоставит лабораторию для анализа ДНК, - Макрон
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Топ комментарии
+24
Плотно англо-саксы пообщались с мосье Макроном)))
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16.06.2022 19:30
+12
Я тоже подумал ну нах. и перешол с коньяка на виски
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16.06.2022 19:37
+6
"Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.

Конфлікт у нього між дружиною бо карлику постійно звонить , в Україні війна !
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16.06.2022 19:37
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Плотно англо-саксы пообщались с мосье Макроном)))
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16.06.2022 19:30 Ответить
Я тоже подумал ну нах. и перешол с коньяка на виски
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16.06.2022 19:37 Ответить
Макрон и Шольц теперь с британцами в одной упряжке👍И ни какой юхло им не указ❗Даже орбан закрыл хлеборезку и осторожно делает, что скажут старшие по евросоюзу❗
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16.06.2022 19:51 Ответить
Достаточно требовать не уступок, а самого факта переговоров, что, думаю, сейчас и требуют данные личности. Активизировавшийся сегодня арахимия тому подтверждение. И ермак за спинами уже за ниточки дергает.
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16.06.2022 19:55 Ответить
Будь чесним перед собою, південну частину вони вже здали. На півночі не вийшло, бо тероборонівці, думаю проявили несподівану для декого ініціативу, рогребли склади зброї і показали хто в домі хазяїн. та й дешеве добриво прогавити не можна було - весна на носі.
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16.06.2022 21:40 Ответить
У вас якесь дивне уявлення про війну. Звідки у ТО артиллерія, якою насправді винищили кацапів на Піночі?
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17.06.2022 11:21 Ответить
Ну и слава богу
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16.06.2022 19:30 Ответить
Ничего воровать не нужно все украдено до нас
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16.06.2022 19:49 Ответить
Аби сказане не розбігалось із зробленим.
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16.06.2022 19:34 Ответить
"Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.

Конфлікт у нього між дружиною бо карлику постійно звонить , в Україні війна !
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16.06.2022 19:37 Ответить
Президент Зеленский умеет убеждать убедительньіми аргументами ! Так держать ! 🇺🇦
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16.06.2022 19:37 Ответить
Шо ***?
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16.06.2022 19:41 Ответить
Ну да Путина убедил не нападать
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16.06.2022 19:44 Ответить
а мог бы взять топор и порубить их обох трёх на пазлы! )
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16.06.2022 19:48 Ответить
Він вміє переконувати тільки свій лохторат.
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16.06.2022 19:50 Ответить
Та ти смішний
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17.06.2022 03:53 Ответить
Які ще нах@й переговори ?!?
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16.06.2022 19:38 Ответить
Про умови капітуляції росії.
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16.06.2022 19:43 Ответить
ще ми вс старих підарів питати будемо))
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16.06.2022 19:39 Ответить
Для Украины это победа... а ОП в таком случае просто некуда деваться.
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16.06.2022 19:50 Ответить
Кротам в ОПі всеодно "шо наступать бежать, шо отступать бежать".
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16.06.2022 19:52 Ответить
Що , в них є право вимагати ?
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16.06.2022 19:50 Ответить
будуть посередниками?

А чому не учасниками в складі антикасапської коаліції?
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16.06.2022 19:51 Ответить
Це не конфликт, телепень. Конфлiкт у тебе з набором хромосом.
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16.06.2022 19:53 Ответить

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16.06.2022 20:01 Ответить
мусьйо..принуждєніє к міру?
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16.06.2022 20:14 Ответить
Жесть
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16.06.2022 22:45 Ответить
К уступкам не принуждаем, но конфликт надо поскорее завершать путем переговоров с нашим посредничеством. Эзоп практически.
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16.06.2022 20:02 Ответить
початок анегдоту----ПРИЇХАВ НІМЕЦЬ ,ФРАНЦУЗ І ІТАЛІЄЦЬ В КИЇВ
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16.06.2022 20:08 Ответить
Навіть після Ірпеня Макарон все ще думає про перемовини? З дуба впав?
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16.06.2022 20:31 Ответить
Якась дивна позиція від цих добродіїв!
Що їм там в офісі робили, можливо там Люся пАЦтАлом сидів з Падляком?
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16.06.2022 20:47 Ответить
На фоне этих двух ботанов Зе выглядят как рэмбо.
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16.06.2022 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YpgHb2Iz5ao
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16.06.2022 21:36 Ответить
Та ну на...Хай хтось тільки заікнеться про якісь поступки, що чужі, що наші, після Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Сіверодонецькаті ще багатьох міст , містечок і сіл де орудовала кацапня...
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16.06.2022 21:39 Ответить
1. *******.
2. ******* из всех стволов.
3. ******* из всех стволов и всеми доступными санкциями.

Оголтелый милитаризм и реваншизм лечится только так. Посмотрите на немцев и японцев - какими бравыми арийцами и самураями они были в первой половине ХХ века. И какими няшными белыми и пушистыми миротворцами они стали после.
Проблема россиян в том что они давно не терпели катастрофических поражений. О холодной войне они почему то предпочитают не вспоминать. Память что ли короткая.
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16.06.2022 21:46 Ответить
С рашкой неочем договариваться. Только уничтожить
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16.06.2022 23:51 Ответить
А Италия с Румынией?
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17.06.2022 01:35 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів!
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17.06.2022 09:44 Ответить
 
 