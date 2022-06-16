Харьковского адвоката будут судить за передачу российскому военному сведений о ВСУ, - прокуратура

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский райсуд города обвинительный акт в отношении адвоката, который передавал своему знакомому, служащему в ВС РФ, сведения о военной технике ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"16 марта 2022 года адвокат, который ехал своей машиной по Слободскому району Харькова, увидел военную технику ВСУ и начал ее фотографировать. Эта информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Минобороны Украины и другими уполномоченными органами. Приехав домой, обвиняемый отправил фото и информацию своему знакомому, который служит в рядах ВС РФ", - сообщается в информации.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему инкриминируется ч.2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенное в условиях военного положения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры, дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

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