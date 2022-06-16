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Харьков (6515) государственная измена (949)

Харьковского адвоката будут судить за передачу российскому военному сведений о ВСУ, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокуратура

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в Киевский райсуд города обвинительный акт в отношении адвоката, который передавал своему знакомому, служащему в ВС РФ, сведения о военной технике ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"16 марта 2022 года адвокат, который ехал своей машиной по Слободскому району Харькова, увидел военную технику ВСУ и начал ее фотографировать. Эта информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Минобороны Украины и другими уполномоченными органами. Приехав домой, обвиняемый отправил фото и информацию своему знакомому, который служит в рядах ВС РФ", - сообщается в информации.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему инкриминируется ч.2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ, совершенное в условиях военного положения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры, дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

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Топ комментарии
+4
Теперь чудо-адвокат не сможет защищать рашистских орков.
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16.06.2022 19:43
+2
у закритому режимі - его нужно долго пиз...ть ногами
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16.06.2022 20:09
+2
щось мені підказує, що в колонії він отримає роз"яснення як не можна продавати Батьківщину
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16.06.2022 21:10
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Чергова мерзенна гнида...
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16.06.2022 19:40 Ответить
у закритому режимі - его нужно долго пиз...ть ногами
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16.06.2022 20:09 Ответить
дайте вгадаю! довбане ********?)
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16.06.2022 19:41 Ответить
Теперь чудо-адвокат не сможет защищать рашистских орков.
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16.06.2022 19:43 Ответить
Прилюдно повесить по законам военного времени, чтобы другим неповадно было..
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16.06.2022 19:55 Ответить
Чому бездіють закони військового стану?
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16.06.2022 19:55 Ответить
Назвеш ці "закони"? Просто цікаво - що це таке?
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16.06.2022 21:12 Ответить
На бутылку ********
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16.06.2022 19:58 Ответить
Ха. Судьи дадут условно, а прокурватура и наградить своего может.
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16.06.2022 20:06 Ответить
Измена Родине от 5 до 8??? Это шо за законы такие???
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16.06.2022 20:13 Ответить
Хороший адвокат, як Медведчук для Стуса. Відмінна нандедатура на голову САП при сьогоднішній владі.
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16.06.2022 20:28 Ответить
Ярко всё: и то что адвокат, и то что харьковский ...
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16.06.2022 20:43 Ответить
щось мені підказує, що в колонії він отримає роз"яснення як не можна продавати Батьківщину
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16.06.2022 21:10 Ответить
 
 