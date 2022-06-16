В США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину

США продолжают оказывать военную помощь Украине. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что поставки оружия проводятся рекордными темпами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы работаем над этим (над поставкой оружия – ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что военную помощь Украине будут оказывать до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".

"Мы будем продолжать помогать вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.

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