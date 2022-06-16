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В США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США продолжают оказывать военную помощь Украине. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что поставки оружия проводятся рекордными темпами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы работаем над этим (над поставкой оружия – ред.) очень и очень усердно. Помощь поступает с рекордной скоростью, а США ведут постоянные переговоры с Украиной", - подчеркнул Кирби.
Он также добавил, что военную помощь Украине будут оказывать до того момента, "пока Россия не прекратит боевые действия".
"Мы будем продолжать помогать вооруженным силам Украины защищаться и вернуть территории, особенно на востоке и юге", - добавил Кирби.
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий16.06.2022 20:16
+16 Евгений Агро
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показать весь комментарий16.06.2022 20:10
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Пожалуйста, подождите...
кстати, судя по красному заплывшему рылу лысого.. он из той же команды... грузчиков ))))
він з братом забезпечує будівництво лороги щебнем та відсівом......
нажаль це не єдині його "здобутки"...
Китай за всем этим смотрит очень внимательно. У Китая нет проблем с выборами и оппозицией. Несогласие с генеральной линией пресекается на корню. Талантливые и амбициозные кооптируются в систему и работают на нее, а не против. Китай может десятилетиями, медленно и последовательно, вести свою игру, потихоньку подчиняя своему влиянию все новые страны и регионы.
Неудача Украины станет еще одной демонстрацией слабости либерально-демократической модели управления и принятия решений в условиях кризиса по сравнению с уавторитарной. Дальше будут Тайвань, Микронезия, Юго-восточная Азия. Конечно, не завтра. Но неизбежно.
Це станеться тоді, коли у кацапії не буде ні м'яса, ні заліза. А ще краще - самої кацапії.
Питання лише в який термін та якою ціною Україна все це реалізує.
Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено. В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».