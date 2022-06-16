Россия должна понять, что не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет Украине, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"РФ должен понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет: не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы РФ отозвала свои войска, и чтобы она согласилась на мирные переговоры", – сказал Шольц.

Он отметил, что только Украина, ее президент, парламент и украинский народ могут решать, что для них важно.

"И мы можем договариваться о мире только в их понимании", – подчеркнул канцлер Германии.

Читайте: Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, - Шольц