Россия должна понять, что не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет Украине, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"РФ должен понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет: не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы РФ отозвала свои войска, и чтобы она согласилась на мирные переговоры", – сказал Шольц.
Он отметил, что только Украина, ее президент, парламент и украинский народ могут решать, что для них важно.
"И мы можем договариваться о мире только в их понимании", – подчеркнул канцлер Германии.
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Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...