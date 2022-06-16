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Россия должна понять, что не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет Украине, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,зеленський,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия должна отозвать свои войска с территории Украины и согласиться на мирные переговоры.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"РФ должен понять, что она не имеет права добиваться того, чего она хочет: не могут быть выполнены требования, которые она предъявляет к Украине. А Украине нужна значительная помощь – как финансовая, так и военная. И необходимо, чтобы РФ отозвала свои войска, и чтобы она согласилась на мирные переговоры", – сказал Шольц.

Он отметил, что только Украина, ее президент, парламент и украинский народ могут решать, что для них важно.

"И мы можем договариваться о мире только в их понимании", – подчеркнул канцлер Германии.

Читайте: Германия будет предоставлять Украине оружие и дальше, - Шольц
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Топ комментарии
+9
"Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо."
-----
Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
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16.06.2022 20:14
+6
Про яке відкликання касапських військ, про які переговори, про який мир в зеліному розумінні він талдинить, якщо навіть Зеля не знає, що він хоче отримати в результаті цієї кацапо-української війни?
Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...
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16.06.2022 20:26
+4
а коли вже зрозуміють, після всього того, що сталося, рф взагалі не має права озвучувати про якісь хотілки, вимоги у рф, а коли вже з рф будете вимогати?
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16.06.2022 20:32
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Я бы на месте зебила сказал *****, что бы он отсосал не нагибаясь ( они же гадости говорят ну так пора перейти на их язык )
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16.06.2022 20:11 Ответить
Шольц это Шольц👍
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16.06.2022 20:12 Ответить
Тоже не пойму почему боневтик ещё с экрана марафона не заявил что путин ***** ******. Чо он сделает? Ещё сильнее нападёт? А так дуба сплотил нацию схеще сильнее доказав что не боится *******. Но что можно требовать от терпилы которая извинялась перед ************ рамзанкой дыровым?
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16.06.2022 20:20 Ответить
ну й сказав би, влаштував би шоу, осоромив би країну на цілий Світ, щоб всі думали що ми таке саме хамло як і русскіє і що би це дало? А от як би він проявив би політичну волю, повигрібав би всіх російських посіпак хоча би зі свого оточення, реформи би провів, олігархам би прищімів, це неаби як вдарило би по путіну в тому числі і допомогло би нам.
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16.06.2022 20:28 Ответить
"Він зазначив, що лише Україна, її президент, парламент і український народ можуть вирішувати, що для них важливо."
-----
Ні ні ні, президент та парламент тут явно зайві, вони вже "нарєшалі"
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16.06.2022 20:14 Ответить
"Умом росію нє понять..." (Тютчев, 1866), то що вона має "зрозуміти"?
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16.06.2022 20:25 Ответить
а вона вже все зрозуміла, що після анексії Криму було? покричали розійшлися. вони не тільки Україну як салямі нарізати намогаються, вони весь устрій кроять як хочуть, сидять тупо і пиляють, подивіться скільки чортів повилазило по всьому Світу, кричать про свободи, а все що роблять, так це розхитують суспільство.
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16.06.2022 20:30 Ответить
Ого!!! Що,дійшло???!!! Як побачив реалії війни,то й про Дойчлянд почав турбуватися?
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16.06.2022 20:26 Ответить
Про яке відкликання касапських військ, про які переговори, про який мир в зеліному розумінні він талдинить, якщо навіть Зеля не знає, що він хоче отримати в результаті цієї кацапо-української війни?
Ну, принаймі, ніде не артикулює свої цілі чітко хоча би двіччі поспіль! То скаже, про переговори по окупованому ордло, то про оренду Криму, то "про повернення кордонів станом на 24/02", а то ще якусь фігню (зокрема, по деблокаді портів) придумує...
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16.06.2022 20:26 Ответить
А що жид може отримати від війни України з росією? А мавпа ця абхазька, Арахамія? А кацап Єрмак?
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16.06.2022 21:11 Ответить
а коли вже зрозуміють, після всього того, що сталося, рф взагалі не має права озвучувати про якісь хотілки, вимоги у рф, а коли вже з рф будете вимогати?
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16.06.2022 20:32 Ответить
Німці - це нація екстремалів ( не екстремістів,як що що!) Німці або впадають в крайнощі військової агресії(1939 рік),або в каяття за покоління агресорів,до яких самі відношення не мають!
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16.06.2022 20:40 Ответить
Весь великий бізнес Німеччини прекрасно співпрацював з гітлером і його ******* власники є прямими спадкоємцями і нащадками Третього Рейху. А те що там народ "денацифікували" то це для власників Сіменса або Мерседеса просто "масові заходи".
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16.06.2022 22:32 Ответить
після гарної п@здюліні, обов'язково зрозуміє
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16.06.2022 20:44 Ответить
Шольц! Ти маєш зрозуміти, що росія нічого не хоче зрозуміти!!!
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16.06.2022 22:07 Ответить
Мирні переговори з *********** можливі тільки після звільнення всіх окупованих територій та повної виплати репарацій і контрибуцій. До того часу ми маємо бути в перманентному стані війни з кацапами. Як Японія.
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16.06.2022 22:28 Ответить
Шольц не має бажання розуміти, що що "вимоги" РФ - це ліквідувати спочатку Україну, а потім і Німеччину… Недарма у СРСР на гербі був глобус планети - а Пу уявив себе наполеоном, петром першим, суворовим і так далі - "божевільний, що візмешь?"
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16.06.2022 22:58 Ответить
 
 