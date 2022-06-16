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В результате встречи Зеленского с Макроном, Драги и Шольцем достигнуто 5 результатов, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба определил пять результатов переговоров Президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Румынии, Германии и Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Фейсбуке.

Первым результатом переговоров глава украинской дипломатии назвал то, что гости получили полные пакеты наработок группы Андрея Ермака - Майкла Макфола по поводу дальнейших санкций: "Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут".

Следующий – относительно оружия. По словам министра, в ходе переговоров были некоторые новые полезные объявления, а также Президент Зеленский объяснил на цифрах, почему нужно больше оружия и чаще. "Гости услышали", – отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины в переговорах с Россией, - Макрон

Говоря о стремлении Украины получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, Кулеба подчеркнул, что по сравнению даже с началом недели мы сегодня стали ближе к получению такого статуса.

"Гостям благодарности. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, поэтому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат", - отметил глава МИД.

Еще одним результатом, по словам Кулебы, стало то, что все гости согласились, что россияне нельзя доверять в вопросе экспорта зерна. "Надо работать через ООН и четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. На эту тему тоже действия скоординировали", - добавил глава украинской дипломатии.

В заключение министр акцентировал, что во время переговоров гости не принуждали, не склоняли, не давили и не ограничивали. "Украина должна выиграть эту войну" - показательны слова Макрона, резюмировал Кулеба.

Читайте: Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС может стать одним из ключевых европейских решений первой трети ХХІ века, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
Кулеба -- на своєму місці, як на мене. Моя власна щира пошана.
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16.06.2022 20:33
+16
По ваших очах бачу , гер Шольц , ви нам хочете надати допомогу , для перемоги над хутіним .
Так Володья , тільки я ще не вирішив яку ,, асфальт чи може бітум . .
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16.06.2022 21:02
+14
І там вліз єрмак
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16.06.2022 20:39
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Помедленнее пжалста, я записую
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16.06.2022 20:29 Ответить
Першим результатом перемовин глава української дипломатії назвав те, що гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрія Єрмака - Джерело: https://censor.net/ua/n3348439
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16.06.2022 21:20 Ответить
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16.06.2022 20:31 Ответить
Жах. І це офіційна зустріч. Дипломатичну службу опустили до рівня базарної адміністрації де ключову роль грають рекетири дев'яностих, але вже, як охорона
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16.06.2022 21:22 Ответить
Мадярі цікаво в позу не стануть
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16.06.2022 20:32 Ответить
Угорці ніби не проти наданню Україні статусу кандидата... на мій превеликий подив!
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16.06.2022 20:37 Ответить
вони будуть проти при самому вступі статус можна й дати. он Індиччина вже 30 років чекає
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16.06.2022 20:39 Ответить
Так пацят перестали їсти...
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16.06.2022 20:47 Ответить
Turkey
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16.06.2022 21:24 Ответить
Путлер попередив угорців, що все під контролем у Єрмака.
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16.06.2022 21:23 Ответить
Кулеба -- на своєму місці, як на мене. Моя власна щира пошана.
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16.06.2022 20:33 Ответить
Угу, разве что на фоне всего остального шапито.
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16.06.2022 23:52 Ответить
Він професійний дипломат, як на мене, і патріот. Робить все задля своєї країни. А у Вас які, власне, до нього претензії?
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16.06.2022 23:57 Ответить
в результаті досягнуто 5 результатів
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16.06.2022 20:34 Ответить
Короче, "не о чем".
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16.06.2022 20:34 Ответить
і? що зі вструпом?? Крім пакетів від Єрмака??? Капець, вже не смішно.
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16.06.2022 20:35 Ответить
зі вструпом куда?? А тебе до этого было смешно ??
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16.06.2022 21:01 Ответить
Я давно хотів, аби Ця російськв консерва Шольц соїми очами побачив наслідки втрогнення орків в Україну.

Сьогодні це сталось!

Сподіваюсь, йому теперь багато що стало зрозумілим, і він для себе зробить відповідні висновки!
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16.06.2022 20:36 Ответить
я вчора пррпонував..якшо вони такі друзі )(уйла то нехай би поїхали в Маріуполь чи Сєвєродонєцк подивились..чого бояться.
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16.06.2022 20:45 Ответить
А де результати???Кулєби наміри бла- бла -бла ,по воді вилами результати писали.
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16.06.2022 20:37 Ответить
І там вліз єрмак
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16.06.2022 20:39 Ответить
так само той з ООН..приїзжав говорив..приїхав додому поміняв памперси і навіть не чутно його
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16.06.2022 20:43 Ответить
Хто Кулебі зламав ногу і нащо?
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16.06.2022 20:45 Ответить
Був колись такий мультик "ловушка для кошек". Там герой був "шафраник" - це прототип кулеби.
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16.06.2022 21:04 Ответить
Він завжди був кульгавою качкою.
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16.06.2022 21:28 Ответить
Майкл Макфол, це часом не той, що політикою "перезавантаження" відносин з росією при Обамі займався? та ще й в купі з Єрмаком? Ну тоді у нас там просто супер-пупер пакет.
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16.06.2022 20:46 Ответить
Пять глубоких занепокоень
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16.06.2022 20:47 Ответить
На фоне таких проблем,что имеет Украина с боеприпасами и вооружением-разговоры о поддержке к вступлению в ЕС,как то не о чем...
Если ни хе...а не дадут,то,возможно и вступать будет некому.
Шапками закидать не получается
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16.06.2022 20:48 Ответить
Результати без конкретики, все потім. Хтось вірить, що заїхали просто побалакати? Значить тиснули або вмовляли і щось погодили на тему - ну навіщо тобі той розбомблений Донбас і вода на пляжах Рів'єри тепліша ніж в Криму.
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16.06.2022 20:55 Ответить
По ваших очах бачу , гер Шольц , ви нам хочете надати допомогу , для перемоги над хутіним .
Так Володья , тільки я ще не вирішив яку ,, асфальт чи може бітум . .
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16.06.2022 21:02 Ответить
шось ви куме киздите
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16.06.2022 22:23 Ответить
Пункт #1. Коли західні партнери вводять санкції, а чорномормазий орангутанг хламідія відмазує підсанкційного олігарха путіна - це такий план у дєрьмака чи це диверсія проти інтересів України?!!
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16.06.2022 21:02 Ответить
Якщо у підготовці деяких пунктів брав участь Єрмак, то далі можна не читати: всі ці зустрічі для країни не потрібні. Все це спонукає країну до капітуляції.
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16.06.2022 21:20 Ответить
Та бачили ми фото з кулебою під час перемовин. Очікувати на якесь високі досягнення не варто, "скрипка явно теребенила фальшиво"
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16.06.2022 21:24 Ответить
Дуже хотілось би почути або прочитати що там Єрмак «напрацював» з Макфолом. Дуже хотілось би. Не зрозуміло зовсім,яким чином Та чому Єрмак займається якимось пакетами санкцій...В нього зовсім іньши повноваження ,він керівник офісу президента, завхоз
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16.06.2022 21:24 Ответить
і він піариться просто безбожно. будь-яку хорошу для України новину, навіть якщо її просто опублікували як припущення в Washington Post, або ж оголосили офіційно, Україні оголошує саме єрмак.
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16.06.2022 21:34 Ответить
Сьогодні весь інтернет, усі соцмережі заповнені фотографіями чотирьох президентів і якогось пацана. І ніби й нічого більше навколо цієї події нема. Так, вона важлива. Дуже. Але...

Але сьогодні рівно місяць, як нам сказали: Це за наказом президента відбувається евакуація, гуманітарна акція, ми виводимо наших героїв, повертаємо їх додому, переговори велися на дуже високому рівні, але вам цього не треба знати, головне, що все на контролі в президента, нічого не розказуйте, не публікуйте своїх здогадів, щоб не зірвати таку важливу справу...

Сьогодні рівно місяць, як їм сказали: Наказую вижити, вийти з Азовсталі, ми про все подбали й домовилися, ви евакуюєтеся для повернення додому, вас обміняють, все погоджено...

Сьогодні рівно місяць, як орки завили: вони йдуть у полон, їх не можна обмінювати, для них треба відновити смертну кару, їх би на місці відразу повбивати...

Нам збрехали. Нашим оборонцям збрехали. Ніхто ні з ким не вів переговорів, ніхто не домовлявся, була банальна здача захисників Маріуполя в полон без гарантій та надій.

Вони б ніколи не здалися, якби ще мали чим воювати. Вони, напевно, знали, що їм брешуть. І вони пішли в невідомість, де про них пам'ятатимуть рідні, а влада старатиметься зайвий раз не нариватися на неприємну тему. Місяць невідомості. Навіть достеменно невідомо, де вони зараз: під Донецьком чи десь у слідчих відділах фсб на московщині. Їх уже оголосили не полоненими, а терористами. Формально або й реально приписали до в'язниць фейкового динири, де для ще більшого терору й психологічного тиску грозяться смертною карою. Навіть про тих, хто, як там заявляють, не брав участі в бойових діях, погоджуються поміняти лише після завершення бойових дій. Це сказали на московщині якраз сьогодні, коли виповнився рівно місяць...
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16.06.2022 21:33 Ответить
Ще казали що критікувати ці дії не треба бо щось може зірватися. Так я соромлюся запитати зірвалося чи не зірвалося?
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16.06.2022 21:39 Ответить
Господи, ОНИ достигли результатов! Чем? Бесконечным нытьем, наездами и оскорблениями??? Идиоты!
США провели предварительную убедительную и "незаметную" работу с приезжими гостями.
Напомнить как ОПа пузырилась ДО их приезда? Что сейчас на них будут давить сдавать интересы Украины.
Опа сама немножко ...озадачилась тем, с какими заявлениями СРАЗУ с поезда прикатили гости!
Но тупые боневтики решили, что это от их небрито-немытого вида произошло)))
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16.06.2022 23:13 Ответить
Та да, Єрмак як агент ГРУ багато санкцій кремлю навигадує, він такий
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17.06.2022 00:04 Ответить
 
 