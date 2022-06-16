В результате встречи Зеленского с Макроном, Драги и Шольцем достигнуто 5 результатов, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба определил пять результатов переговоров Президента Владимира Зеленского с лидерами Франции, Румынии, Германии и Италии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Фейсбуке.
Первым результатом переговоров глава украинской дипломатии назвал то, что гости получили полные пакеты наработок группы Андрея Ермака - Майкла Макфола по поводу дальнейших санкций: "Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут".
Следующий – относительно оружия. По словам министра, в ходе переговоров были некоторые новые полезные объявления, а также Президент Зеленский объяснил на цифрах, почему нужно больше оружия и чаще. "Гости услышали", – отметил министр.
Говоря о стремлении Украины получить статус кандидата на членство в Евросоюзе, Кулеба подчеркнул, что по сравнению даже с началом недели мы сегодня стали ближе к получению такого статуса.
"Гостям благодарности. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, поэтому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат", - отметил глава МИД.
Еще одним результатом, по словам Кулебы, стало то, что все гости согласились, что россияне нельзя доверять в вопросе экспорта зерна. "Надо работать через ООН и четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. На эту тему тоже действия скоординировали", - добавил глава украинской дипломатии.
В заключение министр акцентировал, что во время переговоров гости не принуждали, не склоняли, не давили и не ограничивали. "Украина должна выиграть эту войну" - показательны слова Макрона, резюмировал Кулеба.
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Сьогодні це сталось!
Сподіваюсь, йому теперь багато що стало зрозумілим, і він для себе зробить відповідні висновки!
Если ни хе...а не дадут,то,возможно и вступать будет некому.
Шапками закидать не получается
Так Володья , тільки я ще не вирішив яку ,, асфальт чи може бітум . .
Але сьогодні рівно місяць, як нам сказали: Це за наказом президента відбувається евакуація, гуманітарна акція, ми виводимо наших героїв, повертаємо їх додому, переговори велися на дуже високому рівні, але вам цього не треба знати, головне, що все на контролі в президента, нічого не розказуйте, не публікуйте своїх здогадів, щоб не зірвати таку важливу справу...
Сьогодні рівно місяць, як їм сказали: Наказую вижити, вийти з Азовсталі, ми про все подбали й домовилися, ви евакуюєтеся для повернення додому, вас обміняють, все погоджено...
Сьогодні рівно місяць, як орки завили: вони йдуть у полон, їх не можна обмінювати, для них треба відновити смертну кару, їх би на місці відразу повбивати...
Нам збрехали. Нашим оборонцям збрехали. Ніхто ні з ким не вів переговорів, ніхто не домовлявся, була банальна здача захисників Маріуполя в полон без гарантій та надій.
Вони б ніколи не здалися, якби ще мали чим воювати. Вони, напевно, знали, що їм брешуть. І вони пішли в невідомість, де про них пам'ятатимуть рідні, а влада старатиметься зайвий раз не нариватися на неприємну тему. Місяць невідомості. Навіть достеменно невідомо, де вони зараз: під Донецьком чи десь у слідчих відділах фсб на московщині. Їх уже оголосили не полоненими, а терористами. Формально або й реально приписали до в'язниць фейкового динири, де для ще більшого терору й психологічного тиску грозяться смертною карою. Навіть про тих, хто, як там заявляють, не брав участі в бойових діях, погоджуються поміняти лише після завершення бойових дій. Це сказали на московщині якраз сьогодні, коли виповнився рівно місяць...
США провели предварительную убедительную и "незаметную" работу с приезжими гостями.
Напомнить как ОПа пузырилась ДО их приезда? Что сейчас на них будут давить сдавать интересы Украины.
Опа сама немножко ...озадачилась тем, с какими заявлениями СРАЗУ с поезда прикатили гости!
Но тупые боневтики решили, что это от их небрито-немытого вида произошло)))