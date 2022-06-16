Маркарова призвала страны Запада дать больше оружия и усилить санкции против России

Чтобы ограничить возможности России совершать агрессию против демократии и международного правопорядка, нужно дать Украине большее оружие, а также отрезать каналы финансирования российского режима путем новых санкций.

Об этом заявила в четверг во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, нам нужно оружие", - отметила Маркарова на вопрос, в чем сейчас Украина нуждается больше всего.

Посол выразила благодарность США, а также другим союзникам и партнерам за военную и другую помощь, оказанную Украине. "Но нам нужно больше, поскольку враг не останавливается, враг не меняет тактику, а наоборот становится еще более жестоким и пытается не только оккупировать (украинские города – ред.), но и уничтожать их", - отметила она.

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Маркарова уточнила, что на нынешнем этапе Украина нуждается в более тяжелом вооружении, в том числе, артиллерии, системах РСЗО, авиации, "всего, что может понадобиться в этом сражении".

Кроме того, по ее словам, важным фактором должно стать усиление санкций против россии, которые должны охватить, в первую очередь, ее финансовый сектор.

"Нужно не только наказать Россию за то, что она сделала, но также ослабить ее возможности и возможности финансировать эту войну. Следовательно, санкции – это очень важно", - отметила посол.

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Она также подчеркнула, что Украина нуждается в экономической поддержке.

"Снова же, половина экономики уничтожена. Мы собираем менее 50% доходов, чем мы собирали раньше", - отметила дипломат.

В то же время она добавила, что в стране растет количество нуждающихся в помощи. Посол подчеркнула, что беженцами и внутренне перемещенными лицами в Украине стали в общей сложности 14 миллионов человек. И часто вопрос стоит в обеспечении их вещами первой необходимости – от питьевой воды до безопасного убежища, что также требует соответствующих средств.

Следовательно, подчеркнула посол, цель состоит в том, чтобы добиться больше санкций, получить больше оружия и экономической помощи, и это нужно сделать как можно скорее. Ведь затяжка времени будет стоить большему количеству погибших украинцев и дополнительным потерям для украинской инфраструктуры и экономики, а также более дорогой цене для тех, кто поддерживает демократию и международный правопорядок.

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