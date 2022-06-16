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Маркарова призвала страны Запада дать больше оружия и усилить санкции против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маркарова

Чтобы ограничить возможности России совершать агрессию против демократии и международного правопорядка, нужно дать Украине большее оружие, а также отрезать каналы финансирования российского режима путем новых санкций.

Об этом заявила в четверг во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, нам нужно оружие", - отметила Маркарова на вопрос, в чем сейчас Украина нуждается больше всего.

Посол выразила благодарность США, а также другим союзникам и партнерам за военную и другую помощь, оказанную Украине. "Но нам нужно больше, поскольку враг не останавливается, враг не меняет тактику, а наоборот становится еще более жестоким и пытается не только оккупировать (украинские города – ред.), но и уничтожать их", - отметила она.

Читайте: Украине нужно все – от РСЗО до артиллерии и ПВО, - Маркарова

Маркарова уточнила, что на нынешнем этапе Украина нуждается в более тяжелом вооружении, в том числе, артиллерии, системах РСЗО, авиации, "всего, что может понадобиться в этом сражении".

Кроме того, по ее словам, важным фактором должно стать усиление санкций против россии, которые должны охватить, в первую очередь, ее финансовый сектор.

"Нужно не только наказать Россию за то, что она сделала, но также ослабить ее возможности и возможности финансировать эту войну. Следовательно, санкции – это очень важно", - отметила посол.

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Она также подчеркнула, что Украина нуждается в экономической поддержке.

"Снова же, половина экономики уничтожена. Мы собираем менее 50% доходов, чем мы собирали раньше", - отметила дипломат.

В то же время она добавила, что в стране растет количество нуждающихся в помощи. Посол подчеркнула, что беженцами и внутренне перемещенными лицами в Украине стали в общей сложности 14 миллионов человек. И часто вопрос стоит в обеспечении их вещами первой необходимости – от питьевой воды до безопасного убежища, что также требует соответствующих средств.

Следовательно, подчеркнула посол, цель состоит в том, чтобы добиться больше санкций, получить больше оружия и экономической помощи, и это нужно сделать как можно скорее. Ведь затяжка времени будет стоить большему количеству погибших украинцев и дополнительным потерям для украинской инфраструктуры и экономики, а также более дорогой цене для тех, кто поддерживает демократию и международный правопорядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это еще не ленд-лиз, - Маркарова о поставках оружия из США
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Топ комментарии
+6
Повний 3,14ZDECb.ще тіко ледачий не просив. Не знаючи шо,але ДАЙТЕ!!
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16.06.2022 20:48
+5
А хто ця тітонька?
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16.06.2022 20:48
+4
Вона - "д"Єрмацький дипломатичний турист" - бо до цих пір у неї вірчі грамоти не прийняли Протирає спідницю в США за державні гроші!
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16.06.2022 21:09
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Мощно!
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16.06.2022 20:39 Ответить
так она сама мощная... местами
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16.06.2022 22:04 Ответить
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16.06.2022 20:42 Ответить
на рахунок танків і авіації є така думка - Макрон визнав існування обмежень на постачання певної зброї Україні
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16.06.2022 20:45 Ответить
я перепрошую - пані Головнокомандувач чи просто як ехо зеленої шмарклі?
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16.06.2022 20:46 Ответить
Вона - "д"Єрмацький дипломатичний турист" - бо до цих пір у неї вірчі грамоти не прийняли Протирає спідницю в США за державні гроші!
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16.06.2022 21:09 Ответить
А хто ця тітонька?
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16.06.2022 20:48 Ответить
Повний 3,14ZDECb.ще тіко ледачий не просив. Не знаючи шо,але ДАЙТЕ!!
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16.06.2022 20:48 Ответить
Мдя, беда у нас с дипломатами, а особенно с послами и их заявлениями. Всё-таки не зря надо для начала немало учиться, а потом ещё больше работать в данной сфере, что-бы на вершине своих способностей становится нормальным послом и отстаивать профессионально интересы своей страны, а не быть назначенным по знакомству или отфутболенным из других областей и сладких для кармана сфер
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16.06.2022 20:52 Ответить
Коли Україну приймуть в ЄС, тоді і у Маркаровй в США вірчі грамоти приймуть і буде послом.
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16.06.2022 21:47 Ответить
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник (И.А. Крылов )
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16.06.2022 23:07 Ответить
Ввечері дЄрьмака ***** - вранці важке озброєння, вранці дЄрьмака ***** - ввечері важке озброєння. Але дЄрьмака ***** найперше.
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16.06.2022 23:24 Ответить
 
 