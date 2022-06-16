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Оккупанты заявляют о планах передать с 1 сентября Запорожскую АЭС под контроль Росатома

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,запорізька

Российские оккупанты заявили персоналу Запорожской АЭС, что с 1 сентября 2022 года станция полностью перейдет под контроль РФ и Росатома.

Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 15 июня, один из представителей "власти" оккупантов, кто-то по имени Александр Геннадьевич, с позывным "волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС. К сведению работников электростанции он доказал информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и соответственно Росатома. Мол, готовьтесь встречать новое руководство и работать по новым правилам", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет.

"Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Ее временный захват российскими военными никоим образом не означает передачу станции стране-агрессору", - подчеркнули в компании.

Читайте: Ущерб от оккупации Запорожской АЭС составляет 40 млрд грн, - Энергоатом
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Топ комментарии
+16
Вони справді вірять, що к першому вересня все ще будуть на тій території? Я вже не кажу що взагалі живими...
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16.06.2022 20:54
+12
эти ****** забыли уточнить какого года и века 1 вересня... их к тому времени уже закопают самих прихватизаторы евбанские ****** кацпская только ******** чужое украсть а у самых ********* с ***** мамкиной все через жопу делается даже ****** сракой и жрут *****.. руки ноги для только убийств...
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16.06.2022 20:57
+10
за новими правилами? вони вже намогалися в Чорнобильській зоні за своїми новими правилами і що?
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16.06.2022 20:54
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Вони справді вірять, що к першому вересня все ще будуть на тій території? Я вже не кажу що взагалі живими...
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16.06.2022 20:54 Ответить
Ну так комунізм же ж будували...
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16.06.2022 22:05 Ответить
за новими правилами? вони вже намогалися в Чорнобильській зоні за своїми новими правилами і що?
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16.06.2022 20:54 Ответить
эти ****** забыли уточнить какого года и века 1 вересня... их к тому времени уже закопают самих прихватизаторы евбанские ****** кацпская только ******** чужое украсть а у самых ********* с ***** мамкиной все через жопу делается даже ****** сракой и жрут *****.. руки ноги для только убийств...
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16.06.2022 20:57 Ответить
Неможливо. Це те саме, що намагатися зробити з українця кацапа або навпаки.
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16.06.2022 20:57 Ответить
Загрузка французских гаубиц CAESAR в украинский Ан-124 «Руслан»
Русня кажется будет гореть.https://t.me/UkrainaOnlline/31058
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16.06.2022 20:59 Ответить
ЗАППУПУ А НЕ АЄС!!!!
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16.06.2022 21:01 Ответить
Ага, ви вже, орки, Київ за два дні взяли!
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16.06.2022 21:08 Ответить
Феерические рюзьке курвы
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16.06.2022 21:10 Ответить
До 1 вересня там хіба шо шматки гниючого рашо-м'яса залишиться на півдні України! А от воронізька АЕС може й перейде під контроль "Енергоатому"
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16.06.2022 21:10 Ответить
😲 Росатом буде контролюватися Україною? Нафіга нам цього менінгіту?
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16.06.2022 21:10 Ответить
Не пойму, это денацификация или демилитаризация?
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16.06.2022 21:15 Ответить
тобі і не треба - приде твій мир - ти без тирнета
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16.06.2022 21:41 Ответить
Треба до першого вересня звільнити Енергодар і ЗАЕС.
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17.06.2022 00:23 Ответить
Ну хай попробуют
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17.06.2022 00:33 Ответить
Ворог готує диверсію із розбалансування енергетичної системи України, тому потрібно терміново готувати умови для її від'єднання від Запорізької АЕС.
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17.06.2022 08:25 Ответить
 
 