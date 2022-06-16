Оккупанты заявляют о планах передать с 1 сентября Запорожскую АЭС под контроль Росатома

Российские оккупанты заявили персоналу Запорожской АЭС, что с 1 сентября 2022 года станция полностью перейдет под контроль РФ и Росатома.

Об этом сообщили в Энергоатоме, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 15 июня, один из представителей "власти" оккупантов, кто-то по имени Александр Геннадьевич, с позывным "волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС. К сведению работников электростанции он доказал информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и соответственно Росатома. Мол, готовьтесь встречать новое руководство и работать по новым правилам", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что никакого контроля за работой ЗАЭС со стороны враждебных формирований не будет.

"Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Ее временный захват российскими военными никоим образом не означает передачу станции стране-агрессору", - подчеркнули в компании.

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