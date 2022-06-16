РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6231 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
11 636 23
Великобритания (4257) оружие (9383) победа (565) Уоллес (180)

Украина получит достаточно оружия для победы в войне, - министр обороны Британии Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бен,уоллес,воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признает, что иногда артиллерийское преимущество РФ над Украиной составляет 20 к 1, но западные поставки оружия вскоре будут способны переломить ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Уоллес сказал, что союзники начинают предоставлять Украине артиллерию и ракетные системы большой дальности, которые позволят украинским силам победить. Он прогнозирует, что в скором времени ВСУ смогут добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Министр утверждает, что обучение украинских военных тому, как использовать это более сложное тяжелое вооружение, также является ключевой частью этих усилий. Кроме того, он сказал, что речь идет не только о цифрах, но и о возможностях, которые может дать единственная западная система оружия, используемая должным образом.

Читайте: Британия рассматривает отправку Украине большего количества противокорабельных ракет, - Уоллес

"В некоторых районах в артиллерийских орудиях преимущество составляет 20 к 1. Это сила, которую Россия применяет против них", – сказал Уоллес.

"Речь идет не только о списке покупок. У вас есть ингредиенты – кулинарная книга, чтобы превратить их в еду, и мы можем помочь с этим", - добавил он.

Отвечая на вопрос Sky News, считает ли он, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы выиграть войну, Уоллес сказал: "Да. Я думаю, что украинцы должны и будут иметь в своих руках возможности для достижения значительного прогресса на востоке страны или защищать такие места, как Одесса".

Британия закупила и отремонтировала более 20 гаубиц большой дальности – M109 – у бельгийской оружейной компании, которую она передаст Украине, сказал Уоллес. "Мы разворачиваем более двадцати 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые закупили на мировом рынке. Мы их отремонтировали, и они начинают поступать. У них значительно большая дальность действия, чем у 152-миллиметровых", - отметил министр.

Также читайте: Украина способна вытеснить Россию из Донбасса, - Уоллес

Он также сообщил, что десятки, если не сотни противокорабельных ракет начинают поступать в страну, чтобы помочь Украине защититься от военных кораблей РФ.

"Я думаю, что вы увидите, что направление движения будет гораздо более враждебным для российских войск. Им будет труднее сделать то, что они хотят сделать. Следующий большой вопрос: смогут ли украинцы отбросить или вытолкать их из страны, это только время покажет" - сказал Уоллес.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Thank you, Sir!!!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:56
+17
Ше 20 гаубиць + 6 від макрона, 15 приїдуть до кінця місця від Німців і Голандців, ще через трохи 18 гаубиць від США ( а напевно більше ). Як не крути але допомога суттєва.

****** шо ми не отримаємо танків, але велика надія шо по лендлізу зможемо взяти Абрамси, в крайньому випадку є варіант скупати савєцький металобрухт(танки) по всьому світу.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:05
+15
Дякуємо, разом до перемоги!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Thank you, Sir!!!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:56 Ответить
Спасибо ! Но этого мало , надо не 20 а 200
показать весь комментарий
16.06.2022 21:20 Ответить
а мені здається що англійці мало кажуть а більше роблять.
а не лендліз, який затвержений а реально ху в жо.
тикають по трошки щоб не програли але й не виграли
показать весь комментарий
16.06.2022 23:12 Ответить
Дякуємо, разом до перемоги!
показать весь комментарий
16.06.2022 20:58 Ответить
Ше 20 гаубиць + 6 від макрона, 15 приїдуть до кінця місця від Німців і Голандців, ще через трохи 18 гаубиць від США ( а напевно більше ). Як не крути але допомога суттєва.

****** шо ми не отримаємо танків, але велика надія шо по лендлізу зможемо взяти Абрамси, в крайньому випадку є варіант скупати савєцький металобрухт(танки) по всьому світу.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:05 Ответить
Якщо ви не помітили,то до нас йде все в математичній прогресії , а на параші - в регресії. Тому потрібно мати терпіння , і царство небесне нашим загиблим воїнам.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:49 Ответить
Від німців з голандцями приїдуть 12 (7+5 відповідно), а не 15. І це дуже круті САУ.
показать весь комментарий
16.06.2022 23:53 Ответить
Скорше можна дочекатися призначення керівника САП ніж зброю з Німеччини. До речі невідомо чи доїхали вже каски
показать весь комментарий
17.06.2022 00:03 Ответить
В танках нет смысла. Украина не потянет чисто по профессиональным причинам. Дикарей можно обучить стрелять из Джавелинов и Стингеров, самых умных обучить из 777 стрелять по советски, но на этом все. Задержка с РСЗО тоже по этой причине кстати, не Макрон, не Шольц, а обычная тупоголовость в течение 8 лет. Танки без самолетов это гробы. Кадры? Не смешите. Запад даже в этих целях воскресил из мертвых советские заводы в восточной Европе. Почему, да потому что дикари не станут цивилизацией за 3 месяца. В цивилизованных странах за провал обороны и разминирование уже бы через нелелю зажарили на электрическом стуле. В Сан Франциско вешали целые правительства за коррупцию переизбирали, ловили, опять вешали. А нас ***** люби друзи, один дргого сменяет уже 30 лет.
показать весь комментарий
17.06.2022 00:32 Ответить
даун ватный это не "у нас" а вы сменяете одного "друга" на другого
показать весь комментарий
17.06.2022 04:43 Ответить
Нахіба пов'язувати маячню про дикарів, що на твою думку не зможуть оволодіти натівською зброєю ( мабуть, міряєш по собі) і корупційну владу?
показать весь комментарий
19.06.2022 18:25 Ответить
Если бы все зависило от Великобритании,то я бы в этом и не сомневался.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:10 Ответить
Брити завжди відносились підозріло до рузге і в свою чергу рузге завжди, у всі часи вороже відносились до Бритів. Тому для них ніколи не було секретом, що Акела колись таки пригне. Чим більше зброї дають ЗСУ, тим самим наближається час, коли Акела приземлиться на тому світі від вселенського позорища.
показать весь комментарий
16.06.2022 21:27 Ответить
God save Britain!
показать весь комментарий
16.06.2022 21:28 Ответить
Британія перемогла нацистів,допоможе і нам перемогти рашистів!Довгії літа Королеві,а бОрису Джонсону здоров'я та надхнення!
показать весь комментарий
16.06.2022 21:32 Ответить
Ви хоч встигніть ії надати до того як бріти будуть втомлені війною та інфляцією і не дай Боже виберуть лейбористів як у 1946
показать весь комментарий
16.06.2022 22:24 Ответить
God save the Queen!
показать весь комментарий
16.06.2022 22:31 Ответить
Це справжні друзі! Які допомогають, навіть більше чим можуть! Шануємо цю підтримку! God Save The Queen!!
показать весь комментарий
16.06.2022 22:51 Ответить
Я уже писал, что если бриты закусятся с кем-то...
Это же английские бульдоги! Челюсти не разожмут, пока парашная территория не перестанет дергаться.

Rule, Britania!
Britania rule the waves!
Britons never, never, never
Shall be slaves!
показать весь комментарий
16.06.2022 22:52 Ответить
Є люди, які допомагають перемогти у рашистів, а є Мокрони.
показать весь комментарий
16.06.2022 23:42 Ответить
Щодо їжі, наші бійці вже добре роблять з москальні шашлики і фарш, а незабаром підуть млинці і локшина.
показать весь комментарий
17.06.2022 01:16 Ответить
Запустили все мощностя, бабушкин половой орган свиносабакам!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 02:00 Ответить
Dear Americans! We have some time until this winter when RUssia goes bancrupt. Until that time we might have taught many Ukrainian soldiers how to shoot from NATO big guns. When they return to Ukraine from learning, they will teach many more Ukrainian soldiers. After that Ukraine can use NATO weapons in an unlimited amount !!! and if they try to send a nuclear rocket at Ukraine, then Ukraine will destroy a lot of the Russian nuclear power stations with the help of long range missiles. Aren't you sick and tired of the sadist Russia terrorizing the whole world?
показать весь комментарий
17.06.2022 04:14 Ответить
 
 