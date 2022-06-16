Украина получит достаточно оружия для победы в войне, - министр обороны Британии Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признает, что иногда артиллерийское преимущество РФ над Украиной составляет 20 к 1, но западные поставки оружия вскоре будут способны переломить ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Уоллес сказал, что союзники начинают предоставлять Украине артиллерию и ракетные системы большой дальности, которые позволят украинским силам победить. Он прогнозирует, что в скором времени ВСУ смогут добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Министр утверждает, что обучение украинских военных тому, как использовать это более сложное тяжелое вооружение, также является ключевой частью этих усилий. Кроме того, он сказал, что речь идет не только о цифрах, но и о возможностях, которые может дать единственная западная система оружия, используемая должным образом.

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"В некоторых районах в артиллерийских орудиях преимущество составляет 20 к 1. Это сила, которую Россия применяет против них", – сказал Уоллес.

"Речь идет не только о списке покупок. У вас есть ингредиенты – кулинарная книга, чтобы превратить их в еду, и мы можем помочь с этим", - добавил он.

Отвечая на вопрос Sky News, считает ли он, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы выиграть войну, Уоллес сказал: "Да. Я думаю, что украинцы должны и будут иметь в своих руках возможности для достижения значительного прогресса на востоке страны или защищать такие места, как Одесса".

Британия закупила и отремонтировала более 20 гаубиц большой дальности – M109 – у бельгийской оружейной компании, которую она передаст Украине, сказал Уоллес. "Мы разворачиваем более двадцати 155-миллиметровых самоходных гаубиц, которые закупили на мировом рынке. Мы их отремонтировали, и они начинают поступать. У них значительно большая дальность действия, чем у 152-миллиметровых", - отметил министр.

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Он также сообщил, что десятки, если не сотни противокорабельных ракет начинают поступать в страну, чтобы помочь Украине защититься от военных кораблей РФ.

"Я думаю, что вы увидите, что направление движения будет гораздо более враждебным для российских войск. Им будет труднее сделать то, что они хотят сделать. Следующий большой вопрос: смогут ли украинцы отбросить или вытолкать их из страны, это только время покажет" - сказал Уоллес.