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Завтра Еврокомиссия объявит выводы о статусе кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Выводы Европейской комиссии по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в Европейском союзе в пятницу объявят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Оливер Варгеи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра утром Коллегия комиссаров соберется, чтобы обсудить мнения Комиссии по заявлениям Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС и Сообщения Комиссии о Конференции "Будущее Европы". После заседания Коллегии президент фон дер Ляйен и комиссар Варгеи проведут пресс-конференцию о мнениях Комиссии по заявкам Украины , Молдовы и Грузии на членство в ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.
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"розділяй та володарюй" - цим неодмінно скористається Залісся..(
Главное чтобы потом со вступлением не тянули, как Турцию 35 лет и без перспектив