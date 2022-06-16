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Новости За рубежом
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Завтра Еврокомиссия объявит выводы о статусе кандидата в ЕС для Украины, Молдовы и Грузии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єврокомісія

Выводы Европейской комиссии по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в Европейском союзе в пятницу объявят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Оливер Варгеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра утром Коллегия комиссаров соберется, чтобы обсудить мнения Комиссии по заявлениям Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС и Сообщения Комиссии о Конференции "Будущее Европы". После заседания Коллегии президент фон дер Ляйен и комиссар Варгеи проведут пресс-конференцию о мнениях Комиссии по заявкам Украины , Молдовы и Грузии на членство в ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

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А Молдова с Грузией тут каким боком?
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16.06.2022 21:15 Ответить
Кто не работает - тот ест!
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16.06.2022 21:31 Ответить
Грузія - ніт, Молдова та Україна - так. Це вже зрозуміло. Молдова потрібна для потужного голосу «нової Європи».
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16.06.2022 21:47 Ответить
Бо вони зміркували, що до України причепом - шансів більше, й швиденько свої заявки підігнали
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16.06.2022 22:22 Ответить
Нам що, шкода? Більше Європи - менше рузького миру.
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17.06.2022 01:29 Ответить
буде негарно, якщо будуть різні рішення по кандидатам..
"розділяй та володарюй" - цим неодмінно скористається Залісся..(
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16.06.2022 21:33 Ответить
Дадут статус кандидата, уже договорено.
Главное чтобы потом со вступлением не тянули, как Турцию 35 лет и без перспектив
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16.06.2022 22:13 Ответить
 
 