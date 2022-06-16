В течение 16 июня на восточном направлении уничтожены 26 оккупантов, 1 БТР и 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Сегодня, 16 июня, российские фашистские войска предприняли 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют: личного состава – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, состав из ГСМ – 1".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виталий Головченко
показать весь комментарий16.06.2022 22:21 Ответить Мне нравится 7
Kozak Slovak
показать весь комментарий16.06.2022 22:33 Ответить Мне нравится 1
✘
V Vv 00263b4f
показать весь комментарий16.06.2022 23:13 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...