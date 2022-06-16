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В течение 16 июня на восточном направлении уничтожены 26 оккупантов, 1 БТР и 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 16 июня, российские фашистские войска предприняли 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют: личного состава – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, состав из ГСМ – 1".

Читайте: На восточном направлении 15 июня уничтожены 34 оккупанта, 3 артсистемы, 3 единицы бронетехники, - ОТГ "Схід"
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Слава ЗСУ!!! хлопці тримайтесь, ви найкращі!
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16.06.2022 22:21 Ответить
16 квітня? Пан редактор курить?
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16.06.2022 22:33 Ответить
А арахноідальне каже, що ми втрачаємо до 1000 солдатів у день... Воно їбануте? 73%, вы це бачите на кінець?!
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16.06.2022 23:13 Ответить
 
 