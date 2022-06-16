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Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Вопрос возможного повторного вторжения с территории Беларуси находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, вчера было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное, в частности, данному вопросу. "Вчера президент собрал Ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все органы, которые к этому причастны, – что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы", - отметил Данилов, добавив, что "все это находится на контроле у президента".

Данилов сообщил, что по результату заседания было дано поручение соответствующим органам по проведению проверки состояния подготовки фортификационных сооружений в четырех областях. "Будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки – в случае, если будут повторные вызовы для нашей страны, - сказал он. - Все это отрабатывается каждый день".

Секретарь СНБО отметил, что "мы понимаем, что происходит в Беларуси, в РФ", проводится "очень много закрытой работы, о которой мы не отчитываемся обществу".

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Топ комментарии
+35
Мене дуже непокоїть те , що питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться
на контролі у президента України Зеленського😠
Довіри як не було ,так і немає !
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16.06.2022 22:57
+26
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16.06.2022 23:06
+22
Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3348455

оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
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16.06.2022 23:00
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усатое мурло скоро в шпагате порветься с одной стороны плешивый хазяин с другой стороны если сунеться то его меговоинов)тут развалят в течении недели и останеться он с голой жопой.
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16.06.2022 22:43 Ответить


Катерина Продайвода
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16.06.2022 23:17 Ответить
Вирішували, де розмінувати виходи з білорашки?
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16.06.2022 23:48 Ответить
Мурло -0 обыкновенная марионетка-прихвостень ***** и его БАНДЫ ТЕРРОРИСТОВ👹☠️🇷🇺💩
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17.06.2022 08:11 Ответить
Надіюсь що на цей раз в Луки не питали чи думає він напасти
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16.06.2022 22:45 Ответить
Не питали, бо у того вже карти застаріли
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16.06.2022 22:46 Ответить
І що порадив Юзік?
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16.06.2022 22:47 Ответить
На початку квітня нардеп від "СН" Микола "Титан" Тищенко передав теробороні Святошинського району Києва декілька бронежилетів Як з'ясувалось згодом, передані Тищенком бронежилети не захищають ані від пострілу з пістолета Макарова, ані від удару ножем.
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16.06.2022 23:31 Ответить
Митбольный *******
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17.06.2022 00:36 Ответить
Нихренасебе у зели даже ставка есть?
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16.06.2022 22:50 Ответить
а ви що думали що у зєлі погодинна оплата?
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16.06.2022 23:12 Ответить
так це і є ставка.
Інша форма оплати - по виробітку, по результатам. Але там платити... за що?
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16.06.2022 23:34 Ответить
ну да. И карта на стене за зелёной шторой прямо за двухтумбовым столом, на котором лампа с зелёным плафоном.
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16.06.2022 23:24 Ответить
Мене дуже непокоїть те , що питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться
на контролі у президента України Зеленського😠
Довіри як не було ,так і немає !
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16.06.2022 22:57 Ответить
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16.06.2022 23:06 Ответить
Щоб не вийшло як з Журавлем «на кантролє» боневтіка
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17.06.2022 12:03 Ответить
засідання чогоооо??
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16.06.2022 23:00 Ответить
Х/з, но звучит пафосно...
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16.06.2022 23:05 Ответить
автоматы газводы по 3 копейки можете дорисовать сами

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16.06.2022 23:46 Ответить
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16.06.2022 23:00 Ответить
Тонометр на заднем плане то если боневтику поплохеет?
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16.06.2022 23:09 Ответить
то електроклізма
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16.06.2022 23:57 Ответить
Питання можливого повторного вторгнення з території Білорусі знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/n3348455

оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
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16.06.2022 23:00 Ответить
Надеюсь все разрушенные мосты со стороны Белоруси восстановили?
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17.06.2022 00:38 Ответить
ви в мене питаєте?
я більше переживаю чи готові оборонні укріплення на півночі
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17.06.2022 01:18 Ответить
Ну прям таки Главнокомандуючого. Де провів на шашликах ?
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16.06.2022 23:01 Ответить
Может не ставка а ставок?
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16.06.2022 23:10 Ответить
Зібрав кооператив «ставок», щоб дагаварітса як всьо парішать
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17.06.2022 12:10 Ответить
Вы прослушали сообщение от Зеинформбюро...
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16.06.2022 23:02 Ответить
зембиинформбюро
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16.06.2022 23:48 Ответить
може неправильно сформульоване речення у новині? Мабудь так "на засіданні робили ставки"
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16.06.2022 23:05 Ответить
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16.06.2022 23:17 Ответить
Ставка? Это что-то новое
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16.06.2022 23:06 Ответить
Новое это хорошо забытое старое : "товарисч сталин провёл встречу в ставке". Господи, обнять и плакать🤣
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16.06.2022 23:14 Ответить
Яка ще Ставка? Надивилися,***** кіна.. Блазні-такі блазні🤦
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16.06.2022 23:09 Ответить
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних з рф і рб містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30 кілометрової смуги вздовж кордону для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у існуючих та створюваних залізобетонних фортифікаційних спорудах. Всі дороги (покриття, мости, розв'язки) в цій зоні слід зруйнувати, а залізничні колії й інфраструктуру - розібрати аж до вузлових станцій.
Це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
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16.06.2022 23:13 Ответить
100%.По всему периметру выставлять сторожевые заставы как когда-то делали украинские козаки против татар
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17.06.2022 00:30 Ответить
Ага! і "хвигури" (вишки) з смоляним димокуром - передавать сигнали!
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17.06.2022 05:48 Ответить
Приходит на ум только кино про Штирлица
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16.06.2022 23:16 Ответить
Та годі, не нагнітайте, бо ще "паніка" буде. Всє на шашликі!
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16.06.2022 23:31 Ответить
Демченко шо сказав?
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16.06.2022 23:33 Ответить
А тим часом сєверодонецьку схоже наказ стояти на смерть, зараз якраз час переключати увагу, ще й накидали в інфопростір статей про 1000 вбитими в день для демораолізації, все по плану, люся може спокійно сходити до басейну.
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16.06.2022 23:33 Ответить
Добре, що люди ще зброю не поздавали.
Бо Ставка у складі Данілова, Д'єрмака, Баканова, Буданова і Демченка - це ноль порівняно з одним перевіреним калашем та парою сотень набоїв...
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16.06.2022 23:37 Ответить
Тепер з'ясовується, що 24 лютого 2022 року, коли кацапи маршем окуповували південь, Бубочка з дерьмаком та холуями перейменовували РНБО у ставку, для солідності. Ось тільки цікаво, як він наступного дня після утворення ставки, дав наказ її створити, і що робити з рішеннями неістуючого РНБО, наприклад, ось цим

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави"

Відповідно до статті 107 Конституції України:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави".

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 березня 2022 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 19 березня 2022 року
№ 151/2022
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17.06.2022 00:31 Ответить
Не заморачивайся,где Зелупенский и где закон?
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17.06.2022 00:41 Ответить
Латентный сталинист. То Путину в очко заглядывает то Сталину с его "ставкой" Когда вы уже совки уже передохните? ***** уже 100 лет прошло ну сколько можно? Какая ***** "ставка" ты зеленый *****? Этот усатое ***** умертвило 8 миллионов украинцев а теперь и у тебя тоже стаффка?
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17.06.2022 00:48 Ответить
А хто входить, окрім кватрталу-95 та сватів, у тую Ставку?
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17.06.2022 06:46 Ответить
надеюсь
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17.06.2022 08:58 Ответить
 
 