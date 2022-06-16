Зеленский провел заседание Ставки по возможному повторному вторжению с территории Беларуси, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вопрос возможного повторного вторжения с территории Беларуси находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
По словам секретаря СНБО, вчера было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное, в частности, данному вопросу. "Вчера президент собрал Ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все органы, которые к этому причастны, – что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы", - отметил Данилов, добавив, что "все это находится на контроле у президента".
Данилов сообщил, что по результату заседания было дано поручение соответствующим органам по проведению проверки состояния подготовки фортификационных сооружений в четырех областях. "Будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки – в случае, если будут повторные вызовы для нашей страны, - сказал он. - Все это отрабатывается каждый день".
Секретарь СНБО отметил, что "мы понимаем, что происходит в Беларуси, в РФ", проводится "очень много закрытой работы, о которой мы не отчитываемся обществу".
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Катерина Продайвода
Інша форма оплати - по виробітку, по результатам. Але там платити... за що?
на контролі у президента України Зеленського😠
Довіри як не було ,так і немає !
оце от тривожить, у нас в крані багато чого бралося на контроль президента. не буду нагадувати
я більше переживаю чи готові оборонні укріплення на півночі
Це дозволить вивільнити значні сили оборони для їх використання на інших напрямках.
Бо Ставка у складі Данілова, Д'єрмака, Баканова, Буданова і Демченка - це ноль порівняно з одним перевіреним калашем та парою сотень набоїв...
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави"
Відповідно до статті 107 Конституції України:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави".
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
19 березня 2022 року
Введено в дію
Указом Президента України
від 19 березня 2022 року
№ 151/2022